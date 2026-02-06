عربي
‌‏مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوافق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني
‌‏مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوافق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني
أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي يتولى أيضا وزارة الخارجية وشؤون... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وذكر التلفزيون اليمني، أن الحكومة ضمت 35 وزيرا احتفظ منهم 8 وزراء بمناصبهم، فيما ضمت التشكيلة دخول وزراء جدد، كما تضمنت تمثيل المرأة بحقيبتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون القانونية ووزيرة دولة لشؤون المرأة.وبحسب نص القرار، شكلت الحكومة على النحو الآتي:رئيس مجلس القيادة الرئاسي:بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011، وعلى قرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (17) لسنة 2026م بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. قررمادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.ويأتي هذا التشكيل في إطار جهود المجلس لتعزيز الاستقرار السياسي والإداري في البلاد، وتفعيل مهام الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
تابعنا عبر
أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي يتولى أيضا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات.
وذكر التلفزيون اليمني، أن الحكومة ضمت 35 وزيرا احتفظ منهم 8 وزراء بمناصبهم، فيما ضمت التشكيلة دخول وزراء جدد، كما تضمنت تمثيل المرأة بحقيبتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون القانونية ووزيرة دولة لشؤون المرأة.
وبحسب نص القرار، شكلت الحكومة على النحو الآتي:
رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011، وعلى قرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (17) لسنة 2026م بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. قرر
1.
مادة (1): تشكّل الحكومة على النحو التالي:
1- الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيسًا لمجلس الوزراء، وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين.
2- معمر مطهر محمد الإرياني، وزيرًا للإعلام.
3- نايف صالح عبدالقادر البكري، وزيرًا للشباب والرياضة.
4- سالم عبدالله عيسى السقطري، وزيرًا للزراعة والري والثروة السمكية.
5- اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان، وزيرًا للداخلية.
6- توفيق عبدالواحد علي الشرجبي، وزيرًا للمياه والبيئة.
7- محمد محمد حزام الأشول، وزيرًا للصناعة والتجارة.
8- الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح، وزيرًا للصحة العامة والسكان.
9- القاضي بدر عبده أحمد العارضة، وزيرًا للعدل.
10- اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي، وزيرًا للدفاع.
11- المهندس بدر محمد مبارك باسلمة، وزيرًا للإدارة المحلية.
12- مطيع أحمد قاسم دماج، وزيرًا للثقافة والسياحة.
13- الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري، وزيرًا للتعليم الفني والتدريب المهني.
14- المهندس عدنان محمد عمر الكاف، وزيرًا للكهرباء والطاقة.
15- مروان فرج سعيد بن غانم، وزيرًا للمالية.
16- الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.
17- سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي، وزيرًا للخدمة المدنية والتأمينات.
18- القاضي إشراق فضل المقطري، وزيرًا للشؤون القانونية.
19- الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي، وزيرًا للتربية والتعليم.
20- الدكتور أمين نعمان محمد القدسي، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
21- الدكتور شادي صالح باصرة، وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات.
22- الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء، وزيرًا للنفط والمعادن.
23- محسن علي حيدرة قاسم العمري، وزيرًا للنقل.
24- المهندس حسين عوض سعيد العقربي، وزيرًا للأشغال العامة والطرق.
25- مختار عمر صالح اليافعي، وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل.
26- مشدل محمد عمر أحمد، وزيرًا لحقوق الإنسان.
27- الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي، وزيرًا للأوقاف والإرشاد.
28- الدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية، وزيرًا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
29- القاضي أكرم نصيب أحمد العامري، وزيرًا للدولة.
30- عبدالغني حفظ الله جميل، وزيرًا للدولة أمينًا للعاصمة صنعاء.
31- عبدالرحمن شيخ اليافعي، وزيرًا للدولة محافظًا لمحافظة عدن.
32- أحمد صالح أحمد العولقي، وزيرًا للدولة.
33- الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس، وزيرًا للدولة لشؤون المرأة.
34- وليد محمد محمد القديمي، وزيرًا للدولة.
35- وليد علي إسماعيل الأبارة، وزيرًا للدولة.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار بعد أيام من تكليف الزنداني بتشكيل الحكومة، وبناء على عرض رئيس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، وفقا للدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبا".

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
سياسي يمني لـ"سبوتنيك": رفض القوى الجنوبية العمل تحت راية التحالف "رسالة خطيرة"
أمس, 17:35 GMT
ويأتي هذا التشكيل في إطار جهود المجلس لتعزيز الاستقرار السياسي والإداري في البلاد، وتفعيل مهام الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية.

وكان رئيس الوزراء اليمني السابق، سالم بن بريك، أعلن في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الذي عين وزير الخارجية شائع الزنداني رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة مع استمرار السابقة في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
