https://sarabic.ae/20260530/أطباء-بلا-حدود-تفشي-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-يتفاقم-بشكل-مقلق-1113900288.html
"أطباء بلا حدود": تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية يتفاقم بشكل مقلق
"أطباء بلا حدود": تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية يتفاقم بشكل مقلق
سبوتنيك عربي
حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من التدهور السريع للوضع الصحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أسبوعين فقط من الإعلان عن تفشي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري،... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T18:46+0000
2026-05-30T18:46+0000
2026-05-30T18:46+0000
أطباء بلا حدود
الصحة
أفريقيا
منظمة الصحة العالمية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104444/74/1044447412_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_1f1f7dc3d0db9014aa111c9712c3137c.jpg
وأكدت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أن الأزمة تزداد خطورة بسبب عدم توفر لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة المسببة للتفشي الحالي، ما يرفع مستوى المخاطر الصحية ويزيد من التحديات التي تواجه فرق الاستجابة. وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.
https://sarabic.ae/20260529/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-أول-حالة-شفاء-من-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-1113867437.html
https://sarabic.ae/20260529/الصحة-العالمية-أكثر-من-900-حالة-مشتبه-بإصابتها-بـإيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية--1113855889.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104444/74/1044447412_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_34780d91555b90b1f141b8b94a743833.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أطباء بلا حدود, الصحة, أفريقيا, منظمة الصحة العالمية
أطباء بلا حدود, الصحة, أفريقيا, منظمة الصحة العالمية
"أطباء بلا حدود": تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية يتفاقم بشكل مقلق
حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من التدهور السريع للوضع الصحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أسبوعين فقط من الإعلان عن تفشي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري، مشيرة إلى تزايد أعداد الحالات المشتبه بها وتأخر عمليات التشخيص في ظل نقص الموارد الطبية.
وأكدت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أن الأزمة
تزداد خطورة بسبب عدم توفر لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة المسببة للتفشي الحالي، ما يرفع مستوى المخاطر الصحية ويزيد من التحديات التي تواجه فرق الاستجابة.
ودعت أطباء بلا حدود إلى تحرك عاجل لتعزيز قدرات الفحص والاستجابة الطبية، وضمان وصول الإمدادات والكوادر المتخصصة إلى المناطق المتضررة، مع تكثيف جهود التواصل مع المجتمعات المحلية وبناء الثقة للحد من انتشار المرض وحماية الأرواح.
وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية
تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والناجم عن فيروس "بونديبوجيو"، ووصفت ذلك بحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي.
وينتقل فيروس "إيبولا"
من الحيوانات ثم ينتشر بين البشر، وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى وتشنج العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.