https://sarabic.ae/20260608/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-اليمن-يعيش-أسوأ-أزمة-خدمات-وعلى-رأسها-الكهرباء-في-عدن-1114176254.html

محلل سياسي لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش أسوأ أزمة خدمات وعلى رأسها الكهرباء في عدن

محلل سياسي لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش أسوأ أزمة خدمات وعلى رأسها الكهرباء في عدن

سبوتنيك عربي

تشكل أزمة الكهرباء الأزمة الأكبر في محافظات الجنوب اليمني، خاصة مع دخول فصل الصيف، وبشكل خاص في عدن والمكلا، حيث تتجاوز فترات الانقطاع 10 إلى 18 ساعة يومياً،... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T17:36+0000

2026-06-08T17:36+0000

2026-06-08T17:36+0000

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بدوره، أكد المحلل السياسي اليمني الجنوبي، ماجد الشعيبي، أن مناطق الشرعية اليمنية تعيش اليوم وضعاً مأساوياً في الخدمات وكافة مناحي الحياة اليومية لم تشهده منذ سنوات، وتعد أزمة الكهرباء وإظلام عدن أبرز ملامح تلك المرحلة.وقال الشعيبي في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "يعيش الشعب اليوم أسوأ وضع على الإطلاق، وهذا لا يعني أن الأوضاع في السنوات السابقة كانت جيدة، غير أن وجود قيادة التحالف اليوم كـ"سلطة أمر واقع" يفرض عليها وضع حلول جذرية للمشاكل التي يعانيها شعبنا، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، ولا داعي لتحويل أزمة الكهرباء إلى أزمة سياسية".وأضاف: "الانتقالي عمل ما باستطاعته خلال فترة سيطرته العسكرية على الجنوب، غير أن الوضع لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه اليوم من تردٍّ مخزٍ للسلطة وللشعب"، وفق وصفه.وأشار الشعيبي إلى أن "الشعب خرج اليوم وسيخرج غداً يريد تحقيق مطالبه، فالشعب يريد خدمات وحل مشاكله اليوم، وليس إعطاء وعود، وما يحدث من احتجاجات في عدن وغيرها هو حراك شعبي غير مسيس، ولا يجب تسييسه لأنه يطالب بحقوق مشروعة تكفلها الدساتير والأعراف العامة في كل دول العالم".وأضاف الشعيبي أن "السعودية بيدها اليوم مفتاح الحل، كما بيدها أصل المشكلة، إما أن تختار مسار الحل، وهو الخيار الأنجح والأنسب لنا ولها، أو تستمر في خيار الأزمة التي نعيشها وتعيشها معنا، مما يعني خسارة حتمية وشاملة للجميع"، وفق قوله.وختم بالقول: "إننا بكل وضوح اليوم ننحاز تماماً لخيار الاستقرار والحل، ونرفض استمرار هذه المعاناة، لذا يتوجب على الأشقاء في المملكة التحرك العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني والخدمي المتدهور في الجنوب، فإما لملمة الجراح، أو تعميق الجرح الغائر بالدم منذ مطلع العام، ليضاف إليه جرح انهيار الخدمات الأساسية، وهي عواقب ستكون المملكة أول من يكتوي بنارها".ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.

https://sarabic.ae/20251126/أول-مؤتمر-دولي-للطاقة-في-عدن-هل-يضع-حلا-لأزمة-الكهرباء-المتفاقمة-في-اليمن-1107524826.html

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أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

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أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, قوات التحالف العربي