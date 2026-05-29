منظمة الصحة العالمية تعلن أول حالة شفاء من "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أول حالة تعافٍ من فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد خروج مريض من مركز العلاج وعودته إلى أسرته عقب تأكيد شفائه...

وأوضحت أناييس ليغاند، خبيرة الحمى النزفية الفيروسية في المنظمة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن المريض غادر المستشفى في 27 مايو/أيار الجاري، بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن هذه الحالة تمثل تطوراً إيجابياً في مواجهة المرض. ووفقاً للمنظمة، تم تسجيل 906 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، بينها 223 وفاة لا تزال قيد التحقيق، فيما تأكدت إصابة 125 شخصاً في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 7 حالات مؤكدة في أوغندا، بينها حالة وفاة واحدة وثلاث إصابات لأشخاص قدموا من الكونغو.كما أوضحت أناييس لوجان، من فريق مسببات الأمراض شديدة الخطورة التابع لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، أن معدل الوفيات بين الإصابات المؤكدة يتراوح بين 30 و50 بالمئة، مؤكدة أن التدخل الطبي المبكر يمكن أن يساهم في تقليل نسب الوفاة. وفي سياق متصل، حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن التدهور الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية، يمثل التحدي الأكبر أمام جهود مكافحة الوباء، لافتا إلى أن أعمال العنف تسببت في نزوح نحو 100 ألف شخص خلال شهر واحد فقط، ما يزيد من صعوبة تتبع المصابين وعزل المخالطين.وأشار إلى أن الكثافة السكانية العالية في مناطق التعدين بمقاطعة إيتوري، إلى جانب استمرار القتال، يرفعان من خطر انتشار العدوى، مجدداً دعوته إلى وقف إطلاق النار وزيادة الدعم الدولي للقطاع الصحي في البلاد.

