واشنطن ترفض إعادة مواطنيها المعرضين لـ"إيبولا" إلى البلاد وتنشئ مركزا للحجر الصحي في كينيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
واشنطن ترفض إعادة مواطنيها المعرضين لـ"إيبولا" إلى البلاد وتنشئ مركزا للحجر الصحي في كينيا
سبوتنيك عربي
أعلنت الإدارة الأمريكية إنشاء منشأة خاصة للحجر الصحي في كينيا لاستقبال المواطنين الأمريكيين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس "إيبولا"، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أفريقيا
الصحة
منظمة الصحة العالمية
وقال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المنشأة الجديدة ستُقام داخل قاعدة لايكيبيا الجوية في مدينة نانيوكي الكينية، وستُخصص لاستقبال الأمريكيين الذين تعرضوا للفيروس دون ظهور أعراض الإصابة عليهم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. وأوضح المسؤولون أن أي مواطن أمريكي تظهر عليه أعراض "إيبولا" داخل مركز الحجر الصحي لن يتم نقله إلى الولايات المتحدة، بل سيُنقل إلى "دولة ثالثة" لتلقي العلاج، في تحول لافت مقارنة بالسياسات التي اتبعتها واشنطن خلال تفشي "إيبولا" عام 2014. كما بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الرئيس الكيني وليام روتو، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات الوضع الصحي المرتبط بـ"إيبولا". وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن المنشأة ستبدأ عملها يوم الجمعة بطاقة استيعابية تصل إلى 50 سريرًا، مع خطط مستقبلية لإضافة وحدات متخصصة للعزل والاحتواء الحيوي لاستقبال الحالات الحرجة. وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة "بونديبوجيو" من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026
عمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة بونديبوجيو من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
أعلنت الإدارة الأمريكية إنشاء منشأة خاصة للحجر الصحي في كينيا لاستقبال المواطنين الأمريكيين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس "إيبولا"، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في إجراءات واشنطن لمنع انتقال العدوى إلى الأراضي الأمريكية.
وقال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المنشأة الجديدة ستُقام داخل قاعدة لايكيبيا الجوية في مدينة نانيوكي الكينية، وستُخصص لاستقبال الأمريكيين الذين تعرضوا للفيروس دون ظهور أعراض الإصابة عليهم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
الأطباء الروس يبتكرون لقاح ضد فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
روسيا تطور لقاحا ضد السلالة الجديدة من فيروس "إيبولا"
26 مايو, 12:12 GMT
وأوضح المسؤولون أن أي مواطن أمريكي تظهر عليه أعراض "إيبولا" داخل مركز الحجر الصحي لن يتم نقله إلى الولايات المتحدة، بل سيُنقل إلى "دولة ثالثة" لتلقي العلاج، في تحول لافت مقارنة بالسياسات التي اتبعتها واشنطن خلال تفشي "إيبولا" عام 2014.
وفي إطار دعم جهود مواجهة المرض، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم مساعدات بقيمة 13.5 مليون دولار لتعزيز استعدادات كينيا للتعامل مع تفشي الفيروس.
كما بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الرئيس الكيني وليام روتو، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات الوضع الصحي المرتبط بـ"إيبولا".
عمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة بونديبوجيو من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
وفاة 3 من متطوعي "الصليب الأحمر" إثر تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
23 مايو, 15:51 GMT
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن المنشأة ستبدأ عملها يوم الجمعة بطاقة استيعابية تصل إلى 50 سريرًا، مع خطط مستقبلية لإضافة وحدات متخصصة للعزل والاحتواء الحيوي لاستقبال الحالات الحرجة.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، فرضت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قيودًا مؤقتة على دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، بما يشمل بعض حاملي الإقامة الدائمة، إلى جانب تشديد إجراءات الفحص الصحي في ثلاثة مطارات أمريكية.
وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.
وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.
