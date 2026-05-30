"أطباء بلا حدود": تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية يتفاقم بشكل مقلق

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من التدهور السريع للوضع الصحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أسبوعين فقط من الإعلان عن تفشي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري،... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أن الأزمة تزداد خطورة بسبب عدم توفر لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة المسببة للتفشي الحالي، ما يرفع مستوى المخاطر الصحية ويزيد من التحديات التي تواجه فرق الاستجابة. وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.

