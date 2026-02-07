https://sarabic.ae/20260207/نجاة-قائد-في-الجيش-اليمني-من-محاولة-اغتيال-في-تعز-جنوب-غربي-البلاد-1110124729.html
نجاة قائد في الجيش اليمني من محاولة اغتيال في تعز جنوب غربي البلاد
باءت محاولة لاغتيال قائد بارز في الجيش اليمني، اليوم السبت، بالفشل، بعد زرع عبوة ناسفة في سيارته بمحافظة تعز الاستراتيجية الساحلية، جنوب غربي اليمن. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
وصرح مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، أن "عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة قائد الكتيبة الخامسة في اللواء 35 مدرع بالجيش اليمني العقيد محمد العيد، انفجرت أثناء توقفها في منطقة الكدمة غربي مدينة تعز".وأردف أن العقيد العيد الذي يشغل قائد جبهة الأقروض المحاذية لمواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نجا من التفجير الذي وقع قرب مقر ثكنة للجيش.وتتقاسم قوات الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، السيطرة على مدينة تعز وريفها، وتدور بين الحين والآخر، مواجهات متقطعة بين الجانبين في مناطق التماس، تسفر غالباً عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوافق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني
نجاة قائد في الجيش اليمني من محاولة اغتيال في تعز جنوب غربي البلاد
وصرح مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، أن "عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة قائد الكتيبة الخامسة في اللواء 35 مدرع بالجيش اليمني العقيد محمد العيد، انفجرت أثناء توقفها في منطقة الكدمة غربي مدينة تعز".
وأردف أن العقيد العيد الذي يشغل قائد جبهة الأقروض المحاذية لمواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نجا من التفجير الذي وقع قرب مقر ثكنة للجيش.
وأكد المصدر أن الجيش اليمني فتح تحقيقا في الواقعة لكشف المتورطين في محاولة الاغتيال.
وتتقاسم قوات الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، السيطرة على مدينة تعز وريفها، وتدور بين الحين والآخر، مواجهات متقطعة بين الجانبين في مناطق التماس، تسفر غالباً عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.