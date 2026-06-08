مدير منظمة الصحة العالمية في أوغندا وسط تفشي "إيبولا": استجابة سريعة وجهود لاحتواء انتشار الفيروس
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereمدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مركزا طبيا في الكونغو الديمقراطية ضمن جهود الاستجابة لتفشي إيبولا
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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زار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أوغندا اليوم الاثنين، في ظل تفشي فيروس "إيبولا"، الذي أودى بحياة شخصين من بين 19 إصابة مؤكدة، بعد امتداد المرض من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.
وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس"، إنه يتواجد حاليًا في أوغندا، وأشاد بسرعة وكفاءة استجابة الحكومة للتعامل مع تفشي الفيروس.
وأشار إلى أن إجراءات الفحص على الحدود ساعدت في رصد حالات قادمة من الكونغو الديمقراطية، إلى جانب فعالية أنظمة المراقبة والفحص وإدارة الحالات داخل البلاد.
I am in #Uganda, where the government has mounted a prompt and capable response to the outbreak of #Ebola.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 8, 2026
Screening at the borders helped detect cases arriving from neighbouring #DRC, and the country’s surveillance, testing and case management systems are doing steady work. Of…
2 يونيو, 14:33 GMT
وحذّرت منظمة الصحة العالمية، منتصف مايو/ أيار 2026، من أن تفشي فيروس "إيبولا" في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بات يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، في ظل تصاعد أعداد الإصابات والوفيات المرتبطة بالسلالة "بونديبوغيو" من الفيروس.
وأوضحت المنظمة أن "القرار جاء بعد تقييم المخاطر المرتبطة بانتشار العدوى عبر الحدود، خاصة مع تسجيل حالات مؤكدة في العاصمة الأوغندية كمبالا لأشخاص قدموا من الكونغو الديمقراطية، وسط مخاوف من توسع نطاق التفشي إلى دول مجاورة".