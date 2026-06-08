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الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين ، أن سلاح الجو شن، قبل وقت قصير، غارات استهدفت أهدافاً عسكرية تابعة لإيران في مناطق غرب ووسط البلاد. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T03:12+0000
2026-06-08T03:12+0000
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وجاء في بيان للجيش :"قبل وقت قصير، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".دون أن يحدد طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر الناجمة عن الهجمات.كانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت، مساء الأحد، عدة أهداف عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بحق الدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.في السياق، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله ألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة جوية إسرائيلية اليوم الأحد، لأن الولايات المتحدة قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولا ترغب في تعثره.كان الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان. لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.
https://sarabic.ae/20260608/مجتبى-خامنئي-أيام-إسرائيل-باتت-معدودة--1114153012.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران

03:12 GMT 08.06.2026
© Photoرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين ، أن سلاح الجو شن، قبل وقت قصير، غارات استهدفت أهدافاً عسكرية تابعة لإيران في مناطق غرب ووسط البلاد.

وجاء في بيان للجيش :"قبل وقت قصير، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".
دون أن يحدد طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر الناجمة عن الهجمات.
كانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت، مساء الأحد، عدة أهداف عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بحق الدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
في السياق، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله ألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة جوية إسرائيلية اليوم الأحد، لأن الولايات المتحدة قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولا ترغب في تعثره.
لافتة تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، في طهران، إيران، 8 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
مجتبى خامنئي: أيام إسرائيل باتت معدودة
00:06 GMT
كان الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان. لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.
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