https://sarabic.ae/20260129/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يتهم-رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-بإغلاق-مقر-له-في-عدن-1109767924.html

المجلس الانتقالي الجنوبي يتهم رئيس مجلس القيادة اليمني بإغلاق مقر له في عدن

المجلس الانتقالي الجنوبي يتهم رئيس مجلس القيادة اليمني بإغلاق مقر له في عدن

سبوتنيك عربي

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانا اتهم فيه مجلس القيادة اليمني باستهداف مقراته في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا أن ذلك يمثل أمرا لا يمكن تجاوزه. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T14:49+0000

2026-01-29T14:49+0000

2026-01-29T14:49+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109768182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9f719ff3b49caa28ca6a2ce7efc4476.jpg

وقال المجلس، الذي يطالب بانفصال جنوبي اليمن، في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الخميس، إن مجلس القيادة اليمني برئاسة رشاد العليمي، قام بإغلاق أحد مقراته التابعة له في عدن، جنوبي البلاد.ولفت إلى أن "أعضاء ومنتسبي وكادر الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، فوجئوا صباح اليوم، بقيام قوات العمالقة (العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة) المتواجدة في مقر الجمعية بمديرية التواهي في العاصمة عدن، بإغلاق المبنى بشكل كامل بناء على تعليمات مباشرة من العليمي".ووصف البيان ما حدث بـ "محاولة لتكميم صوت الشعب الجنوبي، والنيل من مؤسساته الوطنية واعتداء صارخ على الحريات العامة، وانتهاك فاضح لحق العمل السياسي المشروع"، محذراً من "خطورة الاستمرار في مثل هذه الممارسات وتداعياتها على الاستقرار".ورأى البيان أن "هذه الإجراءات، في ظل حالة الاحتقان والغليان الشعبي الجنوبي، ستسهم في تعقيد المشهد وتأزيم الأوضاع، وستكون نتائجها وخيمة على الجميع دون استثناء"، مطالبا بـ "العدول الفوري والعاجل عن القرار وعدم تكرار مثل هذه الإجراءات".يأتي ذلك بعد إعلان قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن الوفد المشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، حلّ المجلس وجميع هيئاته، معتبرةً أن "العملية العسكرية للمجلس في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة إلى العلاقة مع التحالف بقيادة السعودية، مما جعل استمرار وجود المجلس لا يخدم الهدف الذي أسس من أجله".سبق ذلك إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، في الثامن من يناير الجاري، وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ميناء بربرة الصومالي، بعد مغادرته عدن عبر البحر.وجاءت التطورات بعد إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني في 8 يناير الجاري، نجاح عملية تسليم المعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) ومحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي البلاد)، إلى قوات "درع الوطن" التابعة له، على خلفية عملية عسكرية أطلقتها هذه القوات بدعم من التحالف العربي ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.وكان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، قد أصدر في السابع من يناير الجاري، قراراً بإقالة عيدروس الزُبيدي من عضوية مجلس القيادة وإحالته إلى النائب العام بتهمة "الخيانة العظمى والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".وتصاعد التوتر السياسي في مجلس القيادة بعد إعلان عضو المجلس عيدروس الزُبيدي الذي يقود رئيس المجلس الانتقالي، في الثاني من يناير الجاري، عن تأسيس دولة مستقلة في مناطق سيطرته جنوبي البلاد، على حدود الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل تحقيقها الوحدة مع الشطر الشمالي في 1990.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو/ أيار 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20260125/الانتقالي-الجنوبي-ينفي-صحة-إعلان-المجلس-الوطني-الجنوبي-ويؤكد-تماسكه-المؤسسي-1109616565.html

https://sarabic.ae/20260128/ماذا-تبقى-من-اتفاق-السلام-في-الحديدة-بين-الشرعية-اليمنية-وأنصار-الله-بعد-قرار-مجلس-الأمن-الأخير-1109738867.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله