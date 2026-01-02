https://sarabic.ae/20260102/اليمن-زعيم-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يعلن-بدء-فترة-انتقالية-مدتها-عامان-فيديو--1108838396.html

اليمن.. زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن بدء فترة انتقالية مدتها عامان.. فيديو

اليمن.. زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن بدء فترة انتقالية مدتها عامان.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، مساء اليوم الجمعة، الدخول في مرحلة انتقالية مدتها سنتان، وذلك في كلمة... 02.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-02T16:53+0000

2026-01-02T16:53+0000

2026-01-02T16:53+0000

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_a28081f468c603b68bfb372b0543a4d6.jpg

وقال الزبيدي، في كلمة له نقلتها قناة "عدن المستقلة"، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن بدء مرحلة انتقالية تمتد لعامين، داعيًا المجتمع الدولي إلى رعاية حوار بين الأطراف المعنية في الجنوب والشمال، بهدف الاتفاق على مسار وآليات تضمن ما وصفه بحق شعب الجنوب ضمن إطار زمني محدد، على أن يصاحب ذلك إجراء استفتاء شعبي لممارسة حق تقرير المصير عبر آليات سلمية وشفافة ومتسقة مع القواعد الدولية، وبمشاركة مراقبين دوليين.وأوضح أن مؤسسات وهيئات الدولة، بما فيها الحكومة والسلطات المحلية، ستواصل خلال المرحلة الانتقالية وما يسبقها أداء مهامها، بما يسهم في تطبيع الحياة وتحسين الأوضاع والخدمات، وانتظام صرف المرتبات، من خلال تنظيم آلية تحصيل الإيرادات في البنك المركزي بالعاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة.وأضاف الزبيدي أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمد يده للتوافق مع مختلف القوى الوطنية في الشمال حول الخطوات والآليات المناسبة، استنادًا إلى القواسم المشتركة.وشدد على أن الإعلان الدستوري يعد نافذًا بشكل فوري ومباشر قبل ذلك التاريخ في حال عدم الاستجابة للدعوة، أو في حال تعرض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية.كما أكد أن جميع الخيارات تبقى مطروحة، ما لم تؤخذ مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بعين الاعتبار ضمن الإطار الزمني الذي حدده، وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

https://sarabic.ae/20251227/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-نجدد-انفتاحنا-على-أي-ترتيبات-تضمن-حماية-الجنوب-اليمني-واستقراره-1108640324.html

https://sarabic.ae/20260102/اليمن-محافظ-حضرموت-يعلن-سيطرة-قوات-درع-الوطن-على-معسكر-في-أكبر-قاعدة-عسكرية-بالمحافظة-1108832344.html

https://sarabic.ae/20260101/باحث-يمني-لـسبوتنيك-تراجع-التصعيد-العسكري-بين-الشرعية-والانتقالي-في-حضرموت-بوساطة-خليجية-1108809764.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, العالم العربي