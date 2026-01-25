https://sarabic.ae/20260125/الانتقالي-الجنوبي-ينفي-صحة-إعلان-المجلس-الوطني-الجنوبي-ويؤكد-تماسكه-المؤسسي-1109616565.html

الانتقالي الجنوبي ينفي صحة إعلان "المجلس الوطني الجنوبي" ويؤكد تماسكه المؤسسي

الانتقالي الجنوبي ينفي صحة إعلان "المجلس الوطني الجنوبي" ويؤكد تماسكه المؤسسي

سبوتنيك عربي

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأحد، بيانا رسميا نفى فيه صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيل كيان يُسمى "المجلس الوطني... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T13:07+0000

2026-01-25T13:07+0000

2026-01-25T13:07+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108439668_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5040daa26024e4226a524cc5632cf117.jpg

وأكد الانتقالي الجنوبي، في بيانه، أن "هذا الإعلان المزعوم لا يمت للمجلس أو قياداته بصلة، وأن الأسماء التي ذُكرت فيه لم تُفوَّض بأي شكل ولم تُشعر به".وشدد على أن "هذه المحاولات المشبوهة تهدف إلى إرباك المشهد الجنوبي وتشتيت الصف الوطني"، مؤكداً أن "مثل هذه الإجراءات لن تؤثر على تماسكه أو صلابة مؤسساته، وأن عمله يسير وفق نهج مؤسسي وقانوني منظم تحت قيادة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي"، وفقا له.كما حذر المجلس من "استخدام اسم أو شعاره الرسمي من قبل أي جهة غير مخوّل"، مؤكداً أنه "سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمساءلة المتورطين وحماية رمزية المجلس ومؤسساته".وأكد البيان أن "هذه المحاولات تأتي في توقيت يحاول صرف الأنظار عن الحضور الشعبي الواسع والمليونيات الشعبية الداعمة للمشروع الوطني الجنوبي".وشهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

https://sarabic.ae/20260109/وزير-الدفاع-السعودي-حل-المجلس-الانتقالي-قرار-شجاع-وحريص-على-مستقبل-القضية-الجنوبية-1109055164.html

https://sarabic.ae/20260111/هل-يظل-مجلس-القيادة-الرئاسي-في-اليمن-دون-تغيير-بعد-التطورات-في-الجنوب-وحل-الانتقالي؟-1109135308.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي