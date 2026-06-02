الصحة العالمية تعلن تسجيل 321 إصابة مؤكدة بفيروس "إيبولا" في الكونغو

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الصحة العالمية تعلن تسجيل 321 إصابة مؤكدة بفيروس "إيبولا" في الكونغو
سبوتنيك عربي
وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير إن حصيلة الوفيات المرتبطة بالتفشي بلغت 41 حالة، فيما تماثل ستة مصابين للشفاء، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى قوله إن أوغندا سجلت بدورها 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس.ويُعد هذا التفشي السابع عشر لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مايو/ أيار الماضي انتشار سلالة "بونديبوجيو"، قبل أن تصنفه منظمة الصحة العالمية لاحقًا كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.وفي سياق الإجراءات الاحترازية، قررت السلطات الكونغولية إعادة فتح مطار مدينة بونيا، عاصمة إقليم إيتوري، بعد أسابيع من تعليق رحلات الركاب عقب تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في المنطقة.وأوضحت وزارة النقل أن استئناف حركة الطيران سيتم بشكل تدريجي مع تطبيق تدابير صحية مشددة، تشمل فحص درجات الحرارة للمسافرين قبل المغادرة وعند الوصول، وإلزامهم بإجراءات النظافة والتعقيم.وأكدت الوزارة أنه لن يُسمح لأي شخص تظهر عليه أعراض الحمى بالسفر، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار المرض وضمان سلامة المسافرين.
الصحة العالمية تعلن تسجيل 321 إصابة مؤكدة بفيروس "إيبولا" في الكونغو

14:33 GMT 02.06.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
عمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة "بونديبوجيو" من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026
عمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة بونديبوجيو من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 116 حالة يُشتبه بإصابتها بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى تسجيل 321 إصابة مؤكدة بسلالة "بونديبوجيو" من الفيروس.
وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير إن حصيلة الوفيات المرتبطة بالتفشي بلغت 41 حالة، فيما تماثل ستة مصابين للشفاء، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى قوله إن أوغندا سجلت بدورها 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس.
ويُعد هذا التفشي السابع عشر لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مايو/ أيار الماضي انتشار سلالة "بونديبوجيو"، قبل أن تصنفه منظمة الصحة العالمية لاحقًا كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.
العاملون الصحيون يرتدون ملابس واقية في أحد مراكز علاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
"أطباء بلا حدود": تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية يتفاقم بشكل مقلق
30 مايو, 18:46 GMT
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، قررت السلطات الكونغولية إعادة فتح مطار مدينة بونيا، عاصمة إقليم إيتوري، بعد أسابيع من تعليق رحلات الركاب عقب تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في المنطقة.
وأوضحت وزارة النقل أن استئناف حركة الطيران سيتم بشكل تدريجي مع تطبيق تدابير صحية مشددة، تشمل فحص درجات الحرارة للمسافرين قبل المغادرة وعند الوصول، وإلزامهم بإجراءات النظافة والتعقيم.
وأكدت الوزارة أنه لن يُسمح لأي شخص تظهر عليه أعراض الحمى بالسفر، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار المرض وضمان سلامة المسافرين.
