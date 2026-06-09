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الصين تطور سلاحا خارقا يكشف الغواصات النووية المتخفية في الأعماق
الصين تطور سلاحا خارقا يكشف الغواصات النووية المتخفية في الأعماق
سبوتنيك عربي
نجحت الصين في تنفيذ اختبار طيران، لنظام كهرومغناطيسي محمول جوا، يعرف باسم "إيه تي إي إم"، وهو نظام متطور يعتمد على إرسال نبضات كهرومغناطيسية وتحليل الإشارات... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T14:22+0000
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يتكون النظام من مجموعة ضخمة من الملفات الكهرومغناطيسية المعلقة أسفل مروحية تقوم بإرسال نبضات كهربائية قوية تولد مجالًا مغناطيسيًا قادرًا على اختراق المياه والأعماق مدعوم بأجهزة لاستقبال الإشارات الناتجة عن الأجسام المعدنية الموجودة في البيئة المحيطة، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.ويتيح تحليل قوة الإشارات المرتدة وسرعة تلاشيها، تحديد وجود الأهداف وعمقها وبعض خصائصها، ما يمنح النظام قدرات واسعة في أعمال المسح والاستكشاف.وبحسب الصحيفة، فإن النظام الجديد يمكن استخدامه في التطبيقات المدنية، بما في ذلك استكشاف المعادن ورسم خرائط المياه الجوفية ودراسة الطبقات الجيولوجية العميقة.وأشارت دراسات سابقة إلى إمكانية توظيف التقنية في مجال مكافحة الغواصات، مستفيدة من الفارق في الخصائص الكهربائية بين مياه البحر والهياكل المعدنية للغواصات، وهو ما قد يسمح بالكشف عن أهداف مغمورة تحت الماء.وتمكن الباحثون من حل إحدى أبرز العقبات التقنية المرتبطة بالنظام، والمتمثلة في الحفاظ على استقرار المنظومة الضخمة أثناء الطيران.ويتألف النظام من 3 ملفات كهرومغناطيسية يبلغ قطر كل منها نحو 25 مترًا، معلقة على شكل هيكل متعدد الطبقات أسفل المروحية.وأظهرت الاختبارات أن إضافة غشاء هوائي مرن إلى الجزء الخلفي من المنظومة، ساهم في الحد من الاهتزازات والحركات الحادة أثناء الطيران، ما وفر مستوى الاستقرار المطلوب لإجراء عمليات الرصد الدقيقة للأجسام الموجودة تحت الماء.
https://sarabic.ae/20171215/الصين-رادار-بحر-الصين-1028450338.html
https://sarabic.ae/20221025/سيفر---إي-سونار-إيجابي-للكشف-عن-السفن-والغواصات-الهادئة-1069471544.html
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أخبار العالم الآن, الصين, رصد عسكري, الأخبار
أخبار العالم الآن, الصين, رصد عسكري, الأخبار

الصين تطور سلاحا خارقا يكشف الغواصات النووية المتخفية في الأعماق

14:22 GMT 09.06.2026
© AP Photo / Guang Niuغواصة نووية صينية
غواصة نووية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Guang Niu
تابعنا عبر
نجحت الصين في تنفيذ اختبار طيران، لنظام كهرومغناطيسي محمول جوا، يعرف باسم "إيه تي إي إم"، وهو نظام متطور يعتمد على إرسال نبضات كهرومغناطيسية وتحليل الإشارات المرتدة لرصد الأجسام الموصلة للكهرباء تحت سطح الأرض أو المياه.
يتكون النظام من مجموعة ضخمة من الملفات الكهرومغناطيسية المعلقة أسفل مروحية تقوم بإرسال نبضات كهربائية قوية تولد مجالًا مغناطيسيًا قادرًا على اختراق المياه والأعماق مدعوم بأجهزة لاستقبال الإشارات الناتجة عن الأجسام المعدنية الموجودة في البيئة المحيطة، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
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ويتيح تحليل قوة الإشارات المرتدة وسرعة تلاشيها، تحديد وجود الأهداف وعمقها وبعض خصائصها، ما يمنح النظام قدرات واسعة في أعمال المسح والاستكشاف.
وبحسب الصحيفة، فإن النظام الجديد يمكن استخدامه في التطبيقات المدنية، بما في ذلك استكشاف المعادن ورسم خرائط المياه الجوفية ودراسة الطبقات الجيولوجية العميقة.
وأشارت دراسات سابقة إلى إمكانية توظيف التقنية في مجال مكافحة الغواصات، مستفيدة من الفارق في الخصائص الكهربائية بين مياه البحر والهياكل المعدنية للغواصات، وهو ما قد يسمح بالكشف عن أهداف مغمورة تحت الماء.
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وتمكن الباحثون من حل إحدى أبرز العقبات التقنية المرتبطة بالنظام، والمتمثلة في الحفاظ على استقرار المنظومة الضخمة أثناء الطيران.
ويتألف النظام من 3 ملفات كهرومغناطيسية يبلغ قطر كل منها نحو 25 مترًا، معلقة على شكل هيكل متعدد الطبقات أسفل المروحية.
وأظهرت الاختبارات أن إضافة غشاء هوائي مرن إلى الجزء الخلفي من المنظومة، ساهم في الحد من الاهتزازات والحركات الحادة أثناء الطيران، ما وفر مستوى الاستقرار المطلوب لإجراء عمليات الرصد الدقيقة للأجسام الموجودة تحت الماء.
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