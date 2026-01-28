مقتل قيادي في "القاعدة" بغارة أمريكية شمال شرقي اليمن

عربي
علمت وكالة "سبوتنيك"، الأربعاء، أن قياديًا يمنيًا بارزًا في تنظيم "القاعدة" [المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، قُتل يوم الأحد الماضي، إثر قصف جوي أمريكي في منزل في منطقة آل شبوان جوار سوق الصمدة في مديرية وادي عَّبيدة شرقي مدينة مأرب، مركز المحافظة.وأضاف أن التنظيم ما يزال يتكتم على هوية اثنين آخرين من قياداته كانا متواجدين إلى جانب "الصنعاني" لحظة القصف.وجاء استهداف القيادي الأمني في "القاعدة" بعد أيام من مقتل عنصرين من التنظيم في 11 كانون الثاني/يناير الجاري، إثر غارة جوية استهدفت دراجة نارية في منطقة آل شبوان شرقي مدينة مأرب، وفق ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ سبوتنيك.سبق ذلك، في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقتل خبير المتفجرات في "القاعدة" القيادي المكنى "كمال الصنعاني"، بغارة أمريكية في منطقة الخسيف بمديرية وادي عَّبيدة شرقي مأرب، وذلك بعد مقتل القيادي المكنى بـ"أبي عبيدة الحضرمي" وقيادي أمني آخر في التنظيم يدعى "أنيس الحاصلي"، في قصف جوي مماثل استهدفهما في التاسع من الشهر ذاته، بمنطقة الحضن آل معيلي في مديرية وادي عَّبيدة شرقي مدينة مأرب.وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قُتل القيادي العسكري البارز في تنظيم القاعدة منير الأهدل المكنى "أبي الهيجاء الحديدي" ومرافقه، بقصف جوي أمريكي استهدف دراجة نارية قرب محطة بن معيلي في منطقة الحصون بمديرية وادي عَّبيدة شرقي مدينة مأرب، حسب ما أبلغ حينها مصدر يمني سبوتنيك.وكان القيادي البارز في الجهاز الأمني التابع لتنظيم القاعدة في اليمن المكنى بـ "أبو محمد الصنعاني"، قُتل في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إثر غارة جوية أمريكية في منطقة آل شبوان في وادي عَّبيدة شرقي مأرب.وتصاعدت الغارات الأمريكية على قيادات تنظيم القاعدة في اليمن منذ مقتل القيادي البارز في "القاعدة" "أبو محمد الهذلي المكي" (سعودي الجنسية)، الذي قُتل في 12 شباط/فبراير الماضي، بقصف جوي على منطقة المصِّينعة في مديرية الصعِّيد بمحافظة شبوة، وذلك بعد أيام من استهدافين مماثلين أسفرا عن مقتل القياديين البارزين "أيوب اللحجي" و"أبي علي الديسي" في المحافظة ذاتها، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة، في توسيع نفوذه وحضور عناصره في مناطق عدة في اليمن، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية ما يخلف غالبًا ضحايا من منتسبيها.ويعاني اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
علمت وكالة "سبوتنيك"، الأربعاء، أن قياديًا يمنيًا بارزًا في تنظيم "القاعدة" [المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، قُتل يوم الأحد الماضي، إثر قصف جوي أمريكي في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز (شمال شرقي اليمن).
وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لـ "سبوتنيك" إن القيادي في الجهاز الأمني التابع لتنظيم القاعدة، المكنى بـ "خولان الصنعاني"، قُتل مساء الأحد الماضي، في غارة نفذتها طائرة من دون طيار أمريكية على منزل في منطقة آل شبوان جوار سوق الصمدة في مديرية وادي عَّبيدة شرقي مدينة مأرب، مركز المحافظة.
وأضاف أن التنظيم ما يزال يتكتم على هوية اثنين آخرين من قياداته كانا متواجدين إلى جانب "الصنعاني" لحظة القصف.
وجاء استهداف القيادي الأمني في "القاعدة" بعد أيام من مقتل عنصرين من التنظيم في 11 كانون الثاني/يناير الجاري، إثر غارة جوية استهدفت دراجة نارية في منطقة آل شبوان شرقي مدينة مأرب، وفق ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ سبوتنيك.
سبق ذلك، في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقتل خبير المتفجرات في "القاعدة" القيادي المكنى "كمال الصنعاني"، بغارة أمريكية في منطقة الخسيف بمديرية وادي عَّبيدة شرقي مأرب، وذلك بعد مقتل القيادي المكنى بـ"أبي عبيدة الحضرمي" وقيادي أمني آخر في التنظيم يدعى "أنيس الحاصلي"، في قصف جوي مماثل استهدفهما في التاسع من الشهر ذاته، بمنطقة الحضن آل معيلي في مديرية وادي عَّبيدة شرقي مدينة مأرب.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قُتل القيادي العسكري البارز في تنظيم القاعدة منير الأهدل المكنى "أبي الهيجاء الحديدي" ومرافقه، بقصف جوي أمريكي استهدف دراجة نارية قرب محطة بن معيلي في منطقة الحصون بمديرية وادي عَّبيدة شرقي مدينة مأرب، حسب ما أبلغ حينها مصدر يمني سبوتنيك.
وكان القيادي البارز في الجهاز الأمني التابع لتنظيم القاعدة في اليمن المكنى بـ "أبو محمد الصنعاني"، قُتل في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إثر غارة جوية أمريكية في منطقة آل شبوان في وادي عَّبيدة شرقي مأرب.
وتصاعدت الغارات الأمريكية على قيادات تنظيم القاعدة في اليمن منذ مقتل القيادي البارز في "القاعدة" "أبو محمد الهذلي المكي" (سعودي الجنسية)، الذي قُتل في 12 شباط/فبراير الماضي، بقصف جوي على منطقة المصِّينعة في مديرية الصعِّيد بمحافظة شبوة، وذلك بعد أيام من استهدافين مماثلين أسفرا عن مقتل القياديين البارزين "أيوب اللحجي" و"أبي علي الديسي" في المحافظة ذاتها، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة، في توسيع نفوذه وحضور عناصره في مناطق عدة في اليمن، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية ما يخلف غالبًا ضحايا من منتسبيها.
ويعاني اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
