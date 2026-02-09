عربي
بث مباشر
الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة
الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة
رحّبت جامعة الدول العربية بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع محسن الزنداني، مشيدة بروح التوافق بين الأطياف اليمنية وحرصها على التعاون لتسريع... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيان جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين: "إن الأمين العام رحب بإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع محسن الزنداني".وأضاف البيان أن "تخصيص حقائب وزارية للعنصر النسائي وللشباب في الحكومة الجديدة يعكس إرادة سياسية لإعادة الاعتبار للتنوع المجتمعي وللدور التاريخي للمرأة والشباب اليمني في المشاركة المباشرة في القرار الوطني اليمني".وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إلى أن "تشكيل حكومة يمنية جديدة يمثل خطوة ضرورية لتعزيز فعالية مؤسسات الدولة اليمنية وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمضي في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة".وأدى رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي.وكان رئيس الوزراء اليمني السابق، سالم بن بريك، أعلن في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الذي عيّن وزير الخارجية شائع الزنداني رئيساً للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة مع استمرار السابقة في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
https://sarabic.ae/20260209/العليمي-الأولوية-للحل-السياسي-في-اليمن-1110184898.html
https://sarabic.ae/20260208/مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-ملتزمون-بمعالجة-منصفة-للقضية-الجنوبية-بالحوار-1110137993.html
الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

رحّبت جامعة الدول العربية بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع محسن الزنداني، مشيدة بروح التوافق بين الأطياف اليمنية وحرصها على التعاون لتسريع إعلان التشكيل الحكومي.
وقال بيان جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين: "إن الأمين العام رحب بإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع محسن الزنداني".
وثمن أبو الغيط حرص الأطياف اليمنية على التكاتف والتعاون لتسريع إعلان التشكيل الجديد للحكومة اليمنية في ظروف صعبة يمر بها اليمن والمنطقة.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
العليمي: الأولوية للحل السياسي في اليمن
15:01 GMT
وأضاف البيان أن "تخصيص حقائب وزارية للعنصر النسائي وللشباب في الحكومة الجديدة يعكس إرادة سياسية لإعادة الاعتبار للتنوع المجتمعي وللدور التاريخي للمرأة والشباب اليمني في المشاركة المباشرة في القرار الوطني اليمني".
وجدد الأمين العام التأكيد على قرارات مجلس الجامعة بشأن وحدة دعم اليمن وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والقيام بالدور اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إلى أن "تشكيل حكومة يمنية جديدة يمثل خطوة ضرورية لتعزيز فعالية مؤسسات الدولة اليمنية وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمضي في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ملتزمون بمعالجة منصفة للقضية الجنوبية بالحوار
أمس, 10:38 GMT
وأدى رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي.

ويوم الجمعة الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني، مرسوماً بتشكيل الحكومة التي ضمت 35 وزيرا احتفظ منهم 8 وزراء بمنصبه، فيما تضمنت التشكيلة دخول وزراء جدد، وتمثيلاً للمرأة بحقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ووزيرة دولة لشؤون المرأة.

وكان رئيس الوزراء اليمني السابق، سالم بن بريك، أعلن في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الذي عيّن وزير الخارجية شائع الزنداني رئيساً للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة مع استمرار السابقة في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
