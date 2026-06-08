https://sarabic.ae/20260608/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-على-أهداف-عسكرية-في-غرب-ووسط-إيران-1114153737.html
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين ، أن سلاح الجو شن، قبل وقت قصير، غارات استهدفت أهدافاً عسكرية تابعة لإيران في مناطق غرب ووسط البلاد. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T03:12+0000
2026-06-08T03:12+0000
2026-06-08T03:12+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2bf5d88e9640e7320655c8c8f74d2737.jpg
وجاء في بيان للجيش :"قبل وقت قصير، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".دون أن يحدد طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر الناجمة عن الهجمات.كانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت، مساء الأحد، عدة أهداف عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بحق الدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.في السياق، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله ألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة جوية إسرائيلية اليوم الأحد، لأن الولايات المتحدة قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولا ترغب في تعثره.كان الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان. لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.
https://sarabic.ae/20260608/مجتبى-خامنئي-أيام-إسرائيل-باتت-معدودة--1114153012.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_86:0:1222:852_1920x0_80_0_0_65be5937ee0c7d579f34bb16747d01c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين ، أن سلاح الجو شن، قبل وقت قصير، غارات استهدفت أهدافاً عسكرية تابعة لإيران في مناطق غرب ووسط البلاد.
وجاء في بيان للجيش :"قبل وقت قصير، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".
دون أن يحدد طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر الناجمة عن الهجمات
.
كانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت، مساء الأحد، عدة أهداف عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بحق الدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
في السياق، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله ألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة جوية إسرائيلية اليوم الأحد، لأن الولايات المتحدة قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولا ترغب في تعثره.
كان الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان. لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.