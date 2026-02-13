رئيس مجلس القيادة اليمني يطالب لبنان بوقف أنشطة إعلامية لـ"أنصار الله" في بيروت

عربي
جاء ذلك خلال لقاء العليمي مع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال أعمال مؤتمر مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية، وناقش معه ملف المنصات الإعلامية لـ"الحوثيين" في بيروت.وأكد العليمي على ضرورة استكمال الإجراءات لوقف أي نشاط إعلامي تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن ذلك "يتوافق مع مبدأ "النأي بالنفس"، ويمنع استخدام لبنان كمنصة للإساءة إلى الأشقاء"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
دعا رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الجمعة، الحكومة اللبنانية إلى وقف جميع الأنشطة الإعلامية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، بما في ذلك قناة تلفزيونية تبث من بيروت.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي مع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال أعمال مؤتمر مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية، وناقش معه ملف المنصات الإعلامية لـ"الحوثيين" في بيروت.
وأكد العليمي على ضرورة استكمال الإجراءات لوقف أي نشاط إعلامي تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن ذلك "يتوافق مع مبدأ "النأي بالنفس"، ويمنع استخدام لبنان كمنصة للإساءة إلى الأشقاء"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
زعيم "أنصار الله": وثائق "إبستين" من الشواهد على سعي الأعداء للإفساد
14:43 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
غروندبرغ: حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة النزاع الأوسع نطاقا في اليمن
أمس, 18:26 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار.
وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
