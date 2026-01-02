اليمن.. زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن بدء فترة انتقالية مدتها عامان.. فيديو

عربي
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصدر إعلانا دستوريا لـ"دولة الجنوب العربي"... عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260102/اليمن-زعيم-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يعلن-بدء-فترة-انتقالية-مدتها-عامان-فيديو--1108838396.html
اليمن.. زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن بدء فترة انتقالية مدتها عامان.. فيديو
اليمن.. زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن بدء فترة انتقالية مدتها عامان.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، مساء اليوم الجمعة، الدخول في مرحلة انتقالية مدتها سنتان، وذلك في كلمة... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T16:53+0000
2026-01-02T16:53+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_a28081f468c603b68bfb372b0543a4d6.jpg
وقال الزبيدي، في كلمة له نقلتها قناة "عدن المستقلة"، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن بدء مرحلة انتقالية تمتد لعامين، داعيًا المجتمع الدولي إلى رعاية حوار بين الأطراف المعنية في الجنوب والشمال، بهدف الاتفاق على مسار وآليات تضمن ما وصفه بحق شعب الجنوب ضمن إطار زمني محدد، على أن يصاحب ذلك إجراء استفتاء شعبي لممارسة حق تقرير المصير عبر آليات سلمية وشفافة ومتسقة مع القواعد الدولية، وبمشاركة مراقبين دوليين.وأوضح أن مؤسسات وهيئات الدولة، بما فيها الحكومة والسلطات المحلية، ستواصل خلال المرحلة الانتقالية وما يسبقها أداء مهامها، بما يسهم في تطبيع الحياة وتحسين الأوضاع والخدمات، وانتظام صرف المرتبات، من خلال تنظيم آلية تحصيل الإيرادات في البنك المركزي بالعاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة.وأضاف الزبيدي أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمد يده للتوافق مع مختلف القوى الوطنية في الشمال حول الخطوات والآليات المناسبة، استنادًا إلى القواسم المشتركة.وشدد على أن الإعلان الدستوري يعد نافذًا بشكل فوري ومباشر قبل ذلك التاريخ في حال عدم الاستجابة للدعوة، أو في حال تعرض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية.كما أكد أن جميع الخيارات تبقى مطروحة، ما لم تؤخذ مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بعين الاعتبار ضمن الإطار الزمني الذي حدده، وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20251227/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-نجدد-انفتاحنا-على-أي-ترتيبات-تضمن-حماية-الجنوب-اليمني-واستقراره-1108640324.html
https://sarabic.ae/20260102/اليمن-محافظ-حضرموت-يعلن-سيطرة-قوات-درع-الوطن-على-معسكر-في-أكبر-قاعدة-عسكرية-بالمحافظة-1108832344.html
https://sarabic.ae/20260101/باحث-يمني-لـسبوتنيك-تراجع-التصعيد-العسكري-بين-الشرعية-والانتقالي-في-حضرموت-بوساطة-خليجية-1108809764.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e717d07c4209f95784a3de2843b2b159.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

اليمن.. زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن بدء فترة انتقالية مدتها عامان.. فيديو

16:53 GMT 02.01.2026
© AP Photo / Hani Mohammedالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، مساء اليوم الجمعة، الدخول في مرحلة انتقالية مدتها سنتان، وذلك في كلمة ألقاها تضمنت إعلانا دستوريا يؤسس للمرحلة المقبلة.
وقال الزبيدي، في كلمة له نقلتها قناة "عدن المستقلة"، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن بدء مرحلة انتقالية تمتد لعامين، داعيًا المجتمع الدولي إلى رعاية حوار بين الأطراف المعنية في الجنوب والشمال، بهدف الاتفاق على مسار وآليات تضمن ما وصفه بحق شعب الجنوب ضمن إطار زمني محدد، على أن يصاحب ذلك إجراء استفتاء شعبي لممارسة حق تقرير المصير عبر آليات سلمية وشفافة ومتسقة مع القواعد الدولية، وبمشاركة مراقبين دوليين.
اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
المجلس الانتقالي الجنوبي: نجدد انفتاحنا على أي ترتيبات تضمن حماية الجنوب اليمني واستقراره
27 ديسمبر 2025, 14:59 GMT
وأوضح أن مؤسسات وهيئات الدولة، بما فيها الحكومة والسلطات المحلية، ستواصل خلال المرحلة الانتقالية وما يسبقها أداء مهامها، بما يسهم في تطبيع الحياة وتحسين الأوضاع والخدمات، وانتظام صرف المرتبات، من خلال تنظيم آلية تحصيل الإيرادات في البنك المركزي بالعاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة.
وأضاف الزبيدي أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمد يده للتوافق مع مختلف القوى الوطنية في الشمال حول الخطوات والآليات المناسبة، استنادًا إلى القواسم المشتركة.

وأكد أن المرحلة الانتقالية ستنتهي خلال سنتين من تاريخ الإعلان، مشيرًا إلى إقرار إعلان دستوري لاستعادة دولة الجنوب، سيتم الإعلان عنه اليوم، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من اليوم الجمعة 2 يناير/ كانون الثاني 2028.

وشدد على أن الإعلان الدستوري يعد نافذًا بشكل فوري ومباشر قبل ذلك التاريخ في حال عدم الاستجابة للدعوة، أو في حال تعرض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
اليمن... محافظ حضرموت يعلن سيطرة قوات "درع الوطن" على معسكر في أكبر قاعدة عسكرية بالمحافظة
14:03 GMT
كما أكد أن جميع الخيارات تبقى مطروحة، ما لم تؤخذ مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بعين الاعتبار ضمن الإطار الزمني الذي حدده، وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.
وأشار الزبيدي إلى أن المجلس الانتقالي ينطلق من قناعة بأن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسؤول، يحفظ حق الجنوب، ويجنب الشمال والمنطقة كلفة صراعات جديدة، ويتيح إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عادلة ومتوازنة.
ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
باحث يمني لـ"سبوتنيك": تراجع التصعيد العسكري بين الشرعية والانتقالي في حضرموت بوساطة خليجية
أمس, 18:40 GMT
وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала