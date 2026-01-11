https://sarabic.ae/20260111/هل-يظل-مجلس-القيادة-الرئاسي-في-اليمن-دون-تغيير-بعد-التطورات-في-الجنوب-وحل-الانتقالي؟-1109135308.html

هل يظل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دون تغيير بعد التطورات في الجنوب وحل الانتقالي؟

شهد اليمن خلال ديسمبر الماضي أزمة جديدة بين مكونات الشرعية، ووصل الأمر إلى العمليات العسكرية في حضرموت والمهرة وبعض المحافظات الأخرى، وقبل أيام أعلنت بعض القوى... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

يرى مراقبون أن الأزمة في اليمن قد تشهد فصولًا أكثر تعقيدًا في المشهد وربما صراعًا كبيرًا إن لم يتم تدارك الأوضاع، في محاولة لحلحلة جذور الأزمة بالطرق السلمية الديمقراطية، خاصة وأن المجلس الرئاسي اليمني لا يصلح على هذا الحال في قيادة البلاد وإخراجها من الأزمات المتراكمة شمالًا وجنوبًا، يجب أن يكون هناك شكل جديد للمجلس الرئاسي يتحاشى الأخطاء، مع ضرورة التشكيل المتوازن وتحديد مدى زمني للمجلس.وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بيانًا رسميًّا، أكد فيه بطلان الإعلان الصادر مؤخرًا بشأن حل المجلس، معتبرًا إياه غير شرعي وفاقدًا للأساس القانوني. وطالب المجلس بنقل أي مسار حواري متعلق بقضية الجنوب إلى عدن أو إلى دولة محايدة، على أن يكون برعاية دولية واضحة وشفافة، لضمان عدم التأثير الخارجي أو الإكراه. فما هو مصير مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بعد بيان حل المجلس الانتقالي الجنوبي والرفض الجنوبي.. وما تداعيات التطورات الأخيرة على المشهد السياسي والعسكري في اليمن؟قرارات مصيريةبداية يقول المحلل السياسي اليمني صلاح بن لغبر: "ما جرى من إعلان خلال الساعات الماضية لا يمكن وصفه إلا بأنه إجراء تم تحت ضغط واضح ومباشر حتى هذه اللحظة، ولا يسمح لمعظم أعضاء الوفد الجنوبي بالتواصل الحر، وهناك قيود صارمة على الاتصالات، ما يطرح علامات استفهام جدية حول ظروف ما صدر من بيانات أو مواقف".وتابع بن لغبر: "عبَّر الشارع الجنوبي (اليمني) بوضوح عن موقفه أمس السبت من خلال احتشاد أكثر من 800 ألف شخص خرجوا في عدن في تظاهرات سلمية رافضة لما جرى، ومؤكدة أن هذا القرار لا يمثلهم ولا يعبر عن إرادتهم، وأنه جرى تحت الضغط والإملاء كما أعلنت جميع هيئات المجلس الانتقالي، من الجمعية العمومية، وهيئة المستشارين، والهيئات التنفيذية في المحافظات، رفضها الكامل وعدم اعترافها بأي قرار صدر من خارج البلاد، وطالبت بإطلاق سراح الوفد وعودته فورًا إلى عدن".وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن "ما يحدث هو محاولة مكشوفة لتصفية القضية الجنوبية عبر قرارات تفرض من الخارج في تجاوز واضح للإرادة الشعبية ومحاولة لفرض الهيمنة وإسكات أي صوت يقول: كفى إملاءات، كفى وصاية، عندما يقال 'لا' في اليمن، يكون الرد – للأسف – عقابًا جماعيًّا".تبعات أخرىولفت بن لغبر إلى أن "ما يجري له تبعات أخرى على اليمن والمنطقة والعالم أجمع، خاصة في جهود مكافحة الإرهاب، حيث تسببت الأحداث والقصف بفوضى كبيرة وانفلات أمني في مناطق مثل حضرموت المهددة من التنظيمات، وكذلك وصلت كميات أسلحة كبيرة منهوبة إلى مأرب وهي معقل تقليدي لتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا)".