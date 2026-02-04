نائب يمني لـ"سبوتنيك": السعودية تستضيف الحوار الجنوبي... وروسيا مرحب بها لدعم السلام

عربي
أمساليوم
بث مباشر
أكد عضو مجلس الشورى اليمني، د. لطفي نعمان، أن الاستعدادات جارية لإجراء الحوار الجنوبي الجنوبي في الرياض، معربا عن ترحيبهم بأي جهود دولية لدعم الاستقرار في...
وقال نعمان، خلال لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام، إن "المملكة العربية السعودية استجابت بسرعة لطلب القيادة الشرعية في اليمن لاستضافة الحوار الجنوبي-الجنوبي"، مشيدًا بدورها في تسهيل هذا المسار السياسي.وأضاف أن "التحضيرات لا تزال جارية والتنسيق مستمر بين الجمهورية اليمنية والدولة المستضيفة"، متابعا: أن "الهدف من الحوار هو تعزيز التناغم والمصداقية بين المكونات الجنوبية وتجاوز الصراعات السابقة".وأشار عضر مجلس الشورى اليمني، إلى "العلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا، مؤكدًا أن أي دعم روسي مرحب به لتشجيع عملية الحوار وإنهاء النزاع بين اليمنيين، ومؤكدًا على استمرار تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم "قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة التحالف أبلغت في 4 يناير/كانون الثاني 2026 رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بـ"ضرورة الحضور إلى المملكة العربية السعودية، خلال 48 ساعة". ولفت المتحدث إلى أن "ذلك جاء لعقد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وقيادة التحالف، لبحث أسباب التصعيد والهجوم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة".وأوضح المالكي أن "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي أعلنت في 5 يناير (الجاري)، إشادتها بجهود المملكة العربية السعودية للإعداد لعقد مؤتمر جنوبي شامل، مؤكدة المشاركة فيه، وعلى ضوء ذلك أبلغ الزبيدي برغبته في الحضور إلى المملكة في 6 يناير (الجاري)"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وأشار إلى أنه "أثناء توجه وفد المجلس الانتقالي إلى المطار، جرى تأخير إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم "IYE 532" لأكثر من ثلاث ساعات، وخلال تلك الفترة توفرت معلومات مؤكدة للحكومة اليمنية والتحالف عن قيام عيدروس الزبيدي، بتحريك قوات كبيرة تضم مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه محافظة الضالع قرابة منتصف الليل".وأضاف المتحدث أن "الرحلة غادرت لاحقًا وعلى متنها عدد من قيادات المجلس الانتقالي دون رئيسه، الذي غادر إلى مكان غير معلوم، بعد قيامه بتوزيع أسلحة وذخائر على عناصر داخل مدينة عدن، بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطرابات أمنية داخل المدينة". وبحسب المالكي، طلبت قوات التحالف وقوات "درع الوطن" من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، فرض الأمن ومنع أي اشتباكات داخل عدن حفاظًا على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع متابعة تحركات القوات التي خرجت من المعسكرات. وأكد أن "قوات التحالف، وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية وقوات "درع الوطن"، نفذت عند الساعة الرابعة فجرًا، ضربات استباقية محدودة على القوات المتمركزة قرب معسكر الزند في محافظة الضالع، بهدف تعطيلها وإفشال مخطط توسيع رقعة الصراع".وشددت قوات التحالف على أنها "تعمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في عدن لدعم الأمن والاستقرار، ومواجهة أي قوات تستهدف المدن أو المدنيين"، داعية السكان إلى "الابتعاد عن المعسكرات والتجمعات العسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات عسكرية مشبوهة حفاظًا على سلامتهم".
12:07 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 12:45 GMT 04.02.2026)
د. لطفي نعمان عضو مجلس الشورى اليمني
حصري
أكد عضو مجلس الشورى اليمني، د. لطفي نعمان، أن الاستعدادات جارية لإجراء الحوار الجنوبي الجنوبي في الرياض، معربا عن ترحيبهم بأي جهود دولية لدعم الاستقرار في اليمن.
وقال نعمان، خلال لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام، إن "المملكة العربية السعودية استجابت بسرعة لطلب القيادة الشرعية في اليمن لاستضافة الحوار الجنوبي-الجنوبي"، مشيدًا بدورها في تسهيل هذا المسار السياسي.
وأضاف أن "التحضيرات لا تزال جارية والتنسيق مستمر بين الجمهورية اليمنية والدولة المستضيفة"، متابعا: أن "الهدف من الحوار هو تعزيز التناغم والمصداقية بين المكونات الجنوبية وتجاوز الصراعات السابقة".
وأشار عضر مجلس الشورى اليمني، إلى "العلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا، مؤكدًا أن أي دعم روسي مرحب به لتشجيع عملية الحوار وإنهاء النزاع بين اليمنيين، ومؤكدًا على استمرار تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم "قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة التحالف أبلغت في 4 يناير/كانون الثاني 2026 رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بـ"ضرورة الحضور إلى المملكة العربية السعودية، خلال 48 ساعة".
ولفت المتحدث إلى أن "ذلك جاء لعقد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وقيادة التحالف، لبحث أسباب التصعيد والهجوم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة".
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
المجلس الانتقالي الجنوبي يتهم رئيس مجلس القيادة اليمني بإغلاق مقر له في عدن
29 يناير, 14:49 GMT
وأوضح المالكي أن "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي أعلنت في 5 يناير (الجاري)، إشادتها بجهود المملكة العربية السعودية للإعداد لعقد مؤتمر جنوبي شامل، مؤكدة المشاركة فيه، وعلى ضوء ذلك أبلغ الزبيدي برغبته في الحضور إلى المملكة في 6 يناير (الجاري)"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار إلى أنه "أثناء توجه وفد المجلس الانتقالي إلى المطار، جرى تأخير إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم "IYE 532" لأكثر من ثلاث ساعات، وخلال تلك الفترة توفرت معلومات مؤكدة للحكومة اليمنية والتحالف عن قيام عيدروس الزبيدي، بتحريك قوات كبيرة تضم مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه محافظة الضالع قرابة منتصف الليل".
وأضاف المتحدث أن "الرحلة غادرت لاحقًا وعلى متنها عدد من قيادات المجلس الانتقالي دون رئيسه، الذي غادر إلى مكان غير معلوم، بعد قيامه بتوزيع أسلحة وذخائر على عناصر داخل مدينة عدن، بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطرابات أمنية داخل المدينة".
الغارات الجوية على اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
مقتل قيادي في "القاعدة" بغارة أمريكية شمال شرقي اليمن
28 يناير, 23:54 GMT
وبحسب المالكي، طلبت قوات التحالف وقوات "درع الوطن" من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، فرض الأمن ومنع أي اشتباكات داخل عدن حفاظًا على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع متابعة تحركات القوات التي خرجت من المعسكرات.
وأكد أن "قوات التحالف، وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية وقوات "درع الوطن"، نفذت عند الساعة الرابعة فجرًا، ضربات استباقية محدودة على القوات المتمركزة قرب معسكر الزند في محافظة الضالع، بهدف تعطيلها وإفشال مخطط توسيع رقعة الصراع".
وشددت قوات التحالف على أنها "تعمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في عدن لدعم الأمن والاستقرار، ومواجهة أي قوات تستهدف المدن أو المدنيين"، داعية السكان إلى "الابتعاد عن المعسكرات والتجمعات العسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات عسكرية مشبوهة حفاظًا على سلامتهم".
