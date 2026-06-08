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موزاييك
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عالم سبوتنيك
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مدير منظمة الصحة العالمية في أوغندا وسط تفشي "إيبولا": استجابة سريعة وجهود لاحتواء انتشار الفيروس
مدير منظمة الصحة العالمية في أوغندا وسط تفشي "إيبولا": استجابة سريعة وجهود لاحتواء انتشار الفيروس
سبوتنيك عربي
زار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أوغندا اليوم الاثنين، في ظل تفشي فيروس "إيبولا"، الذي أودى بحياة شخصين من بين 19 إصابة مؤكدة،... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T09:28+0000
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أوغندا
أفريقيا
منظمة الصحة العالمية
الكونغو
العالم
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وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس"، إنه يتواجد حاليًا في أوغندا، وأشاد بسرعة وكفاءة استجابة الحكومة للتعامل مع تفشي الفيروس. وأشار إلى أن إجراءات الفحص على الحدود ساعدت في رصد حالات قادمة من الكونغو الديمقراطية، إلى جانب فعالية أنظمة المراقبة والفحص وإدارة الحالات داخل البلاد.وأوضحت المنظمة أن "القرار جاء بعد تقييم المخاطر المرتبطة بانتشار العدوى عبر الحدود، خاصة مع تسجيل حالات مؤكدة في العاصمة الأوغندية كمبالا لأشخاص قدموا من الكونغو الديمقراطية، وسط مخاوف من توسع نطاق التفشي إلى دول مجاورة".
https://sarabic.ae/20260602/الصحة-العالمية-تعلن-تسجيل-321-إصابة-مؤكدة-بفيروس-إيبولا-في-الكونغو-1113966872.html
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أوغندا, أفريقيا, منظمة الصحة العالمية, الكونغو, العالم
أوغندا, أفريقيا, منظمة الصحة العالمية, الكونغو, العالم

مدير منظمة الصحة العالمية في أوغندا وسط تفشي "إيبولا": استجابة سريعة وجهود لاحتواء انتشار الفيروس

09:28 GMT 08.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereمدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مركزا طبيا في الكونغو الديمقراطية ضمن جهود الاستجابة لتفشي إيبولا
مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مركزا طبيا في الكونغو الديمقراطية ضمن جهود الاستجابة لتفشي إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
تابعنا عبر
زار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أوغندا اليوم الاثنين، في ظل تفشي فيروس "إيبولا"، الذي أودى بحياة شخصين من بين 19 إصابة مؤكدة، بعد امتداد المرض من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.
وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس"، إنه يتواجد حاليًا في أوغندا، وأشاد بسرعة وكفاءة استجابة الحكومة للتعامل مع تفشي الفيروس.
وأشار إلى أن إجراءات الفحص على الحدود ساعدت في رصد حالات قادمة من الكونغو الديمقراطية، إلى جانب فعالية أنظمة المراقبة والفحص وإدارة الحالات داخل البلاد.
عمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة بونديبوجيو من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
الصحة العالمية تعلن تسجيل 321 إصابة مؤكدة بفيروس "إيبولا" في الكونغو
2 يونيو, 14:33 GMT
وحذّرت منظمة الصحة العالمية، منتصف مايو/ أيار 2026، من أن تفشي فيروس "إيبولا" في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بات يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، في ظل تصاعد أعداد الإصابات والوفيات المرتبطة بالسلالة "بونديبوغيو" من الفيروس.
وأوضحت المنظمة أن "القرار جاء بعد تقييم المخاطر المرتبطة بانتشار العدوى عبر الحدود، خاصة مع تسجيل حالات مؤكدة في العاصمة الأوغندية كمبالا لأشخاص قدموا من الكونغو الديمقراطية، وسط مخاوف من توسع نطاق التفشي إلى دول مجاورة".
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