‌‏مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوافق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني

تشكّل الحكومة على النحو التالي:1- الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيسًا لمجلس الوزراء، وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين.2- معمر مطهر محمد الإرياني، وزيرًا للإعلام.3- نايف صالح عبدالقادر البكري، وزيرًا للشباب والرياضة.4- سالم عبدالله عيسى السقطري، وزيرًا للزراعة والري والثروة السمكية.5- اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان، وزيرًا للداخلية.6- توفيق عبدالواحد علي الشرجبي، وزيرًا للمياه والبيئة.7- محمد محمد حزام الأشول، وزيرًا للصناعة والتجارة.8- الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح، وزيرًا للصحة العامة والسكان.9- القاضي بدر عبده أحمد العارضة، وزيرًا للعدل.10- اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي، وزيرًا للدفاع.11- المهندس بدر محمد مبارك باسلمة، وزيرًا للإدارة المحلية.12- مطيع أحمد قاسم دماج، وزيرًا للثقافة والسياحة.13- الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري، وزيرًا للتعليم الفني والتدريب المهني.14- المهندس عدنان محمد عمر الكاف، وزيرًا للكهرباء والطاقة.15- مروان فرج سعيد بن غانم، وزيرًا للمالية.16- الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.17- سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي، وزيرًا للخدمة المدنية والتأمينات.18- القاضي إشراق فضل المقطري، وزيرًا للشؤون القانونية.19- الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي، وزيرًا للتربية والتعليم.20- الدكتور أمين نعمان محمد القدسي، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.21- الدكتور شادي صالح باصرة، وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات.22- الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء، وزيرًا للنفط والمعادن.23- محسن علي حيدرة قاسم العمري، وزيرًا للنقل.24- المهندس حسين عوض سعيد العقربي، وزيرًا للأشغال العامة والطرق.25- مختار عمر صالح اليافعي، وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل.26- مشدل محمد عمر أحمد، وزيرًا لحقوق الإنسان.27- الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي، وزيرًا للأوقاف والإرشاد.28- الدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية، وزيرًا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.29- القاضي أكرم نصيب أحمد العامري، وزيرًا للدولة.30- عبدالغني حفظ الله جميل، وزيرًا للدولة أمينًا للعاصمة صنعاء.31- عبدالرحمن شيخ اليافعي، وزيرًا للدولة محافظًا لمحافظة عدن.32- أحمد صالح أحمد العولقي، وزيرًا للدولة.33- الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس، وزيرًا للدولة لشؤون المرأة.34- وليد محمد محمد القديمي، وزيرًا للدولة.35- وليد علي إسماعيل الأبارة، وزيرًا للدولة.