الصحة العالمية: أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل 906 حالات يُشتبه بإصابتها بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينها 223 حالة وفاة لا تزال قيد... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T12:31+0000
وأكدت المنظمة استمرار تفشي سلالة "بونديبوجيو" من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، مع رصد إصابات أيضًا في أوغندا، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام غربية. وأوضحت أن السلطات الصحية أكدت 125 إصابة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى سبع إصابات مؤكدة في أوغندا، بينها ثلاث حالات لأشخاص قادمين من الكونغو الديمقراطية، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة. وأشارت المنظمة إلى أنه لم تُسجل حتى الآن مؤشرات على تفشٍ مجتمعي واسع للفيروس داخل أوغندا. وأضافت: "هذا معدل مرتفع للغاية، ويعني أن ما يصل إلى خمسة من كل عشرة مصابين قد يفقدون حياتهم"، مشيرة إلى أن البيانات لا تزال أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسة، مؤكدة في الوقت نفسه أن التدخل الطبي والرعاية المبكرة يمكن أن يساهما في خفض معدلات الوفاة. وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد حاليًا لقاحات أو علاجات معتمدة بشكل خاص لسلالة "بونديبوجيو" من فيروس "إيبولا".وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.
