روسيا تطور لقاحا ضد السلالة الجديدة من فيروس "إيبولا"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا طوّرت لقاحًا ضد فيروس "بونديبوجيو" السلالة الجديدة من فيروس "إيبولا".

وقال موراشكو خلال المنتدى الأمن الدولي في موسكو: "لقد طورنا بالفعل لقاحًا للسلالة الجديدة من فيروس إيبولا، اليوم".وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.قلق أممي من تفشي "إيبولا"... تسجيل 131 وفاة ومئات الإصابات

