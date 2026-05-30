"أطباء بلا حدود": تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية يتفاقم بشكل مقلق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
"أطباء بلا حدود": تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية يتفاقم بشكل مقلق
سبوتنيك عربي
وأكدت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أن الأزمة تزداد خطورة بسبب عدم توفر لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة المسببة للتفشي الحالي، ما يرفع مستوى المخاطر الصحية ويزيد من التحديات التي تواجه فرق الاستجابة. وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.
18:46 GMT 30.05.2026
© AP Photo / Jerome Delayالعاملون الصحيون يرتدون ملابس واقية في أحد مراكز علاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية
العاملون الصحيون يرتدون ملابس واقية في أحد مراكز علاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من التدهور السريع للوضع الصحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أسبوعين فقط من الإعلان عن تفشي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري، مشيرة إلى تزايد أعداد الحالات المشتبه بها وتأخر عمليات التشخيص في ظل نقص الموارد الطبية.
وأكدت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أن الأزمة تزداد خطورة بسبب عدم توفر لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة المسببة للتفشي الحالي، ما يرفع مستوى المخاطر الصحية ويزيد من التحديات التي تواجه فرق الاستجابة.
منظمة الصحة العالمية تعلن أول حالة شفاء من "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
أمس, 16:11 GMT
ودعت أطباء بلا حدود إلى تحرك عاجل لتعزيز قدرات الفحص والاستجابة الطبية، وضمان وصول الإمدادات والكوادر المتخصصة إلى المناطق المتضررة، مع تكثيف جهود التواصل مع المجتمعات المحلية وبناء الثقة للحد من انتشار المرض وحماية الأرواح.
الصحة العالمية: أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
أمس, 12:31 GMT
وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.
وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.
