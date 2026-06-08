محلل سياسي لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش أسوأ أزمة خدمات وعلى رأسها الكهرباء في عدن

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هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
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الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
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شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
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عرب بوينت بودكاست
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08:30 GMT
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20260608/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-اليمن-يعيش-أسوأ-أزمة-خدمات-وعلى-رأسها-الكهرباء-في-عدن-1114176254.html
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش أسوأ أزمة خدمات وعلى رأسها الكهرباء في عدن
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش أسوأ أزمة خدمات وعلى رأسها الكهرباء في عدن
سبوتنيك عربي
تشكل أزمة الكهرباء الأزمة الأكبر في محافظات الجنوب اليمني، خاصة مع دخول فصل الصيف، وبشكل خاص في عدن والمكلا، حيث تتجاوز فترات الانقطاع 10 إلى 18 ساعة يومياً،... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T17:36+0000
2026-06-08T17:36+0000
حصري
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
السعودية
قوات التحالف العربي
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بدوره، أكد المحلل السياسي اليمني الجنوبي، ماجد الشعيبي، أن مناطق الشرعية اليمنية تعيش اليوم وضعاً مأساوياً في الخدمات وكافة مناحي الحياة اليومية لم تشهده منذ سنوات، وتعد أزمة الكهرباء وإظلام عدن أبرز ملامح تلك المرحلة.وقال الشعيبي في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "يعيش الشعب اليوم أسوأ وضع على الإطلاق، وهذا لا يعني أن الأوضاع في السنوات السابقة كانت جيدة، غير أن وجود قيادة التحالف اليوم كـ"سلطة أمر واقع" يفرض عليها وضع حلول جذرية للمشاكل التي يعانيها شعبنا، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، ولا داعي لتحويل أزمة الكهرباء إلى أزمة سياسية".وأضاف: "الانتقالي عمل ما باستطاعته خلال فترة سيطرته العسكرية على الجنوب، غير أن الوضع لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه اليوم من تردٍّ مخزٍ للسلطة وللشعب"، وفق وصفه.وأشار الشعيبي إلى أن "الشعب خرج اليوم وسيخرج غداً يريد تحقيق مطالبه، فالشعب يريد خدمات وحل مشاكله اليوم، وليس إعطاء وعود، وما يحدث من احتجاجات في عدن وغيرها هو حراك شعبي غير مسيس، ولا يجب تسييسه لأنه يطالب بحقوق مشروعة تكفلها الدساتير والأعراف العامة في كل دول العالم".وأضاف الشعيبي أن "السعودية بيدها اليوم مفتاح الحل، كما بيدها أصل المشكلة، إما أن تختار مسار الحل، وهو الخيار الأنجح والأنسب لنا ولها، أو تستمر في خيار الأزمة التي نعيشها وتعيشها معنا، مما يعني خسارة حتمية وشاملة للجميع"، وفق قوله.وختم بالقول: "إننا بكل وضوح اليوم ننحاز تماماً لخيار الاستقرار والحل، ونرفض استمرار هذه المعاناة، لذا يتوجب على الأشقاء في المملكة التحرك العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني والخدمي المتدهور في الجنوب، فإما لملمة الجراح، أو تعميق الجرح الغائر بالدم منذ مطلع العام، ليضاف إليه جرح انهيار الخدمات الأساسية، وهي عواقب ستكون المملكة أول من يكتوي بنارها".ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.
https://sarabic.ae/20251126/أول-مؤتمر-دولي-للطاقة-في-عدن-هل-يضع-حلا-لأزمة-الكهرباء-المتفاقمة-في-اليمن-1107524826.html
السعودية
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أحمد عبد الوهاب
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حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, قوات التحالف العربي
حصري, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, قوات التحالف العربي

محلل سياسي لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش أسوأ أزمة خدمات وعلى رأسها الكهرباء في عدن

17:36 GMT 08.06.2026
© AP Photo / Nariman El-Moftyمدينة عدن في اليمن
مدينة عدن في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
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حصري
تشكل أزمة الكهرباء الأزمة الأكبر في محافظات الجنوب اليمني، خاصة مع دخول فصل الصيف، وبشكل خاص في عدن والمكلا، حيث تتجاوز فترات الانقطاع 10 إلى 18 ساعة يومياً، مما أدى إلى خروج الأهالي في احتجاجات غاضبة للمطالبة بحلول عاجلة ومستدامة تنهي معاناتهم في ظل درجات الحرارة والرطوبة العالية.
بدوره، أكد المحلل السياسي اليمني الجنوبي، ماجد الشعيبي، أن مناطق الشرعية اليمنية تعيش اليوم وضعاً مأساوياً في الخدمات وكافة مناحي الحياة اليومية لم تشهده منذ سنوات، وتعد أزمة الكهرباء وإظلام عدن أبرز ملامح تلك المرحلة.
وقال الشعيبي في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "يعيش الشعب اليوم أسوأ وضع على الإطلاق، وهذا لا يعني أن الأوضاع في السنوات السابقة كانت جيدة، غير أن وجود قيادة التحالف اليوم كـ"سلطة أمر واقع" يفرض عليها وضع حلول جذرية للمشاكل التي يعانيها شعبنا، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، ولا داعي لتحويل أزمة الكهرباء إلى أزمة سياسية".
وأضاف: "الانتقالي عمل ما باستطاعته خلال فترة سيطرته العسكرية على الجنوب، غير أن الوضع لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه اليوم من تردٍّ مخزٍ للسلطة وللشعب"، وفق وصفه.
وتابع الشعيبي: "أزمة الكهرباء مشكلة متوارثة، غير أن السلطات السابقة كانت تعمل بكل جد وجهد لتحسين القطاع الكهربائي، خاصة في ظل تولي المحافظ أحمد حامد الأملس، حيث كان يقوم بواجبه على أكمل وجه، خصوصاً في ظل التقاطعات التي كانت تعترض قاطرات النفط، واليوم ما هو السبب كي نصل إلى هذه المرحلة؟".
وأشار الشعيبي إلى أن "الشعب خرج اليوم وسيخرج غداً يريد تحقيق مطالبه، فالشعب يريد خدمات وحل مشاكله اليوم، وليس إعطاء وعود، وما يحدث من احتجاجات في عدن وغيرها هو حراك شعبي غير مسيس، ولا يجب تسييسه لأنه يطالب بحقوق مشروعة تكفلها الدساتير والأعراف العامة في كل دول العالم".
سالم بن بريك رئيس الحكومة اليمنية في افتتاح المؤتمر الأول للطاقة في عدن باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
أول مؤتمر دولي للطاقة في عدن.. هل يضع حلا لأزمة الكهرباء المتفاقمة في اليمن؟
26 نوفمبر 2025, 18:53 GMT
وأضاف الشعيبي أن "السعودية بيدها اليوم مفتاح الحل، كما بيدها أصل المشكلة، إما أن تختار مسار الحل، وهو الخيار الأنجح والأنسب لنا ولها، أو تستمر في خيار الأزمة التي نعيشها وتعيشها معنا، مما يعني خسارة حتمية وشاملة للجميع"، وفق قوله.
وختم بالقول: "إننا بكل وضوح اليوم ننحاز تماماً لخيار الاستقرار والحل، ونرفض استمرار هذه المعاناة، لذا يتوجب على الأشقاء في المملكة التحرك العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني والخدمي المتدهور في الجنوب، فإما لملمة الجراح، أو تعميق الجرح الغائر بالدم منذ مطلع العام، ليضاف إليه جرح انهيار الخدمات الأساسية، وهي عواقب ستكون المملكة أول من يكتوي بنارها".
ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.
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