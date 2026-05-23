وفاة 3 من متطوعي "الصليب الأحمر" إثر تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر"، اليوم السبت، وفاة ثلاثة من متطوعي الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر إصابتهم...

وقال الاتحاد، في بيان، إن المتطوعين الثلاثة ينتمون إلى فرع مونغبوالو في إقليم دجوغو، معربًا عن بالغ حزنه ومقدمًا تعازيه إلى أسر الضحايا وزملائهم، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع "الصليب الأحمر" في الكونغو الديمقراطية. وأوضح البيان أن المتطوعين يُعتقد أنهم أُصيبوا بالفيروس خلال مشاركتهم في أنشطة إدارة الجثامين يوم 27 مارس/آذار، ضمن مهمة إنسانية لم تكن مرتبطة بتفشي "إيبولا". ووفق البيان، توفيت أجيكو تشانديرو فيفيان في 5 مايو/أيار، بينما توفي سيزابو كاتانابو في 15 مايو، وأليكـانا أودوموسي أوغستين في 16 مايو. وأكد الاتحاد الدولي أن الضحايا فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم الإنساني وخدمة مجتمعاتهم، مشيدًا بشجاعة وتفاني متطوعي "الصليب الأحمر" العاملين في البيئات عالية الخطورة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن الجمعة الماضية، أن تفشي فيروس "إيبولا" في الكونغو "ينتشر بسرعة" ويشكل الآن خطرا "عاليا جدا" على المستوى الوطني.وفي سياق متصل، أكد المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة الماضية، أن الوضع الوبائي لفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مقلق للغاية"، مشيرا إلى تسجيل نحو 750 حالة مشتبه بها و177 وفاة محتملة حتى الآن.وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 82 حالة بينها 7 وفيات مؤكدة، لافتا إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات المراقبة والفحوصات الميدانية.وأضاف أن "الصحة العالمية" عدّلت تقييماتها لمخاطر انتشار فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصنّفها بـ"المرتفعة جدا".وأشار إلى أن استمرار أعمال العنف وانعدام الأمن يعرقلان جهود الاستجابة الصحية، مؤكدا نشر فرق إضافية من منظمة الصحة العالمية في إقليم إيتوري، مركز تفشي المرض، لدعم المجتمعات المتضررة.

