هل انتهت معاناة المواطن والأزمات في مناطق الشرعية اليمنية مع تشكيل الحكومة والدعم السعودي؟

هل انتهت معاناة المواطن والأزمات في مناطق الشرعية اليمنية مع تشكيل الحكومة والدعم السعودي؟

تعيش مناطق الشرعية اليمنية طوال السنوات الماضية أزمات مركبة في الحياة اليومية للمواطن، ما بين ندرة الخدمات الأساسية وأهمها الكهرباء.

يضاف إلى أزمات الرواتب التي بات استمرار صرفها بالنسبة للمواطن نوعا من الحلم، كل هذا في ظل سباق تصريحات سياسية وصراع بين المكونات الداخلية والداعمين الإقليميين.لكن التطورات السياسية خلال الأسابيع الأولى من العام الجاري 2026، سواء في داخل مناطق الشرعية وما حدث مع الانتقالي الجنوبي، أو على مستوى التحالف والتغييرات على الأرض، والإعلان بشكل صريح عن دعم كبير من الرياض للحكومة والمواطن، علاوة على صرف المرتبات وتشغيل محطات الكهرباء، كل هذا حدث في أيام قلائل من تولي الحكومة الجديدة، الوضع الجديد شعر به المواطن، لكنه زاد من المخاوف.يرى مراقبون، أنه رغم التحسن في الأوضاع المعيشية والخدمات وبتلك السرعة، إلا أنه في نفس الوقت طرحت تساؤلات وعلامات استفهام، إذا كان الأمر بتلك السهولة وكان بالإمكان تحقيقه، لماذا ترك المواطن للمعاناة طوال السنوات الماضية، علاوة على مخاوف أخرى من أن تكون تلك الخدمات ثمنا لنسيان القضية الجنوبية وحق الشعب في تحقيق ما يسعى إليه منذ سنوات.ما حقيقة تحسن الأوضاع في مناطق الشرعية اليمنية مع بداية شهر رمضان؟فاتورة الخدماتبداية يقول، القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم: منذ بداية الحرب 2015م وبعد تحرير المحافظات الجنوبية وعودة الحكومة، كانت الخدمات موضوعا مهما شغل جل تفكير المواطن، وفي الوقت ذاته أضحت سؤالا عالقا في الذهن عن سبب تدهور الخدمات وغياب أي حلول من قبل الحكومات المتعاقبة، بل أصبحت مبررا لدى الكثير من المعارضين سواء للحكومة أو المجلس ومع بعضهم ضد بعضهم.وأضاف قاسم، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "من خلال التجارب السابقة التي عاشها المواطن في المحافظات الجنوبية المحررة، أدرك الكثيرين أن كل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها ليس من المستحيل أو من الصعوبة معالجتها في ظل إمكانيات التحالف العربي، بل كانت الحلول ترقيعية ولا تصمد حتى أسبوعا في أكثر الأحوال، حتى استقر الرأي أن الخدمات كالكهرباء مثلا خاضعة للتوصيف السياسي فلا خدمات ولا تحسن إلا بالقبول بالجانب السياسي".وتابع قاسم "مع عودة الحكومة إلى الجنوب في تركيبتها الجديدة، أعتقد أن زيادة استمرار ساعات التشغيل للكهرباء تحسنت، وهو ما يثبت أنها كانت حبيسة أدراج المواقف، وهناك تفاؤل بحسب الوعود ومن خلال تشكيل الحكومة إلى حد ما تمثل حدا مقبول في التزام الكفاءة والتوازن السياسي، لكن هذا التحسن لا يمكن الحكم عليه بأنه حل جذري إلا بعد عودة الحكومة وانخراطها في حلحلة الأوضاع".ترقب وحذروأشار القيادي الجنوبي، إلى أن "الحديث عن تحسن الأوضاع الآن، اعتقد من المبكر ذلك، لأن التحسن أو ما يتحدث عنه البعض بوجوده طارىء ولا يمكن التنبؤ باستمراره إلى الأحسن، خاصة وأن عودة الحكومة أو بعض الوزراء لم يمض عليه سوى ساعات".وأوضح، أن "هناك تفاؤل من جهة، وفي المقابل لازال الترقب والحذر موجود ويعتمد على النوايا الصادقة، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك وانقطاع المرتبات وغيرها من الأعباء الاقتصادية التي أرهقت المواطن وموظفي الدولة وبالنسبة للدعم المقدم من التحالف السعودي سبق الحديث عبر الدوائر الرسمية للمملكة، وقبل ما تشهده بعض المحافظات من أحداث".