واشنطن ترفض إعادة مواطنيها المعرضين لـ"إيبولا" إلى البلاد وتنشئ مركزا للحجر الصحي في كينيا

سبوتنيك عربي

أعلنت الإدارة الأمريكية إنشاء منشأة خاصة للحجر الصحي في كينيا لاستقبال المواطنين الأمريكيين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس "إيبولا"، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا...

وقال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المنشأة الجديدة ستُقام داخل قاعدة لايكيبيا الجوية في مدينة نانيوكي الكينية، وستُخصص لاستقبال الأمريكيين الذين تعرضوا للفيروس دون ظهور أعراض الإصابة عليهم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. وأوضح المسؤولون أن أي مواطن أمريكي تظهر عليه أعراض "إيبولا" داخل مركز الحجر الصحي لن يتم نقله إلى الولايات المتحدة، بل سيُنقل إلى "دولة ثالثة" لتلقي العلاج، في تحول لافت مقارنة بالسياسات التي اتبعتها واشنطن خلال تفشي "إيبولا" عام 2014. كما بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الرئيس الكيني وليام روتو، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات الوضع الصحي المرتبط بـ"إيبولا". وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن المنشأة ستبدأ عملها يوم الجمعة بطاقة استيعابية تصل إلى 50 سريرًا، مع خطط مستقبلية لإضافة وحدات متخصصة للعزل والاحتواء الحيوي لاستقبال الحالات الحرجة. وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.

