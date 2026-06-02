الصحة العالمية تعلن تسجيل 321 إصابة مؤكدة بفيروس "إيبولا" في الكونغو
سبوتنيك عربي
أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 116 حالة يُشتبه بإصابتها بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى تسجيل 321 إصابة مؤكدة بسلالة "بونديبوجيو" من...
2026-06-02T14:33+0000
وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير إن حصيلة الوفيات المرتبطة بالتفشي بلغت 41 حالة، فيما تماثل ستة مصابين للشفاء، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى قوله إن أوغندا سجلت بدورها 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس.ويُعد هذا التفشي السابع عشر لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مايو/ أيار الماضي انتشار سلالة "بونديبوجيو"، قبل أن تصنفه منظمة الصحة العالمية لاحقًا كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.وفي سياق الإجراءات الاحترازية، قررت السلطات الكونغولية إعادة فتح مطار مدينة بونيا، عاصمة إقليم إيتوري، بعد أسابيع من تعليق رحلات الركاب عقب تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في المنطقة.وأوضحت وزارة النقل أن استئناف حركة الطيران سيتم بشكل تدريجي مع تطبيق تدابير صحية مشددة، تشمل فحص درجات الحرارة للمسافرين قبل المغادرة وعند الوصول، وإلزامهم بإجراءات النظافة والتعقيم.وأكدت الوزارة أنه لن يُسمح لأي شخص تظهر عليه أعراض الحمى بالسفر، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار المرض وضمان سلامة المسافرين.