مؤشر إيجابيمن جانبه يقول، سامي العدني، رئيس مؤسسة "X-ADEN" المجتمعية باليمن، إن إعلان الحكومة الجديدة والدعم السعودي، يمثلان خطوة سياسية واقتصادية مهمة، غير أن انعكاس ذلك على الواقع المعيشي للمواطنين ما يزال محدودا حتى اللحظة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "صرف الرواتب للمرافق المدنية وتقديم دعم مالي محدود للقوات المسلحة الجنوبية وأسر الشهداء، يعد مؤشرا إيجابيا، لكنه لا يكفي لمعالجة التحديات المتراكمة في قطاعات الكهرباء والخدمات الأساسية واستقرار العملة".وقال العدني، إنه "مع دخول شهر رمضان الكريم، ما زال منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع لم يتسلموا مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر، ما يزيد الضغوط المعيشية على المواطنين، ويؤكد الحاجة الملحة لإجراءات عاجلة لضمان استقرارهم وتحسين مستوى معيشتهم".أزمات مفتعلةبدوره يقول، المواطن الجنوبي، (م . ص)، الذي فضل عدم ذكر الاسم، في الجنوب يوجد تحسن في خدمة الكهرباء، والمياه بعد طول انقطاع، وبدأت تختفي طوابير الوقود والغاز أمام المحطات، مع هذا لا يبدو أن هذا الاستقرار الخدمي قد جلب الطمأنينة الكاملة لقلب المواطن.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التحسن الملحوظ، ترك ثمة تساؤلات مشوبة بالقلق والاستياء يطرحها الشارع في الجنوب، فالمواطن البسيط، الذي اكتوى بنيران الأزمات لسنوات، بات يشعر اليوم يقينا بأن تلك المعاناة المريرة لم تكن نتاج عجز، قدر ما كانت أزمات مفتعلة وأدوات سياسية استخدمت بدقة للتضييق على الناس، ومحاولة بائسة لحرف مسار حلمهم التحرري واستعادة دولتهم ما قبل عام 1990".وتابع: "ثمة مفارقة عجيبة يعيشها المواطن الجنوبي اليوم، ففي أحلك الظروف السابقة ورغم قسوة العيش، كان يشعر بأنه صاحب القرار، يسير بخطى واثقة خلف قيادته المفوضة، مؤمنا بأن المسار آمن نحو استعادة الدولة، أما اليوم ورغم توفر الخدمات، يسود شعور بأن هذا الرخاء المفاجئ ليس إلا "إبرا مخدرة" تهدف إلى تمييع القضية الأم، وتجاوز تضحيات جسيمة خضبت بدماء أكثر من 60 ألف شهيد وما يربو على 200 ألف جريح ومفقود طيلة عقدين من النضال".حرب الخدماتوقال المواطن الجنوبي "كيف لمن أدار حرب الخدمات وصنع الأزمات المالية طيلة عقد من الزمن، أن يؤتمن اليوم، وما الذي يمنعه من إشهار هذه الأسلحة مجددا في وجهنا إذا ما تعارضت تطلعاتنا مع أجنداته؟".وأشار إلى أن السؤال الذي يردده لسان حال الشارع اليوم: هل الاعتراف بالقضية العادلة واستعادة الدولة يمر عبر بوابة الخدمات، أم أن الخدمات أصبحت رهينة للمساومة السياسية، إن الوعي الجمعي في الجنوب يدرك أن الاستقرار الحقيقي لا يبدأ من محطات التوليد فحسب، بل من الاعتراف بالحقوق وتطلعات الشعب في استعادة الهوية والدولة.تحسن حقيقيوفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، يقول، الدكتور محمد جمال الشعيبي، الخبير الاقتصادي اليمني، "إن تحسن سعر صرف الريال اليمني خطوة إيجابية، لكنها تبقى بحاجة إلى أن تترجم فعليا وتفضي إلى تحسن حقيقي في معيشة الناس، من خلال تدخل ملموس من خلال إصلاحات حقيقية وعميقة في جسد الاقتصاد المتهالك بفعل الحرب الدائرة والأزمات المتلاحقة".وأضاف "التحسن الأخير في سعر الصرف للريال اليمني في مناطق الشرعية أحدث تحسن نوعا ما في أسعار السلع والخدمات، لكن يعد ذلك تحسن ملحوظا مقارنة بين تحسن سعر الصرف وانخفاض أسعار السلع والخدمات، إذ لم يترجم هذا التحسن في سعر الصرف بانخفاض حقيقي وعادل في أسعار السلع والخدمات".وتابع الشعيبي: "بكل بساطة الأمر يتضح من خلال مقارنة أسعار السلع التي شهدت تخفيض بعد أن تراجع الدولار إلى 1630 ريال، وتقييمها بأسعارها السابقة عندما كان سعر صرف الدولار 2900، فعند المقارنة بين السعرين يلاحظ أن السلع بعد التخفيض شهدت ارتفاع بالعملات الأجنبية".وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان وتستولي عليها دون قتال.وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990 مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليّا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