خطوة إيجابيةوتعليقًا على المشهد الراهن يقول فؤاد راشد، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب اليمني: "إن الدعوة لمؤتمر الحوار الجنوبي-الجنوبي أُطلقت من أجل القضية الجنوبية وأن تشارك فيه كافة المكونات الجنوبية، وهي خطوة إيجابية قد تضع الجنوب واليمن بشكل عام على أولى خطوات تصحيح المسار وإحلال السلام الشامل". وقال راشد: "اللجنة التحضيرية بعد تشكيلها والتوافق عليها سوف تضع إطارًا عامًّا للمؤتمر ومن الذي سوف يشارك، رغم أن المؤتمر مفتوح للجميع من الشخصيات والمكونات الجنوبية، علاوة على ذلك سوف تضع اللجنة معايير للمكونات والشخصيات التي سوف تشارك". وتابع: "كما أن اللجنة معنية بأن تضع إطارًا زمنيًّا والمحاور المختلفة لهذا المؤتمر، لهذا أعتقد أن عقد المؤتمر سوف يسبقه وقت للإعداد العملي بعد إعداد التصورات النظرية، أيضًا ستدخل اللجنة في التصورات العملية من الدعوات والحضور إلى آخر ذلك، لهذا أعتقد أنه ربما سيتأخر ما بين شهر إلى شهرين وهو الطبيعي، لأن التعجل في مثل هذه الأمور قد لا يلبي الأهداف المبتغاة المرجوة منه".أهداف واضحةوأشار راشد إلى أن "الوضع اليوم بعد العمليات العسكرية في حضرموت مرورًا بشبوة وأبين وصولًا حتى عدن، والمتغيرات الأمنية والعسكرية الكبيرة التي شهدتها العديد من المناطق، والتي أدت في كل الأحوال إلى إقصاء المجلس الانتقالي عسكريًّا، لا زالت تقيم على الوضع العام، لكن لن تلحق ضررًا كبيرًا جدًّا بالجوهر السياسي للقضية الجنوبية".وقال راشد: "نحن دائمًا لم نكن مستعجلين في هذا الحدث حقيقة لأننا نعرف أن هناك مشكلة أكبر في البلد، لهذا كنا دائمًا متأنين، وكنا دائمًا نقول إن الأولوية هي الانتهاء من أزمة الحوثي، وبعد ذلك الطاولة السياسية هي من تحدد مسارات القضية الجنوبية".اتفاقات سابقةمن جانبه يقول الحقوقي اليمني عبد العزيز قاسم: "من خلال متابعتنا ومعايشتنا للواقع في الجنوب ومنذ ما قبل الحرب وما بعدها، وتحديدًا منذ تأسيس المجلس الانتقالي في العام 2017م أمام التحالف، حظي المجلس بدعم التحالف نفسه وليس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال جولات من الصراع والتهدئة والاتفاقات مع المجلس الانتقالي والحكومة والمجلس الرئاسي والذي حقيقة كل القوى بما فيها الانتقالي والمجلس الرئاسي يحيلون عند احتدام الصراع بينهم إلى هذه الاتفاق".وتابع قاسم: "ما جرى من أحداث يأتي في سياق اتفاق الرياض، والواقع أثبت بوجود ترسانة قوية من الأسلحة لا حاجة لبقائها في حضرموت، خاصة وأن المعركة والأمن والاستقرار في المنطقة يحتاج إلى قوات من نفس النسيج الجنوبي لتحقيق ذلك".وأوضح الحقوقي اليمني: "أن قرار حل المجلس الانتقالي لم يكن حلاً للمشكلة أو القضية الجنوبية، لأنها مرتبطة بشعب الجنوب وله الحق في تقرير مصيره، بل ما جرى من أحداث فاقمت المشكلة وعقدت المشهد برمته ليس على مستوى الداخل بل تجاوز إلى التحالف نفسه وهو أمرًا ضاعف المخاطر أكثر".الرئاسي والحكومةوقال قاسم: "لا نعتقد أن قرار الحل سيعيد التوازن، بل يخل بالمسار العام على مستوى الجنوب والمنطقة، وينعكس إلى داخل المجلس الرئاسي، وقد برزت ملامح الأزمة وردود الأفعال الشعبية ليس متعلقًا بمستقبل المجلس الانتقالي بل ثمة شعور برز للسطح يتعلق بالقضية الجنوبية ودور الرئاسي في محاولة تغييبها والتلاعب بمصيرها".وأكد الحقوقي اليمني: "أن القضية ليست قضية بين الجنوب ونفسه، بل بين الجنوب والشمال، ومنذ عام 1994م الذي كان قد أخل فيه حرب صيف 1994م بالتوازن، هذا التوازن لا يمكن استرجاعه إلا بمنح الجنوب حقه في تقرير مصيره، الأمر الممكن قبوله حاليًّا أو مرحليًّا هو رئيس يكون جنوبي ونائبين على أن تزامن الفترة لإجراء استفتاء".وشهد مجلس القيادة اليمني منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025 أزمة بين رئيسه رشاد العليمي وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان وتستولي عليها دون قتال. ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًّا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًّا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

