الصحة العالمية: أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الصحة العالمية: أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل 906 حالات يُشتبه بإصابتها بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينها 223 حالة وفاة لا تزال قيد... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
منظمة الصحة العالمية
الصحة
أفريقيا
12:31 GMT 29.05.2026
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل 906 حالات يُشتبه بإصابتها بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينها 223 حالة وفاة لا تزال قيد التحقق.
وأكدت المنظمة استمرار تفشي سلالة "بونديبوجيو" من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، مع رصد إصابات أيضًا في أوغندا، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام غربية.
عمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة بونديبوجيو من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
واشنطن ترفض إعادة مواطنيها المعرضين لـ"إيبولا" إلى البلاد وتنشئ مركزا للحجر الصحي في كينيا
09:38 GMT
وأوضحت أن السلطات الصحية أكدت 125 إصابة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى سبع إصابات مؤكدة في أوغندا، بينها ثلاث حالات لأشخاص قادمين من الكونغو الديمقراطية، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.
وأشارت المنظمة إلى أنه لم تُسجل حتى الآن مؤشرات على تفشٍ مجتمعي واسع للفيروس داخل أوغندا.

وقالت خبيرة الأوبئة والعضوة في فريق مسببات الأمراض شديدة الخطورة التابع لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، أناييس لوجان، إن معدل الوفيات بين الإصابات المؤكدة يتراوح بين 30 و50%.

وأضافت: "هذا معدل مرتفع للغاية، ويعني أن ما يصل إلى خمسة من كل عشرة مصابين قد يفقدون حياتهم"، مشيرة إلى أن البيانات لا تزال أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسة، مؤكدة في الوقت نفسه أن التدخل الطبي والرعاية المبكرة يمكن أن يساهما في خفض معدلات الوفاة.
روسيا تطور لقاحا ضد السلالة الجديدة من فيروس "إيبولا"
26 مايو, 12:12 GMT
وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد حاليًا لقاحات أو علاجات معتمدة بشكل خاص لسلالة "بونديبوجيو" من فيروس "إيبولا".
وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.
وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.
