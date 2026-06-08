https://sarabic.ae/20260608/مفوضية-شؤون-اللاجئين-في-ليبيا-بين-حماية-اللاجئين-وجدلية-التوطين-1114166872.html

مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا… بين حماية اللاجئين وجدلية التوطين

مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا… بين حماية اللاجئين وجدلية التوطين

سبوتنيك عربي

يتجدد الجدل في ليبيا حول دور مفوضية شؤون اللاجئين وبرامجها المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين، وسط تزايد المخاوف من الخلط بين مفاهيم اللجوء وإعادة التوطين في ظل... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T13:40+0000

2026-06-08T13:40+0000

2026-06-08T13:40+0000

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وفي السياق، قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة الدكتور إبراهيم الدباشي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الموجود في ليبيا لا يستند إلى أساس قانوني أو صفة شرعية واضحة داخل البلاد، وإن هذا الإطار القانوني غير متوفر في الحالة الليبية".وشدد الدباشي على أن "التعامل مع المهاجرين غير النظاميين يجب أن يتم وفق القانون الليبي مع مراعاة الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان أثناء إجراءات الاحتجاز والترحيل إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية"، موضحا أن "التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو مع الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن يتركز على تمويل برامج العودة وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، أو إيجاد حلول للاجئين الحقيقيين الراغبين في مغادرة ليبيا، وليس في منح صفة اللجوء داخل البلاد".وأشار إلى أن "أعدادا كبيرة من الوافدين إلى ليبيا تأتي من دول أفريقية مختلفة لأسباب اقتصادية"، لافتا إلى أن "السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة عبر البحر المتوسط أسهمت في زيادة أعداد المهاجرين بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية"، منتقدا ما وصفه بـ"دور بعض الجهات الأجنبية العاملة في ليبيا في تشجيع بقاء المهاجرين داخل البلاد".من جانبه، قال المحلل السياسي محمد محفوظ في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "ملف التوطين والهجرة غير النظامية في ليبيا يعد من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية، وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة بل هي إحدى النتائج المباشرة لحالة الانقسام السياسي والصراع المستمر الذي تشهده البلاد".وأضاف: "بعض الجهات المحسوبة على مؤسسات الدولة متورطة أو متواطئة في أنشطة الهجرة غير النظامية وعمليات تهريب البشر، كما أنها تغض الطرف عن وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية وهو ما يندرج ضمن السياق ذاته المتمثل في ضعف السيادة الوطنية".وأشار إلى أن "القضية باتت تشكل خطرا حقيقيا على الدولة الليبية في ظل التغيرات الديموغرافية الواضحة الناتجة عن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية دون وجود إحصاءات دقيقة أو آليات حصر واضحة لهم"، مبينا أن "الكثير منهم يعملون في سوق العمل الليبي خارج أي أطر تنظيمية أو قانونية".وختم محفوظ حديثه بالقول: "الطروحات المتعلقة بإنشاء مراكز إيواء أو توطين المهاجرين داخل ليبيا ليست جديدة بل يجري تداولها منذ سنوات الأمر الذي يستدعي موقفا وطنيا واضحا ورؤية شاملة للتعامل مع هذا الملف بما يحفظ سيادة الدولة ومصالح المواطنين وفي الوقت ذاته يراعي الجوانب الإنسانية والقانونية بالمهاجرين".من جهتها، قالت عضو حراك "لا للتوطين"، سالمة الشعاب في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "جاءت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى ليبيا تحت شعار "تقديم المساعدة لطالبي اللجوء" إلا أن دورها تحول مع مرور الوقت إلى تشجيع الاستقرار الدائم للمهاجرين داخل البلاد".وأشارت إلى أن "أعداد الذين جرى نقلهم أو إعادة توطينهم في دول أخرى لا تزال محدودة للغاية مقارنة بأعداد الموجودين داخل ليبيا"، معتبرة أن ذلك أدى إلى "ترسيخ ما وصفته بسياسة التوطين بحكم الأمر الواقع". وختمت الشعاب بالقول: "استمرار هذه الأوضاع وما يرافقها من تسهيلات للمهاجرين جعل شريحة من الليبيين تشعر بالقلق إزاء التداعيات الديموغرافية والاجتماعية المحتملة، وترى أن هناك خطرا متزايدا يتمثل في تحول الإقامة المؤقتة إلى استقرار دائم مع مرور الوقت".

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أخبار ليبيا اليوم, التوطين, مفوضية شؤون اللاجئين, اللاجئين, تقارير سبوتنيك, حصري