نجاة قائد في الجيش اليمني من محاولة اغتيال في تعز جنوب غربي البلاد

سبوتنيك عربي

باءت محاولة لاغتيال قائد بارز في الجيش اليمني، اليوم السبت، بالفشل، بعد زرع عبوة ناسفة في سيارته بمحافظة تعز الاستراتيجية الساحلية، جنوب غربي اليمن. 07.02.2026, سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103540/26/1035402692_0:98:3080:1831_1920x0_80_0_0_205c87c0d835bf84eff45dead3eea97d.jpg

وصرح مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، أن "عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة قائد الكتيبة الخامسة في اللواء 35 مدرع بالجيش اليمني العقيد محمد العيد، انفجرت أثناء توقفها في منطقة الكدمة غربي مدينة تعز".وأردف أن العقيد العيد الذي يشغل قائد جبهة الأقروض المحاذية لمواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نجا من التفجير الذي وقع قرب مقر ثكنة للجيش.وتتقاسم قوات الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، السيطرة على مدينة تعز وريفها، وتدور بين الحين والآخر، مواجهات متقطعة بين الجانبين في مناطق التماس، تسفر غالباً عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.‌‏مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوافق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني

