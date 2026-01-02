https://sarabic.ae/20260102/اليمن-محافظ-حضرموت-يعلن-سيطرة-قوات-درع-الوطن-على-معسكر-في-أكبر-قاعدة-عسكرية-بالمحافظة-1108832344.html
اليمن... محافظ حضرموت يعلن سيطرة قوات "درع الوطن" على معسكر في أكبر قاعدة عسكرية بالمحافظة
اليمن... محافظ حضرموت يعلن سيطرة قوات "درع الوطن" على معسكر في أكبر قاعدة عسكرية بالمحافظة
سبوتنيك عربي
أعلن محافظ حضرموت والقائد العام لقوات "درع الوطن"، سالم الخنبشي، اليوم الجمعة، سيطرة قواته الكاملة على معسكر "اللواء 37 مدرع" في منطقة الخشعة، مع بدء التحرك... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T14:03+0000
2026-01-02T14:03+0000
2026-01-02T14:03+0000
أخبار اليمن الأن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103959167_0:119:3203:1921_1920x0_80_0_0_edb902e46b1599e6ef4aa50d9e67ec3f.jpg
وجاءت السيطرة بعد اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الجمعة بين قوات درع الوطن وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي كانت تسيطر على المعسكر منذ نحو شهر، عقب هجوم واسع شنته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب ما ذكر موقع "المشهد" اليمني. ووفقا للموقع، رافقت العملية غارات جوية مكثفة نفذها الطيران الحربي السعودي، استهدفت كمائن ومواقع لقوات الانتقالي على طرق التقدم، مما سهل إحكام السيطرة على المعسكر والنقاط المحيطة به.وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه "رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20260102/اليمن-محافظ-حضرموت-يطلق-عملية-لـاستعادة-المعسكرات-من-المجلس-الانتقالي-1108828035.html
https://sarabic.ae/20260101/باحث-يمني-لـسبوتنيك-تراجع-التصعيد-العسكري-بين-الشرعية-والانتقالي-في-حضرموت-بوساطة-خليجية-1108809764.html
https://sarabic.ae/20260101/الحكومة-اليمنية-ترد-على-أنباء-إغلاق-مطار-عدن-الدولي-1108809198.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103959167_242:0:2962:2040_1920x0_80_0_0_b6a4ba288dffb15d3040d3a6db88ff22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
اليمن... محافظ حضرموت يعلن سيطرة قوات "درع الوطن" على معسكر في أكبر قاعدة عسكرية بالمحافظة
أعلن محافظ حضرموت والقائد العام لقوات "درع الوطن"، سالم الخنبشي، اليوم الجمعة، سيطرة قواته الكاملة على معسكر "اللواء 37 مدرع" في منطقة الخشعة، مع بدء التحرك نحو مدينة سيئون لاستكمال عملية "استلام المعسكرات".
وجاءت السيطرة بعد اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الجمعة بين قوات درع الوطن وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي كانت تسيطر على المعسكر منذ نحو شهر، عقب هجوم واسع شنته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب ما ذكر موقع
"المشهد" اليمني.
ووفقا للموقع، رافقت العملية غارات جوية مكثفة نفذها الطيران الحربي السعودي، استهدفت كمائن ومواقع لقوات الانتقالي على طرق التقدم، مما سهل إحكام السيطرة على المعسكر والنقاط المحيطة به.
وأكد الخنبشي أن العملية تهدف إلى إعادة بسط سيطرة الدولة على المؤسسات العسكرية، وضمان الاستقرار في المحافظة، ومنع فرض أمر واقع خارج إطار الشرعية، مشدداً على أنها موجهة حصراً نحو المواقع العسكرية دون استهداف المدنيين أو المكونات السياسية.
وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه "رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة
بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، أنه استنادًا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من قوات التحالف، "باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء (المكلا)، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية".
ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي
، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن،
وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.