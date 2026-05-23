وفاة 3 من متطوعي "الصليب الأحمر" إثر تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
وفاة 3 من متطوعي "الصليب الأحمر" إثر تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر"، اليوم السبت، وفاة ثلاثة من متطوعي الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر إصابتهم... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
الصحة
منظمة الصحة العالمية
وقال الاتحاد، في بيان، إن المتطوعين الثلاثة ينتمون إلى فرع مونغبوالو في إقليم دجوغو، معربًا عن بالغ حزنه ومقدمًا تعازيه إلى أسر الضحايا وزملائهم، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع "الصليب الأحمر" في الكونغو الديمقراطية. وأوضح البيان أن المتطوعين يُعتقد أنهم أُصيبوا بالفيروس خلال مشاركتهم في أنشطة إدارة الجثامين يوم 27 مارس/آذار، ضمن مهمة إنسانية لم تكن مرتبطة بتفشي "إيبولا". ووفق البيان، توفيت أجيكو تشانديرو فيفيان في 5 مايو/أيار، بينما توفي سيزابو كاتانابو في 15 مايو، وأليكـانا أودوموسي أوغستين في 16 مايو. وأكد الاتحاد الدولي أن الضحايا فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم الإنساني وخدمة مجتمعاتهم، مشيدًا بشجاعة وتفاني متطوعي "الصليب الأحمر" العاملين في البيئات عالية الخطورة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن الجمعة الماضية، أن تفشي فيروس "إيبولا" في الكونغو "ينتشر بسرعة" ويشكل الآن خطرا "عاليا جدا" على المستوى الوطني.وفي سياق متصل، أكد المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة الماضية، أن الوضع الوبائي لفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مقلق للغاية"، مشيرا إلى تسجيل نحو 750 حالة مشتبه بها و177 وفاة محتملة حتى الآن.وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 82 حالة بينها 7 وفيات مؤكدة، لافتا إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات المراقبة والفحوصات الميدانية.وأضاف أن "الصحة العالمية" عدّلت تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصنّفها بـ"المرتفعة جدا".وأشار إلى أن استمرار أعمال العنف وانعدام الأمن يعرقلان جهود الاستجابة الصحية، مؤكدا نشر فرق إضافية من منظمة الصحة العالمية في إقليم إيتوري، مركز تفشي المرض، لدعم المجتمعات المتضررة.
15:51 GMT 23.05.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة "بونديبوجيو" من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026
عمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة بونديبوجيو من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر"، اليوم السبت، وفاة ثلاثة من متطوعي الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر إصابتهم بفيروس "إيبولا" أثناء تنفيذ مهمة إنسانية في مقاطعة إيتوري شرقي البلاد.
وقال الاتحاد، في بيان، إن المتطوعين الثلاثة ينتمون إلى فرع مونغبوالو في إقليم دجوغو، معربًا عن بالغ حزنه ومقدمًا تعازيه إلى أسر الضحايا وزملائهم، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع "الصليب الأحمر" في الكونغو الديمقراطية.
عمال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسيرون في تشكيل منظم أثناء تنفيذ عمليات تطهير داخل مستشفى روامبارا العام، استعدادا للتعامل مع جثة شخص توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا، في ظل تكثيف جهود احتواء تفشي جديد لسلالة بونديبوجيو من الفيروس، بمدينة روامبارا في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 21 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
الصحة العالمية تعدل تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في الكونغو وتصنفها بالمرتفعة جدا
أمس, 12:57 GMT
وأوضح البيان أن المتطوعين يُعتقد أنهم أُصيبوا بالفيروس خلال مشاركتهم في أنشطة إدارة الجثامين يوم 27 مارس/آذار، ضمن مهمة إنسانية لم تكن مرتبطة بتفشي "إيبولا".
وأشار الاتحاد إلى أن المجتمع المحلي لم يكن على علم بوجود تفشٍ للفيروس في ذلك الوقت، كما أن السلطات الصحية لم تكن قد اكتشفت ظهور المرض بعد، لافتًا إلى أن المتطوعين يُعدّون من أوائل ضحايا التفشي الحالي.
ووفق البيان، توفيت أجيكو تشانديرو فيفيان في 5 مايو/أيار، بينما توفي سيزابو كاتانابو في 15 مايو، وأليكـانا أودوموسي أوغستين في 16 مايو.
وأكد الاتحاد الدولي أن الضحايا فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم الإنساني وخدمة مجتمعاتهم، مشيدًا بشجاعة وتفاني متطوعي "الصليب الأحمر" العاملين في البيئات عالية الخطورة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تونس تفعل البروتوكول الخاص بفيروس "إيبولا"
21 مايو, 20:24 GMT
وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن الجمعة الماضية، أن تفشي فيروس "إيبولا" في الكونغو "ينتشر بسرعة" ويشكل الآن خطرا "عاليا جدا" على المستوى الوطني.
وقال في تصريحات للصحفيين، إن المنظمة تراجع تقييمها للخطر داخل الكونغو، والذي كان يُصنف سابقا بأنه "عالي"، وترفعه الآن إلى "عالي جدا".
وفي سياق متصل، أكد المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة الماضية، أن الوضع الوبائي لفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مقلق للغاية"، مشيرا إلى تسجيل نحو 750 حالة مشتبه بها و177 وفاة محتملة حتى الآن.
روبيو: منظمة الصحة العالمية "متأخرة" في رصد تفشي "إيبولا"
19 مايو, 21:01 GMT
وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 82 حالة بينها 7 وفيات مؤكدة، لافتا إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات المراقبة والفحوصات الميدانية.
وأضاف أن "الصحة العالمية" عدّلت تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصنّفها بـ"المرتفعة جدا".
وأشار إلى أن استمرار أعمال العنف وانعدام الأمن يعرقلان جهود الاستجابة الصحية، مؤكدا نشر فرق إضافية من منظمة الصحة العالمية في إقليم إيتوري، مركز تفشي المرض، لدعم المجتمعات المتضررة.
