سياسي يمني لـ"سبوتنيك": رفض القوى الجنوبية العمل تحت راية التحالف "رسالة خطيرة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/سياسي-يمني-لـسبوتنيك-رفض-القوى-الجنوبية-العمل-تحت-راية-التحالف-رسالة-خطيرة-1110031897.html
سياسي يمني لـ"سبوتنيك": رفض القوى الجنوبية العمل تحت راية التحالف "رسالة خطيرة"
سياسي يمني لـ"سبوتنيك": رفض القوى الجنوبية العمل تحت راية التحالف "رسالة خطيرة"
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم، اليوم الخميس، أن "الكثير من القوى الجنوبية لا تقبل الدخول في إطار التحالف منذ البداية، وإن كانت تراجعت... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T17:35+0000
2026-02-05T17:35+0000
حصري
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_a28081f468c603b68bfb372b0543a4d6.jpg
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الكثيرمن القوى الجنوبية هي في الأساس رافضة للدخول في إطار التحالف ومنذ بدايته، لكنها انحنت لظروف معينة وفي حدود الحفاظ على الهدف العام والمتمثل في استعادة الدولة الجنوبية لما قبل عام 1990، ورغم عملها تحت إطار التحالف خلال 9 سنوات، إلا حالة التباين والصراعات موجودة وإن كانت في تحت غطاء الصراع بين ما يسمى بالحكومة الشرعية والقوات الجنوبية".وأشار قاسم، إلى أن "لواء "رداد الهاشمي" المتجه إلى عدن، كان قد شارك قبل أسابيع في حضرموت ودخل في صراعات عسكرية مع القوات المسلحة الجنوبية، والتي نشهد تداعياتها حتى اللحظة".وأوضح القيادي الجنوبي، أن "مسالة رفض القوى الجنوبية اليوم العمل تحت إمرة التحالف وارد وموجود وممتد، وفي الإطار الشعبي هناك حالة من الاحتقان، الوضع مستمر ويتضاعف، وإن كان هناك صمت خلال الأيام القليلة الماضية، والمؤشرات وضحت مع ما يدور في الرياض حول مسمى الحوار وتأجيله وبروز فشله وإدراجه ضمن حوارات سابقة لم يكتب لها النجاح".واستطرد: "بالتأكيد سوف يكون هناك رفض من القوى الجنوبية مدعومة بظهير شعبي يحمل قضيته منذ عقود وحقق فيها خطوات ملموسة وضحى من أجلها بالغالي والنفيس، لذا فإن أي مواجهة غير محسوبة مع هذا الرفض الشعبي الجنوبي، قد يدخل الجنوب في دوامة صراع ممتد وبصورة أوسع".وتصاعد التوتر السياسي في مجلس القيادة، بعد إعلان عضو المجلس، عيدروس الزُبيدي، الذي يقود رئيس المجلس الانتقالي، في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2026، عن تأسيس دولة مستقلة في مناطق سيطرته جنوبي البلاد، على حدود الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل تحقيقها الوحدة مع الشطر الشمالي في 1990.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو/ أيار 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبررا ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20260204/نائب-يمني-لـسبوتنيك-السعودية-تستضيف-الحوار-الجنوبي-وروسيا-مرحب-بها-لدعم-السلام-1109973966.html
https://sarabic.ae/20260129/هل-تنجح-الحكومة-القادمة-في-اليمن-في-تخطي-براميل-البارود-التي-تقف-في-طريقها؟--1109789150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e717d07c4209f95784a3de2843b2b159.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار اليمن الأن
حصري, أخبار اليمن الأن

سياسي يمني لـ"سبوتنيك": رفض القوى الجنوبية العمل تحت راية التحالف "رسالة خطيرة"

17:35 GMT 05.02.2026
© AP Photo / Hani Mohammedالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم، اليوم الخميس، أن "الكثير من القوى الجنوبية لا تقبل الدخول في إطار التحالف منذ البداية، وإن كانت تراجعت بعض الشيء نظرا للظروف، لكن في حدود الحفاظ على هدفها العام".
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الكثيرمن القوى الجنوبية هي في الأساس رافضة للدخول في إطار التحالف ومنذ بدايته، لكنها انحنت لظروف معينة وفي حدود الحفاظ على الهدف العام والمتمثل في استعادة الدولة الجنوبية لما قبل عام 1990، ورغم عملها تحت إطار التحالف خلال 9 سنوات، إلا حالة التباين والصراعات موجودة وإن كانت في تحت غطاء الصراع بين ما يسمى بالحكومة الشرعية والقوات الجنوبية".
وتابع قاسم أن "هناك قوى جنوبية لها ثقلها لازالت متمسكة بخيارات بعينها، وتعمل تحت راية التحالف وفق هذه الخيارات"، مشيرا إلى أن "التصعيد لازال مستمرا، بل يختمر تحت الرماد ومرشح الوضع لمزيد من دوامة العنف والصراع، وهناك ما يعرف بلواء "رداد الهاشمي" قوات الطوارئ متجهة إلى محافظة عدن بأكثر من 40 طقم ومعدات تزود الوقود وبتوجيهات من محافظ عدن، لتأمين مطار عدن".
وأشار قاسم، إلى أن "لواء "رداد الهاشمي" المتجه إلى عدن، كان قد شارك قبل أسابيع في حضرموت ودخل في صراعات عسكرية مع القوات المسلحة الجنوبية، والتي نشهد تداعياتها حتى اللحظة".
د. لطفي نعمان عضو مجلس الشورى اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
نائب يمني لـ"سبوتنيك": السعودية تستضيف الحوار الجنوبي... وروسيا مرحب بها لدعم السلام
أمس, 12:07 GMT
وأوضح القيادي الجنوبي، أن "مسالة رفض القوى الجنوبية اليوم العمل تحت إمرة التحالف وارد وموجود وممتد، وفي الإطار الشعبي هناك حالة من الاحتقان، الوضع مستمر ويتضاعف، وإن كان هناك صمت خلال الأيام القليلة الماضية، والمؤشرات وضحت مع ما يدور في الرياض حول مسمى الحوار وتأجيله وبروز فشله وإدراجه ضمن حوارات سابقة لم يكتب لها النجاح".
واستطرد: "بالتأكيد سوف يكون هناك رفض من القوى الجنوبية مدعومة بظهير شعبي يحمل قضيته منذ عقود وحقق فيها خطوات ملموسة وضحى من أجلها بالغالي والنفيس، لذا فإن أي مواجهة غير محسوبة مع هذا الرفض الشعبي الجنوبي، قد يدخل الجنوب في دوامة صراع ممتد وبصورة أوسع".
وحول ما إذا كانت هناك صيغة جديدة يمكن أن يقدمها التحالف لاحتواء أي ردود فعل جنوبية بعد تحييد الانتقالي، يقول القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم: "بالنسبة للبحث عن صيغة جديدة غير وارد، خاصة وأن تشكيل الحكومة قد وصل إلى مرحلة ما قبل الإعلان ويجري العمل على تأمين العاصمة، هذا يعني أن التوجه القادم معروف بلا شك".
وتصاعد التوتر السياسي في مجلس القيادة، بعد إعلان عضو المجلس، عيدروس الزُبيدي، الذي يقود رئيس المجلس الانتقالي، في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2026، عن تأسيس دولة مستقلة في مناطق سيطرته جنوبي البلاد، على حدود الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل تحقيقها الوحدة مع الشطر الشمالي في 1990.
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
هل تنجح الحكومة القادمة في اليمن في تخطي "براميل البارود" التي تقف في طريقها؟
29 يناير, 20:47 GMT
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو/ أيار 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبررا ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала