https://sarabic.ae/20260113/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يطالب-الرباعية-الدولية-المشرفة-على-الوضع-في-اليمن-بـتدخل-عاجل-1109179701.html
المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب الرباعية الدولية المشرفة على الوضع في اليمن بـ"تدخل عاجل"
سبوتنيك عربي
2026-01-13T06:28+0000
2026-01-13T06:28+0000
2026-01-13T06:28+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104847989_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_d2be8d4877c28b5e6341fafe73f7f74c.jpg
وأوضح التميمي، في تصريحات له، أن "هذه التصريحات تكشف عن مسار خطير يمثّل انقلابًا مكتمل الأركان على إعلان نقل السلطة"، محذرًا من أن "النهج القائم على التفرد والإقصاء يقود إلى تقويض الشراكة ويُنذر بتداعيات جسيمة".وشدد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي على أن "استمرار هذا السلوك قد يفضي إلى عواقب وخيمة"، داعيًا الرباعية الدولية الراعية للعملية السياسية في اليمن، إلى "التدخل العاجل والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما يجري على الساحة اليمنية"، وفق تعبيره.وشهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20260111/العليمي-يدعو-المجتمع-الدولي-إلى-دعم-مرحلة-جديدة-من-الشراكة-الواعدة-في-اليمن-1109124572.html
