منظمة الصحة العالمية تعلن أول حالة شفاء من "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
منظمة الصحة العالمية تعلن أول حالة شفاء من "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أول حالة تعافٍ من فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد خروج مريض من مركز العلاج وعودته إلى أسرته عقب تأكيد شفائه... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
منظمة الصحة العالمية تعلن أول حالة شفاء من "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أول حالة تعافٍ من فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد خروج مريض من مركز العلاج وعودته إلى أسرته عقب تأكيد شفائه الكامل عبر اختبارين سلبيين متتاليين، في خطوة تعد الأولى منذ بدء تفشي الوباء الحالي.
وأوضحت أناييس ليغاند، خبيرة الحمى النزفية الفيروسية في المنظمة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن المريض غادر المستشفى في 27 مايو/أيار الجاري، بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن هذه الحالة تمثل تطوراً إيجابياً في مواجهة المرض.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى الكونغو الديمقراطية، حيث يعتزم لقاء المسؤولين المحليين قبل التوجه إلى المناطق الأكثر تضرراً من الوباء للمشاركة في جهود الاحتواء.

الصحة العالمية: أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
ووفقاً للمنظمة، تم تسجيل 906 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، بينها 223 وفاة لا تزال قيد التحقيق، فيما تأكدت إصابة 125 شخصاً في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 7 حالات مؤكدة في أوغندا، بينها حالة وفاة واحدة وثلاث إصابات لأشخاص قدموا من الكونغو.

وأكدت منظمة الصحة العالمية استمرار تفشي سلالة "بونديبوغيو" من الفيروس، مشيرة إلى عدم توفر لقاحات أو علاجات معتمدة حتى الآن لهذه السلالة تحديداً، رغم استمرار الجهود البحثية والطبية لاحتواء انتشارها.

كما أوضحت أناييس لوجان، من فريق مسببات الأمراض شديدة الخطورة التابع لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، أن معدل الوفيات بين الإصابات المؤكدة يتراوح بين 30 و50 بالمئة، مؤكدة أن التدخل الطبي المبكر يمكن أن يساهم في تقليل نسب الوفاة.
واشنطن ترفض إعادة مواطنيها المعرضين لـ"إيبولا" إلى البلاد وتنشئ مركزا للحجر الصحي في كينيا
وفي سياق متصل، حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن التدهور الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية، يمثل التحدي الأكبر أمام جهود مكافحة الوباء، لافتا إلى أن أعمال العنف تسببت في نزوح نحو 100 ألف شخص خلال شهر واحد فقط، ما يزيد من صعوبة تتبع المصابين وعزل المخالطين.
وأشار إلى أن الكثافة السكانية العالية في مناطق التعدين بمقاطعة إيتوري، إلى جانب استمرار القتال، يرفعان من خطر انتشار العدوى، مجدداً دعوته إلى وقف إطلاق النار وزيادة الدعم الدولي للقطاع الصحي في البلاد.
