هل تنجح الحكومة القادمة في اليمن في تخطي "براميل البارود" التي تقف في طريقها؟

يرى مراقبون أن الأمر لا يتعلق بتشكيل حكومة كفاءات أو محاصصة في المقام الأول بقدر تعلقه بالوضع السياسي المتأزم والخلافات والصراعات الداخلية التي يستند كل طرف فيها إلى طرف خارجي، ما يعقد المشهد ويجعل الاستقرار في اليمن على المستوى السياسي والخدمي مرتبطًا بشكل كامل بتوافقات القوى الداعمة لكل طرف، لذا فإن تشكيل أي حكومة قبل التوصل إلى تفاهمات وحلول سياسية لن يُكتب لها النجاح، لأن عمل أي حكومة على أرض الواقع وليس بالهاتف أو المراسلة، إن لم تهدأ الأوضاع على الأرض فلن تحصد أي حكومة مهما كانت نزاهتها وكفاءتها سوى الفشل والعودة إلى المربع الأول. والتساؤل المشروع.. الحكومة الجديدة التي تجري المشاورات بشأنها في اليمن.. هل تستطيع الموازنة بين الكفاءات والمحاصصة.. وهل تلقى قبولًا لدى الجنوب؟تحقيق التوازناتبداية يقول القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، عبد العزيز قاسم: "في الواقع ليس هناك ما يمكن تسميته تباينات أو خلافات بين القوى المنضوية في إطار الشرعية، خاصة بعد إقالة عضوي المجلس الرئاسي، عيدروس الزبيدي وفرج البحسني، وتعيين آخرين بدلًا عنهما، حيث إنهما كانا يشكلان أطرافًا رئيسية في العملية التوافقية لتشكيل المجلس الرئاسي".وتابع قاسم: "المرجح خلال الأيام القادمة هو محاولة تحقيق قدر من التوازنات واختيار شخصيات تجمع بين التوازن والتوافق السياسي والجغرافي، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب في محافظتي حضرموت والمهرة، وإعلان حل الانتقالي والتصعيد الشعبي، مما يجعل مسألة تشكيل الحكومة أمرًا ليس سهلًا ويحتاج إلى استيعاب شامل لكل مجريات الأحداث".وأشار القيادي الجنوبي إلى أن "هناك بعض الأحزاب مثل حزب التجمع اليمني للإصلاح يحاول أن يحصل على قدر أكبر وكذلك باقي الأحزاب، إلا أن الإشكالية ليست في عملية تشكيل الحكومة بل في تعقيدات المشهد الملتهب، وإمكانية تنفيذ برنامجها على صعيد الواقع وتعقيداته على مختلف الأصعدة، السياسية والأمنية والخدمية والاقتصادية وغيرها".المحاصصة والمناصفة من جانبه يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ المالية العامة بجامعة عدن باليمن: "مع أن مصير الحكومة الجديدة غير واضح ولا يوجد معيار محدد لتشكيلها، غير أن الذي يدور الآن يمثل تحليلات واجتهادات لم يثبت أي منها، ومن التسريبات يبدو أن المشاورات الجارية تهدف إلى تشكيل حكومة كفاءات قائمة على اختيار وزراء لآدائهم وإمكانياتهم بدل الانتماءات السياسية فقط، بمعنى الابتعاد عن نمط المحاصصة التقليدية القائم على توزيع الحقائب الوزارية بين القوى السياسية بحسب وزنها ووجودها في ساحة الصراع، بما في ذلك قاعدة المناصفة بين الشمال والجنوب التي كانت الحكومة المقالة قائمة عليها".وتابع الشعيبي: "وجهة نظري الشخصية أن الأحزاب السياسية مثل الإصلاح سوف تسعى إلى تعطيل فكرة الكفاءات بالكامل في بعض الوزارات، وقد تتعمد تعميق الأزمة القائمة ما لم تحصل على وزارات مهمة، وقد يلجأ الزنداني في نهاية الأمر إلى اعتماد خيار الدمج بين الكفاءة والمحاصصة السياسية، وهذا الأمر ليس بجديد، فقد شهد اتفاق الرياض 2019 بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مبدأ المناصفة".واستطرد: "لكن حقائب الجنوب بعد اعتماد المناصفة وزعت بين المجلس الانتقالي ومؤتمر حضرموت الجامع والأحزاب اليمنية الإخوان والمؤتمر والاشتراكي، بينما حقائب الشمال توزعت بين الأحزاب اليمنية فقط، والمؤشرات تشير إلى محاولة الحفاظ على التوازن بين القوى السياسية أكثر من اختيار الوزراء وفق خبراتهم فقط".أصوات مرتفعةوحول ما إذا كانت الحكومة الجديدة سوف تلقى قبولًا لدى الجنوب يقول الشعيبي: "إن تم تأجيل تشكيل الحكومة إلى أن يتم عقد الحوار الجنوبي-الجنوبي المزمع في الرياض، وفي حال تحقق تقدم في التفاهم مع القوى الجنوبية، خصوصًا المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان ولا يزال محورًا مهمًا في المشاورات الأوسع حول المشهد السياسي، هنا قد يحصل نوع من القبول للحكومة الجديدة، وقد تعود إلى الداخل للقيام بمهامها، أما في حال تم تشكيل الحكومة قبل عقد الحوار فربما قد لا يُكتب لها النجاح، ولن تكون أكثر من مجرد فرض أمر واقع وقد تؤجج الأزمة القائمة في الجنوب، وتزيد من تعقيدات حلها".وفي نهاية الأمر يمكن القول، بحسب الشعيبي: "أن قبول الجنوب أو رفضه للحكومة يرتبط أساسًا بمدى تمثيل الجنوب فيها تمثيلًا حقيقيًا، والآليات التي تضمن حقوقه السياسية التي يختارها أبناء الجنوب لا تلك التي تفرض عليهم، وأيضًا التي تحقق تقدمًا اقتصاديًا وخدميًا، وليس فقط بوجود أسماء وزراء".الشرعية السياسيةبدوره يقول سامي العدني، رئيس مؤسسة "X-ADEN" المجتمعية باليمن: "الحكومة اليمنية الجديدة لن تقاس بعدد الوزراء أو توازن الحصص، بل بقدرتها على كسر منطق المحاصصة وتقديم نموذج قائم على الكفاءة والإنجاز".وأشار العدني إلى أن "استمرار تشكيل الحكومات وفق معادلات التوافق السياسي فقط سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة، إن الشارع في الجنوب بات أكثر حساسية تجاه أي حكومة لا تحمل مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا واضحًا".ويوم الاثنين الماضي، أعلن مصدر حكومي يمني استمرار مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة كفاءات جديدة تلبي متطلبات المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن، بما "يعزز مبدأ الشراكة الوطنية، ويضمن تمثيلًا يعكس الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز"، متوقعًا استكمالها خلال الأيام القليلة القادمة.وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلها إلى اتفاق مع "حلف قبائل حضرموت"، يقضي بانسحاب الأخير من مواقع نفطية في محافظة حضرموت، وذلك بعد توتر ساد المحافظة منذ سيطرته في أغسطس/آب العام الماضي على تلك المواقع، مشترطًا تمثيل حضرموت في السلطة، وتسخير عائدات النفط من حقول المحافظة في توفير الكهرباء لمناطقها، وتسليم أبناء المحافظة مسؤولية إدارة القرار الأمني والعسكري فيها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

أخبار اليمن الأن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك