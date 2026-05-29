واشنطن ترفض إعادة مواطنيها المعرضين لـ"إيبولا" إلى البلاد وتنشئ مركزا للحجر الصحي في كينيا
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة "بونديبوجيو" من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026
أعلنت الإدارة الأمريكية إنشاء منشأة خاصة للحجر الصحي في كينيا لاستقبال المواطنين الأمريكيين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس "إيبولا"، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في إجراءات واشنطن لمنع انتقال العدوى إلى الأراضي الأمريكية.
وقال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المنشأة الجديدة ستُقام داخل قاعدة لايكيبيا الجوية في مدينة نانيوكي الكينية، وستُخصص لاستقبال الأمريكيين الذين تعرضوا للفيروس دون ظهور أعراض الإصابة عليهم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
26 مايو, 12:12 GMT
وأوضح المسؤولون أن أي مواطن أمريكي تظهر عليه أعراض "إيبولا" داخل مركز الحجر الصحي لن يتم نقله إلى الولايات المتحدة، بل سيُنقل إلى "دولة ثالثة" لتلقي العلاج، في تحول لافت مقارنة بالسياسات التي اتبعتها واشنطن خلال تفشي "إيبولا" عام 2014.
وفي إطار دعم جهود مواجهة المرض، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم مساعدات بقيمة 13.5 مليون دولار لتعزيز استعدادات كينيا للتعامل مع تفشي الفيروس.
كما بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الرئيس الكيني وليام روتو، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات الوضع الصحي المرتبط بـ"إيبولا".
23 مايو, 15:51 GMT
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن المنشأة ستبدأ عملها يوم الجمعة بطاقة استيعابية تصل إلى 50 سريرًا، مع خطط مستقبلية لإضافة وحدات متخصصة للعزل والاحتواء الحيوي لاستقبال الحالات الحرجة.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، فرضت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قيودًا مؤقتة على دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، بما يشمل بعض حاملي الإقامة الدائمة، إلى جانب تشديد إجراءات الفحص الصحي في ثلاثة مطارات أمريكية.
وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.
وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.