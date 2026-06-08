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برلماني: أوروبا تخون قيمها بتجاهلها الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على ستاروبيلسك
برلماني: أوروبا تخون قيمها بتجاهلها الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على ستاروبيلسك
سبوتنيك عربي
صرح عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني تيري مارياني، اليوم الثلاثاء، بأن أوروبا تخون قيمها الخاصة بتجاهلها الضربة المميتة التي شنتها... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T23:15+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال مارياني لصحيفة " إزفستيا"، معلقاً على تجاهل أوروبا للهجوم على ستاروبيلسك: "في فرنسا، كما في بقية أوروبا، يكاد لا أحد يعلم بهذا الأمر. آلة الدعاية الحربية تعمل بكامل طاقتها، والنمط هو نفسه دائما: موسكو هي الشريرة، وكييف لا تفعل سوى الدفاع عن نفسها".وبحسب تقديره، فإن أوروبا لم تتخذ في هذه الحالة حتى موقفاً أخلاقياً، بل أصبحت شريكة فيما حدث.وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، بوقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.
https://sarabic.ae/20260608/نيبينزيا-جلسات-مجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا-أصبحت-جزءا-من-حملة-ضد-روسيا-ولا-تقرب-التسوية-1114180295.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

برلماني: أوروبا تخون قيمها بتجاهلها الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على ستاروبيلسك

23:15 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 23:54 GMT 08.06.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورصحفيي وسائل الإعلام من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية.
صحفيي وسائل الإعلام من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني تيري مارياني، اليوم الثلاثاء، بأن أوروبا تخون قيمها الخاصة بتجاهلها الضربة المميتة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على معهد في مدينة ستاروبيلسك، بجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال مارياني لصحيفة " إزفستيا"، معلقاً على تجاهل أوروبا للهجوم على ستاروبيلسك: "في فرنسا، كما في بقية أوروبا، يكاد لا أحد يعلم بهذا الأمر. آلة الدعاية الحربية تعمل بكامل طاقتها، والنمط هو نفسه دائما: موسكو هي الشريرة، وكييف لا تفعل سوى الدفاع عن نفسها".

وأضاف، "أوروبا، التي تتظاهر بحقوق الإنسان ومع ذلك تمارس معايير مزدوجة واضحة، تخون قيمها الخاصة".

وبحسب تقديره، فإن أوروبا لم تتخذ في هذه الحالة حتى موقفاً أخلاقياً، بل أصبحت شريكة فيما حدث.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
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20:22 GMT
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، بوقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.
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