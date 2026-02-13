https://sarabic.ae/20260213/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يطالب-لبنان-بوقف-أنشطة-إعلامية-لـأنصار-الله-في-بيروت-1110334556.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يطالب لبنان بوقف أنشطة إعلامية لـ"أنصار الله" في بيروت

جاء ذلك خلال لقاء العليمي مع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال أعمال مؤتمر مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية، وناقش معه ملف المنصات الإعلامية لـ"الحوثيين" في بيروت.وأكد العليمي على ضرورة استكمال الإجراءات لوقف أي نشاط إعلامي تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن ذلك "يتوافق مع مبدأ "النأي بالنفس"، ويمنع استخدام لبنان كمنصة للإساءة إلى الأشقاء"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

