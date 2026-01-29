عربي
الحكومة اليمنية تطالب الاتحاد الأوروبي بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية
الحكومة اليمنية تطالب الاتحاد الأوروبي بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية
الحكومة اليمنية تطالب الاتحاد الأوروبي بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية
سبوتنيك عربي
دعت الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى تصنيف جماعة أنصار الله (اليمنية) منظمة إرهابية، على غرار القرار الأوروبي الأخير بإدراج الحرس الثوري... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T19:59+0000
2026-01-29T19:59+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار إيران
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099424883_0:0:1563:879_1920x0_80_0_0_45db10e50e41c963fa68a02d13271733.jpg
جاء ذلك في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، حيث رحبت الحكومة بقرار الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل، ووصفته بأنه "خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح" لردع أحد أبرز مصادر زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرة إياه تعبيراً عن إدراك أوروبي متقدم للدور التخريبي الذي مارسه الحرس الثوري على مدى سنوات من خلال تغذية النزاعات المسلحة، ودعم المليشيات خارج إطار الدول، وتهديد الممرات المائية الدولية، وتقويض أسس الاستقرار العالمي، على حد وصف البيان. وأكد البيان أن أنصار الله يمثلون "أحد الأذرع العسكرية المباشرة" للحرس الثوري الإيراني، مشيراً إلى أن مشروعهم القائم على العنف والانقلاب وفرض الأمر الواقع بالقوة يشكل امتداداً صريحاً لهذا الدور، بما في ذلك استهداف المدنيين، ومهاجمة سفن الشحن والملاحة البحرية، وعرقلة جهود السلام الإقليمية والدولية". وختم البيان بالتأكيد على أن "الطريق نحو أمن واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب تجاه الجهات الراعية للمليشيات العابرة للحدود، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها."ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بتصنيف دول الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإسلامي "منظمة إرهابية". وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على 15 مسؤولا أمنيا وقضائيا إيرانيا، من بينهم قادة في الحرس الثوري وضباط شرطة رفيعو المستوى. ويشمل الحظر المفروض على الأصول والسفر حاليا 247 فردا و50 كيانا في إيران.
دعت الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى تصنيف جماعة أنصار الله (اليمنية) منظمة إرهابية، على غرار القرار الأوروبي الأخير بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.
جاء ذلك في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، حيث رحبت الحكومة بقرار الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل، ووصفته بأنه "خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح" لردع أحد أبرز مصادر زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرة إياه تعبيراً عن إدراك أوروبي متقدم للدور التخريبي الذي مارسه الحرس الثوري على مدى سنوات من خلال تغذية النزاعات المسلحة، ودعم المليشيات خارج إطار الدول، وتهديد الممرات المائية الدولية، وتقويض أسس الاستقرار العالمي، على حد وصف البيان.
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
"أنصار الله" تتهم الحكومة اليمنية بعرقلة اتفاق مسقط لتبادل الأسرى
26 يناير, 19:57 GMT
وأكد البيان أن أنصار الله يمثلون "أحد الأذرع العسكرية المباشرة" للحرس الثوري الإيراني، مشيراً إلى أن مشروعهم القائم على العنف والانقلاب وفرض الأمر الواقع بالقوة يشكل امتداداً صريحاً لهذا الدور، بما في ذلك استهداف المدنيين، ومهاجمة سفن الشحن والملاحة البحرية، وعرقلة جهود السلام الإقليمية والدولية".
ودعت الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "خطوة مماثلة وحاسمة" بتصنيف جماعة أنصار الله منظمة إرهابية، اتساقاً مع القرار الأخير، وبما يتوافق مع التشريعات الأوروبية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معتبرة أن هذا الإجراء سيسهم في تجفيف مصادر تمويل الجماعة، وردع سلوكها العدواني، وتعزيز فرص تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن والمنطقة"، على حد زعم البيان.
وختم البيان بالتأكيد على أن "الطريق نحو أمن واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب تجاه الجهات الراعية للمليشيات العابرة للحدود، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها."
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
8 قتلى وجرحى إثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوبي اليمن
23 يناير, 23:04 GMT
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بتصنيف دول الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإسلامي "منظمة إرهابية".
وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس": "أُرحب بالاتفاق السياسي بشأن العقوبات الجديدة المفروضة على النظام الإيراني، وبتصنيف الحرس الثوري الإسلامي "منظمة إرهابية"، لقد طال انتظار هذه الخطوة".
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على 15 مسؤولا أمنيا وقضائيا إيرانيا، من بينهم قادة في الحرس الثوري وضباط شرطة رفيعو المستوى. ويشمل الحظر المفروض على الأصول والسفر حاليا 247 فردا و50 كيانا في إيران.
