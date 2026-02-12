https://sarabic.ae/20260212/غروندبرغ-حان-الوقت-لاتخاذ-خطوات-حاسمة-لمعالجة-النزاع-الأوسع-نطاقا-في-اليمن-1110302639.html

غروندبرغ: حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة النزاع الأوسع نطاقا في اليمن

سبوتنيك عربي

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، أن الاستقرار في اليمن لن يكون مستداماً إذا لم يتم حل الصراع بشكل شامل،... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-12T18:26+0000

2026-02-12T18:26+0000

2026-02-12T18:26+0000

العالم

الحرب على اليمن

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_8d3231d5b976be17ac5eec87ef760a95.jpg

وقال غروندبرغ خلال إحاطة عبر الفيديو لجلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في اليمن: "لن يكون الاستقرار في أي جزء من البلاد مستداما ما لم يتم معالجة النزاع الأوسع نطاقاً في اليمن معالجة شاملة"، مضيفا أنه "حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد. فمن دون تسوية سياسية تفاوضية أوسع للنزاع، ستظل المكاسب المحققة عرضة للتراجع".وتابع أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، تواصلتُ مع الأطراف اليمنية والجهات الفاعلة الإقليمية وأعضاء المجتمع الدولي لاستكشاف سبل إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة"، وذكر غروندبرغ أن "النزاع في اليمن أصبح خلال 10 أعوام، أكثر تعقيداً، وتضاعفت خطوط النزاع، وتطورت الديناميكيات المحلية إلى جانب الديناميكيات الوطنية"، مشيراً إلى "التوترات الإقليمية أسهمت بشكل متزايد في تغذية النزاع وتأثرت به".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار.وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.قيادي بالانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": التسوية المقبلة في اليمن قد تضع المجلس أمام تحديات كبرى

2026

الأخبار

ar_EG

العالم, الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة