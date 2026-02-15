https://sarabic.ae/20260215/بعد-مطالبة-العليمي-هل-ينضم-اليمن-إلى-مجلس-التعاون-الخليجي-قريبا؟-1110394222.html

بعد مطالبة العليمي… هل ينضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي قريبا؟

سبوتنيك عربي

طرحت دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، للانضمام لمجلس التعاون الخليجي، الكثير من التساؤلات حول توقيت الدعوة والهدف من ورائها، في ظل الظروف...

2026-02-15T19:34+0000

2026-02-15T19:34+0000

2026-02-15T19:34+0000

يرى مراقبون أن تلك الدعوة المكررة وغير الجديدة، التي أطلقها العليمي، أراد بها تذكير مجلس التعاون بما طالب به اليمن في السابق وحتى لا يتم نسيان القضية، والعليمي، يعلم جيدا استحالة تحقق عملية الانضمام في تلك السنوات، فاليمن مضطرب داخليا ويعيش حروبا وصراعات منذ أكثر من عقد من الزمان، ولا يزال في حالة اللا سلم واللا حرب، وأن عليه تسوية الملفات الداخلية وإحلال السلام الشامل وترتيب البيت قبل الخطوة الأولى نحو مجلس التعاون.ويرى آخرون أن دعوة العليمي، غير قابلة للتحقيق في المدى القريب لأسباب سياسية وإقتصادية علاوة على الأنظمة السياسية في مجلس التعاون التي لا تتفق مع النظام الجمهوري في اليمن، فربما أراد العليمي، بالتشاور مع إحدى دول المجلس أن يقوم بجس النبض، كي يتبين الدول التي توافق على انضمام اليمن والتي ترفض ذلك.لا شك أن اليمن بحاجة إلى مجلس التعاون والانضمام قد يكون له أثر سياسي واقتصادي كبير عليه، في نفس التوقيت مجلس التعاون يحتاج إلى اليمن الذي يمثل مخزنا للثروات وموردا للقوى البشرية ودرعا للخليج، لكن في كل الأحوال لو أن هناك مساعي حقيقية للتقارب، فإن الأمر يحتاج لسنوات للانتهاء من الأزمات في الداخل، بعد أن يتم العمل على توفير شروط العضوية لمجلس التعاون.كان رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد جدد قبل أيام، الدعوة إلى تعزيز الشراكة اليمنية - الخليجية من خلال إدماج اليمن بصورة شاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر البوابة السعودية، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء بنسختها التابعة للحكومة الشرعية.وأعرب العليمي خلال جلسة حوارية نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع "مجموعة الأزمات الدولية"، عن "تطلع اليمن لتطوير علاقاته الخليجية إلى شراكة استراتيجية شاملة وتكامل مؤسسي، واندماج جيو اقتصادي كلي"، بما في ذلك إطلاق "خطة مارشال خليجية" لبدء إعمار البلاد، بالاستفادة من التجربة الفريدة لـ"البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، وبما يتسق مع رؤى التنمية الطموحة في دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها رؤية السعودية 2030".عقبات في الطريقبداية، يقول رئيس مركز القرن للدراسات بالرياض، الدكتور سعد بن عمر، استمر اليمن لعدة سنوات وهو يتوق للانضمام لمجلس التعاون الخليجي لما فيه من ميزات اقتصادية وسياسية، لكن من فترة إلى أخرى كانت تطرأ على اليمن مؤثرات داخلية وفي الأغلب إقليمية، وفي كل مرة تظهر مؤشرات إيجابية من مجلس التعاون الخليجي لانضمام اليمن، تظهر هناك مشكلات متنوعة ما بين التغييرات في السلطة أو رأس السلطة في البلاد، وأحيانا أخرى مشاكل داخلية وأيضا أمور قد لا يكون لليمن دخل فيها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن دعوة رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي لدول الخليج بضم اليمن بعضوية شاملة في مجلس التعاون الخليجي، هى دعوة مكررة ومحاولة استكمال ما سبق أن طالبت به اليمن طوال السنوات الماضية بالدخول في مجلس التعاون الخليجي، والدولة التي لها علاقات طيبة مع اليمن تنادي بدخول اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وعندما تصبح لها مشكلة مع اليمن تكون هى العقبة الكبرى أمام لانضمام اليمن إلى المجلس".وأوضح بن عمر: "على كل حال إلى الآن ليس هناك تصويت جدي لدخول اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، لكن ما صرح به رشاد العليمي، هو بادرة طيبة لتذكر أعضاء المجلس بهذا الأمر حتى لا يتم نسيان الطلب، وإن كنت أعتقد أن هذا التصريح ربما يكون جس نبض لدول المجلس لمعرفة من يرحب ومن يعترض".المشاكل الداخليةوحول توقيت تصريحات العليمي، في هذا التوقيت العصيب الذي يمر به اليمن والذي يكاد يقسم البلاد إلى ثلاث سلطات في الشمال والجنوب والشرعية، يقول بن عمر، إنه" من المفترض أن يحل السلام الشامل في اليمن أولا، لا أعتقد أنه يمكن ضم اليمن إلى المجلس قبل أن ينتهي من مشكلاته الداخلية في البداية، وكما قلت ربما العليمي أراد من هذا التصريح إحياء المبادرة اليمنية السابقة وحتى لا تموت الفكرة وتذهب إلى طي النسيان مع مرور الوقت".ولفت بن عمر، إلى أنه لا يمكن أن ينضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي في الفترة الحالية، العاصمة اليمنية صنعاء بيد الحوثيين (أنصار الله) وفي نفس الوقت هناك مشاكل قد تمنع اليمن من الانضمام كليا، لكن القصد من التصريح الآن بهذا الأمر هو تذكرة مجلس التعاون بالطلب اليمني القديم الحديث حتى لا يتم نسيانه.اتفاقات سابقةفي المقابل، يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية العامة بجامعة عدن (اليمن): "قبل الحديث عن التصريحات الأخيرة للعليمي عن طلب انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، يجب الإشارة إلى أنه توجد اتفاقيات ومراحل تقارب سابقة بين اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، لكنها لم تصل إلى مستوى العضوية الكاملة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هناك وقائع كثيرة على خلفية مطالبة اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي، على سبيل الذكر بعد قيام الوحدة اليمنية طرحت فكرة الانضمام، لكن حرب الخليج الأولى وموقف اليمن السياسي آنذاك أثر سلبا على العلاقات، وفي عام 2001 أعيد طرح فكرة انضمام اليمن وتم قبول اليمن في بعض مؤسسات المجلس الفنية، وليس في الإطار السياسي أو الاقتصادي الكامل، ومنها مجلس وزراء الصحة والتربية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية. وهذا كان أول إطار رسمي لدمج اليمن جزئيا في مؤسسات مجلس التعاون".وتابع الشعيبي: "فيما يتعلق بقبول مجلس التعاون لدول الخليج العربي انضمام اليمن في ظل الظروف الراهنة، يمكن القول، إن واقع قبول انضمام اليمن للمجلس الخليجي، ليس واردا وقد يكون طرح سابق لأوانه وفق المعطيات على أرض الواقع، حيث أن الظروف الداخلية في اليمن‬ تشهد نزاع سياسي وأمني بين أطراف متعددة شمال وجنوب (الحكومة، الحوثيين، المجلس الانتقالي الجنوبي)، ما يجعل من الصعب قبول عضوية دولة غير مستقرة بالكامل في منظومة إقليمية ملتزمة بتكامل أمني وسياسي".شروط العضويةوقال الخبير الاقتصادي: "إذا ركزنا على شروط العضوية لمجلس التعاون، سوف نلاحظ أنها صعبة حاليا، إذ يتطلب الانضمام تبني القوانين الاقتصادية والسياسية لمجلس التعاون، وهي تختلف كثيرعن وضع اليمن الحالي، خصوصا في مجال السياسات المالية، الجمارك، والأنظمة التنظيمية، ويحتاج تعديلها وضبطها للتوافق مع تلك السائدة في دول الخليج وهذا يتطلب فترة زمنية ليست بالقصيرة، فضلا عن سبب جوهري قد يعيق انضمام اليمن في أي مرحلة قادمة وهو نظام الحكم، حيث أن اليمن جمهورية ودول المجلس ملكية، وعليه وفي ظل الوضع الراهن، فإن قبول اليمن في مجلس التعاون كعضو كامل ليس متوقع في المدى القريب".وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الهدف الاقتصادي من طرح فكرة انضمام اليمن في هذا التوقيت، هو محاولة خلق تكامل أعمق مع دول الخليج يمكن يسهم في فتح الأسواق، تدفق الاستثمارات، وإعادة الإعمار.ولفت الشعيبي، إلى أن التجاوزات الأخيرة للمجلس الرئاسي وانقلابه على المبادرات الخليجية وفي مقدمتها اتفاق الرياض وعلى قرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ومخاطرة في طلب استبعاد دولة أساسية في التحالف العربي، كل ذلك قد زاد في الواقع من استبعاد فكرة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث أن العلاقات التي تؤدي إلى ذلك لا بد أن تكون قائمة على الانسجام والتوازن مع كل أعضاء دول المجلس وليس مع دولة على حساب باقي الدول.مخزون ثروة ودرعبدوره، يقول رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، الدكتور عبد الستار الشميري، إن "دعوة رشاد العليمي لمجلس التعاون الخليجي بمنح اليمن عضوية شاملة في المجلس، هى دعوة متفائلة جدا، إلا أن الواقع اليمني قد لا يغري الأخوة في الخليج بضم اليمن، لكن في كل الأحوال هى دعوة استراتيجية لصالح دول مجلس التعاون ولصالح اليمن إن تمت".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "اليمن بالنسبة لدول الخليج استراتيجي بغض النظر عن انضمامه لمجلس التعاون أم لا، فهو مخزون بشري ومخزون ثروة ودرع وسند، وسوف يضيف لمجلس التعاون في حال انضمامه، كما أن اليمنيين سوف يستفيدون من انضمام بلادهم للمجلس، وفكرة الانضام هذه ربما طرحت قبل أكثر من عقدين، لكن الإخوة في الخليج كانوا يرون أن اليمن به إضرابات، رغم أن بعضهم كان سبب في تلك الاضطرابات بكل أسف".وقال الشميري: "حتى الآن أتمنى أن تكون هناك خطوات جادة في هذا الأمر، لكن لا أرى هذا الموضوع يمكن أن يتحقق قريبا، لكنه ممكن على كل حال، وأعتقد أن فترة الحرب وفترة الخلافات الخليجية أثبتت أن مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى اليمن الذي هو في قلب الجزيرة العربية، وأن عليهم أن يهتموا به كثيرا لأنه مصدر أمنهم وخوفهم، استراتيجية الأمن القومي في الخليج لن تكتمل إلى بوجود اليمن".ويعاني اليمن، منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب بأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

