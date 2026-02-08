مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ملتزمون بمعالجة منصفة للقضية الجنوبية بالحوار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260208/مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-ملتزمون-بمعالجة-منصفة-للقضية-الجنوبية-بالحوار-1110137993.html
مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ملتزمون بمعالجة منصفة للقضية الجنوبية بالحوار
مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ملتزمون بمعالجة منصفة للقضية الجنوبية بالحوار
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، بأن "المرحلة المقبلة في اليمن، تمثّل فرصة حقيقية لفتح أفق جديد من الاستقرار"، مؤكدًا التزام الدولة... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T10:38+0000
2026-02-08T10:38+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231677_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_5024212280389c74dc55936e61051313.jpg
جاء ذلك خلال لقاء العليمي بعدد من قيادات السلطة المحلية والشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية والاجتماعية في محافظة الضالع، بحضور رئيس مجلس الوزراء شائع محسن الزنداني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وشدد العليمي أن "المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من دروس الماضي، وحشد جميع الطاقات الوطنية المدنية والعسكرية ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يضمن سيادة القانون".وبحسب الوكالة، تناول اللقاء مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، إلى جانب الجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتهيئة البيئة المناسبة لاستقرار مؤسسات الدولة وأدائها لمهامها من الداخل، وأشار العليمي إلى أن "المرحلة المقبلة ستسهم في تحسين الخدمات الأساسية، واستكمال برنامج التعافي الاقتصادي، وصناعة نموذج ناجح في المحافظات المحررة، وتحقيق العيش الكريم للمواطنين".وجدد العليمي التأكيد على "التزام الدولة بمعالجة منصفة للقضية الجنوبية، من خلال الحوار الجنوبي– الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، وبتمثيل شامل دون إقصاء أو تهميش، وبعيدًا عن منطق القوة أو الإكراه أو توظيفها في صراعات مسلحة تسيء إلى عدالتها وتضر بمستقبلها".وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلها إلى اتفاق مع "حلف قبائل حضرموت"، يقضي بانسحاب الأخير من مواقع نفطية في محافظة حضرموت، وذلك بعد توتر ساد المحافظة منذ سيطرته، في أغسطس/ آب العام الماضي، على تلك المواقع، مشترطًا تمثيل حضرموت في السلطة، وتسخير عائدات النفط من حقول المحافظة في توفير الكهرباء لمناطقها، وتسليم أبناء المحافظة مسؤولية إدارة القرار الأمني والعسكري فيها.ويشهد اليمن تهدئة هشة، منذ إعلان الأمم المتحدة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260207/نجاة-قائد-في-الجيش-اليمني-من-محاولة-اغتيال-في-تعز-جنوب-غربي-البلاد-1110124729.html
https://sarabic.ae/20260206/مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يوافق-على-تشكيل-حكومة-جديدة-برئاسة-شائع-الزنداني-1110080771.html
https://sarabic.ae/20260205/سياسي-يمني-لـسبوتنيك-رفض-القوى-الجنوبية-العمل-تحت-راية-التحالف-رسالة-خطيرة-1110031897.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231677_213:0:2097:1413_1920x0_80_0_0_9c725544a1fd67c574373b627b3ec726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ملتزمون بمعالجة منصفة للقضية الجنوبية بالحوار

10:38 GMT 08.02.2026
© Photoرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Photo
تابعنا عبر
صرّح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، بأن "المرحلة المقبلة في اليمن، تمثّل فرصة حقيقية لفتح أفق جديد من الاستقرار"، مؤكدًا التزام الدولة بـ"معالجة منصفة للقضية الجنوبية العادلة من خلال الحوار الجنوبي – الجنوبي"، وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي بعدد من قيادات السلطة المحلية والشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية والاجتماعية في محافظة الضالع، بحضور رئيس مجلس الوزراء شائع محسن الزنداني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وشدد العليمي أن "المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من دروس الماضي، وحشد جميع الطاقات الوطنية المدنية والعسكرية ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يضمن سيادة القانون".
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
نجاة قائد في الجيش اليمني من محاولة اغتيال في تعز جنوب غربي البلاد
أمس, 20:31 GMT
وبحسب الوكالة، تناول اللقاء مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، إلى جانب الجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتهيئة البيئة المناسبة لاستقرار مؤسسات الدولة وأدائها لمهامها من الداخل، وأشار العليمي إلى أن "المرحلة المقبلة ستسهم في تحسين الخدمات الأساسية، واستكمال برنامج التعافي الاقتصادي، وصناعة نموذج ناجح في المحافظات المحررة، وتحقيق العيش الكريم للمواطنين".
كما تطرق رئيس مجلس القيادة اليمني إلى القرارات السيادية، التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة، والتي "فرضتها متطلبات الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية السكينة العامة والمركز القانوني للدولة وسلامة أراضيها، إضافة إلى إنقاذ مكاسب القضية الجنوبية، التي تحققت خلال الفترة الماضية".
علم اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
‌‏مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوافق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني
6 فبراير, 19:27 GMT
وجدد العليمي التأكيد على "التزام الدولة بمعالجة منصفة للقضية الجنوبية، من خلال الحوار الجنوبي– الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، وبتمثيل شامل دون إقصاء أو تهميش، وبعيدًا عن منطق القوة أو الإكراه أو توظيفها في صراعات مسلحة تسيء إلى عدالتها وتضر بمستقبلها".

كما عبّر عن تقديره العميق لاستجابة المملكة العربية السعودية لطلب استضافة ورعاية مؤتمر الحوار الجنوبي، لبحث التصورات العادلة للقضية الجنوبية ضمن إطار الحل السياسي الشامل في البلاد، مثمّنًا دورها كشريك استراتيجي في مسار البناء والتنمية على مختلف المستويات، بحسب وكالة "سبأ" اليمنية.

وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلها إلى اتفاق مع "حلف قبائل حضرموت"، يقضي بانسحاب الأخير من مواقع نفطية في محافظة حضرموت، وذلك بعد توتر ساد المحافظة منذ سيطرته، في أغسطس/ آب العام الماضي، على تلك المواقع، مشترطًا تمثيل حضرموت في السلطة، وتسخير عائدات النفط من حقول المحافظة في توفير الكهرباء لمناطقها، وتسليم أبناء المحافظة مسؤولية إدارة القرار الأمني والعسكري فيها.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
سياسي يمني لـ"سبوتنيك": رفض القوى الجنوبية العمل تحت راية التحالف "رسالة خطيرة"
5 فبراير, 17:35 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة، منذ إعلان الأمم المتحدة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.

ويعاني البلد العربي، منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب بأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала