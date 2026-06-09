https://sarabic.ae/20260609/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تنفي-شائعات-نقل-مكتب-شؤون-اللاجئين-إلى-مقرها-1114193546.html
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تنفي شائعات نقل مكتب "شؤون اللاجئين" إلى مقرها
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تنفي شائعات نقل مكتب "شؤون اللاجئين" إلى مقرها
سبوتنيك عربي
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نفيها القاطع لما وصفته بـ"المعلومات المضللة" المتداولة بشأن عمل الأمم المتحدة في البلاد، مؤكدة عدم صحة الادعاءات التي... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T12:04+0000
2026-06-09T12:04+0000
2026-06-09T12:04+0000
أخبار ليبيا اليوم
بعثة أممية
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
شؤون اللاجئين
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وقالت البعثة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "هذه المزاعم عارية عن الصحة تمامًا، وما يُتداول حول تنفيذ الأمم المتحدة أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برامج لتوطين اللاجئين أو المهاجرين داخل ليبيا لا أساس له من الصحة، ويتنافى مع الواقع بشكل كامل".وأكدت البعثة "استمرار التزام الأمم المتحدة بدعم ليبيا والشعب الليبي في إطار ولاياتها الأممية، مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية".
https://sarabic.ae/20260608/مفوضية-شؤون-اللاجئين-في-ليبيا-بين-حماية-اللاجئين-وجدلية-التوطين-1114166872.html
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الأخبار
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أخبار ليبيا اليوم, بعثة أممية, المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, شؤون اللاجئين
أخبار ليبيا اليوم, بعثة أممية, المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, شؤون اللاجئين
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تنفي شائعات نقل مكتب "شؤون اللاجئين" إلى مقرها
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نفيها القاطع لما وصفته بـ"المعلومات المضللة" المتداولة بشأن عمل الأمم المتحدة في البلاد، مؤكدة عدم صحة الادعاءات التي تفيد بانتقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مقر البعثة.
وقالت البعثة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "هذه المزاعم عارية عن الصحة تمامًا، وما يُتداول حول تنفيذ الأمم المتحدة أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برامج لتوطين اللاجئين أو المهاجرين داخل ليبيا لا أساس له من الصحة، ويتنافى مع الواقع بشكل كامل".
وأعربت البعثة عن استيائها من "استمرار تداول المعلومات الخاطئة"، مبينة أن "انتشارها يسهم في تأجيج التوترات وصرف الانتباه عن الحوار القائم على الحقائق والمعطيات الدقيقة".
ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى "تحري الدقة في تداول المعلومات، وتجنب خطاب التحريض، واحترام حصانة موظفي الأمم المتحدة ومقارها وممتلكاتها وأصولها، وفقا للتشريعات الليبية والقانون الدولي".
وأكدت البعثة "استمرار التزام الأمم المتحدة بدعم ليبيا والشعب الليبي في إطار ولاياتها الأممية، مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية".