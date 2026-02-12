غروندبرغ: حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة النزاع الأوسع نطاقا في اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/غروندبرغ-حان-الوقت-لاتخاذ-خطوات-حاسمة-لمعالجة-النزاع-الأوسع-نطاقا-في-اليمن-1110302639.html
غروندبرغ: حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة النزاع الأوسع نطاقا في اليمن
غروندبرغ: حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة النزاع الأوسع نطاقا في اليمن
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، أن الاستقرار في اليمن لن يكون مستداماً إذا لم يتم حل الصراع بشكل شامل،... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T18:26+0000
2026-02-12T18:26+0000
العالم
الحرب على اليمن
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_8d3231d5b976be17ac5eec87ef760a95.jpg
وقال غروندبرغ خلال إحاطة عبر الفيديو لجلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في اليمن: "لن يكون الاستقرار في أي جزء من البلاد مستداما ما لم يتم معالجة النزاع الأوسع نطاقاً في اليمن معالجة شاملة"، مضيفا أنه "حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد. فمن دون تسوية سياسية تفاوضية أوسع للنزاع، ستظل المكاسب المحققة عرضة للتراجع".وتابع أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، تواصلتُ مع الأطراف اليمنية والجهات الفاعلة الإقليمية وأعضاء المجتمع الدولي لاستكشاف سبل إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة"، وذكر غروندبرغ أن "النزاع في اليمن أصبح خلال 10 أعوام، أكثر تعقيداً، وتضاعفت خطوط النزاع، وتطورت الديناميكيات المحلية إلى جانب الديناميكيات الوطنية"، مشيراً إلى "التوترات الإقليمية أسهمت بشكل متزايد في تغذية النزاع وتأثرت به".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار.وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.قيادي بالانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": التسوية المقبلة في اليمن قد تضع المجلس أمام تحديات كبرى
https://sarabic.ae/20260128/مجلس-الأمن-يمدد-ولاية-بعثة-أممية-لتنفيذ-اتفاق-الحديدة-في-اليمن-لفترة-نهائية-1109711510.html
https://sarabic.ae/20260208/مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-ملتزمون-بمعالجة-منصفة-للقضية-الجنوبية-بالحوار-1110137993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:409:1639:1638_1920x0_80_0_0_c9d40760443824b6db6b01ec94fc4d66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة
العالم, الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة

غروندبرغ: حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة النزاع الأوسع نطاقا في اليمن

18:26 GMT 12.02.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الأمم المتحدة
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، أن الاستقرار في اليمن لن يكون مستداماً إذا لم يتم حل الصراع بشكل شامل، معتبراً أن معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية لن تنجح دون حل متزامن ينهي النزاع الذي يدخل عامه الحادي عشر.
وقال غروندبرغ خلال إحاطة عبر الفيديو لجلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في اليمن: "لن يكون الاستقرار في أي جزء من البلاد مستداما ما لم يتم معالجة النزاع الأوسع نطاقاً في اليمن معالجة شاملة"، مضيفا أنه "حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد. فمن دون تسوية سياسية تفاوضية أوسع للنزاع، ستظل المكاسب المحققة عرضة للتراجع".
وتابع أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، تواصلتُ مع الأطراف اليمنية والجهات الفاعلة الإقليمية وأعضاء المجتمع الدولي لاستكشاف سبل إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة"، وذكر غروندبرغ أن "النزاع في اليمن أصبح خلال 10 أعوام، أكثر تعقيداً، وتضاعفت خطوط النزاع، وتطورت الديناميكيات المحلية إلى جانب الديناميكيات الوطنية"، مشيراً إلى "التوترات الإقليمية أسهمت بشكل متزايد في تغذية النزاع وتأثرت به".

وأكد "حاجة اليمن إلى عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية يمكنها إنهاء النزاع بشكل مستدام". مشيرا إلى أن "الصراع في اليمن يتسم بتشابك عدد من الملفات. وأن معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية بمعزل عن بعضها بعضا لن تُسفر إلا عن نتائج جزئية غير مستدامة".

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة أممية لتنفيذ اتفاق الحديدة في اليمن لفترة نهائية
28 يناير, 00:38 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ملتزمون بمعالجة منصفة للقضية الجنوبية بالحوار
8 فبراير, 10:38 GMT
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار.
وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
قيادي بالانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": التسوية المقبلة في اليمن قد تضع المجلس أمام تحديات كبرى
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала