https://sarabic.ae/20260608/مفوضية-شؤون-اللاجئين-في-ليبيا-بين-حماية-اللاجئين-وجدلية-التوطين-1114166872.html
مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا… بين حماية اللاجئين وجدلية التوطين
مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا… بين حماية اللاجئين وجدلية التوطين
سبوتنيك عربي
يتجدد الجدل في ليبيا حول دور مفوضية شؤون اللاجئين وبرامجها المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين، وسط تزايد المخاوف من الخلط بين مفاهيم اللجوء وإعادة التوطين في ظل... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T13:40+0000
2026-06-08T13:40+0000
2026-06-08T13:40+0000
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وفي السياق، قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة الدكتور إبراهيم الدباشي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الموجود في ليبيا لا يستند إلى أساس قانوني أو صفة شرعية واضحة داخل البلاد، وإن هذا الإطار القانوني غير متوفر في الحالة الليبية".وشدد الدباشي على أن "التعامل مع المهاجرين غير النظاميين يجب أن يتم وفق القانون الليبي مع مراعاة الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان أثناء إجراءات الاحتجاز والترحيل إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية"، موضحا أن "التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو مع الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن يتركز على تمويل برامج العودة وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، أو إيجاد حلول للاجئين الحقيقيين الراغبين في مغادرة ليبيا، وليس في منح صفة اللجوء داخل البلاد".وأشار إلى أن "أعدادا كبيرة من الوافدين إلى ليبيا تأتي من دول أفريقية مختلفة لأسباب اقتصادية"، لافتا إلى أن "السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة عبر البحر المتوسط أسهمت في زيادة أعداد المهاجرين بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية"، منتقدا ما وصفه بـ"دور بعض الجهات الأجنبية العاملة في ليبيا في تشجيع بقاء المهاجرين داخل البلاد".من جانبه، قال المحلل السياسي محمد محفوظ في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "ملف التوطين والهجرة غير النظامية في ليبيا يعد من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية، وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة بل هي إحدى النتائج المباشرة لحالة الانقسام السياسي والصراع المستمر الذي تشهده البلاد".وأضاف: "بعض الجهات المحسوبة على مؤسسات الدولة متورطة أو متواطئة في أنشطة الهجرة غير النظامية وعمليات تهريب البشر، كما أنها تغض الطرف عن وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية وهو ما يندرج ضمن السياق ذاته المتمثل في ضعف السيادة الوطنية".وأشار إلى أن "القضية باتت تشكل خطرا حقيقيا على الدولة الليبية في ظل التغيرات الديموغرافية الواضحة الناتجة عن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية دون وجود إحصاءات دقيقة أو آليات حصر واضحة لهم"، مبينا أن "الكثير منهم يعملون في سوق العمل الليبي خارج أي أطر تنظيمية أو قانونية".وختم محفوظ حديثه بالقول: "الطروحات المتعلقة بإنشاء مراكز إيواء أو توطين المهاجرين داخل ليبيا ليست جديدة بل يجري تداولها منذ سنوات الأمر الذي يستدعي موقفا وطنيا واضحا ورؤية شاملة للتعامل مع هذا الملف بما يحفظ سيادة الدولة ومصالح المواطنين وفي الوقت ذاته يراعي الجوانب الإنسانية والقانونية بالمهاجرين".من جهتها، قالت عضو حراك "لا للتوطين"، سالمة الشعاب في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "جاءت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى ليبيا تحت شعار "تقديم المساعدة لطالبي اللجوء" إلا أن دورها تحول مع مرور الوقت إلى تشجيع الاستقرار الدائم للمهاجرين داخل البلاد".وأشارت إلى أن "أعداد الذين جرى نقلهم أو إعادة توطينهم في دول أخرى لا تزال محدودة للغاية مقارنة بأعداد الموجودين داخل ليبيا"، معتبرة أن ذلك أدى إلى "ترسيخ ما وصفته بسياسة التوطين بحكم الأمر الواقع". وختمت الشعاب بالقول: "استمرار هذه الأوضاع وما يرافقها من تسهيلات للمهاجرين جعل شريحة من الليبيين تشعر بالقلق إزاء التداعيات الديموغرافية والاجتماعية المحتملة، وترى أن هناك خطرا متزايدا يتمثل في تحول الإقامة المؤقتة إلى استقرار دائم مع مرور الوقت".
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وليد لامة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, التوطين, مفوضية شؤون اللاجئين, اللاجئين, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, التوطين, مفوضية شؤون اللاجئين, اللاجئين, تقارير سبوتنيك, حصري
مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا… بين حماية اللاجئين وجدلية التوطين
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
يتجدد الجدل في ليبيا حول دور مفوضية شؤون اللاجئين وبرامجها المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين، وسط تزايد المخاوف من الخلط بين مفاهيم اللجوء وإعادة التوطين في ظل تنامي أعداد المهاجرين واللاجئين داخل البلاد.
وفي السياق، قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة الدكتور إبراهيم الدباشي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الموجود في ليبيا لا يستند إلى أساس قانوني أو صفة شرعية واضحة داخل البلاد، وإن هذا الإطار القانوني غير متوفر في الحالة الليبية".
وأضاف: "ممثلو المفوضية يمكن أن يوجدوا بصفتهم ممثلين للمنظمة، لكن لا يحق لهم فتح مكاتب رسمية أو منح صفة اللاجئ للأجانب الموجودين داخل ليبيا، لأن هذه الصلاحية تعد من الاختصاصات الحصرية للدولة الليبية".
وشدد الدباشي على أن "التعامل مع المهاجرين غير النظاميين يجب أن يتم وفق القانون الليبي مع مراعاة الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان أثناء إجراءات الاحتجاز والترحيل إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية"، موضحا أن "التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو مع الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن يتركز على تمويل برامج العودة وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، أو إيجاد حلول للاجئين الحقيقيين الراغبين في مغادرة ليبيا، وليس في منح صفة اللجوء داخل البلاد".
وإذ أكد الدباشي وجود فئات تستحق بالفعل صفة اللاجئ، دلل بـ"النازحين السودانيين الفارين من الحرب في السودان وكذلك الفلسطينيين الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة مناطقهم"، مبينا أن "السلطات الليبية يمكنها الاعتراف بهذه الحالات والتعامل معها وفق القوانين والاعتبارات الإنسانية".
وأشار إلى أن "أعدادا كبيرة من الوافدين إلى ليبيا تأتي من دول أفريقية مختلفة لأسباب اقتصادية"، لافتا إلى أن "السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة عبر البحر المتوسط أسهمت في زيادة أعداد المهاجرين بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية"، منتقدا ما وصفه بـ"دور بعض الجهات الأجنبية العاملة في ليبيا في تشجيع بقاء المهاجرين داخل البلاد".
من جانبه، قال المحلل السياسي محمد محفوظ في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "ملف التوطين والهجرة غير النظامية في ليبيا يعد من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية، وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة بل هي إحدى النتائج المباشرة لحالة الانقسام السياسي والصراع المستمر الذي تشهده البلاد".
وأوضح محفوظ أن "غياب سلطة موحدة ودولة قادرة على فرض سيادتها على كامل التراب الليبي فتح الباب أمام الكثير من المشاريع والتدخلات، من بينها مشاريع التوطين وغيرها من الملفات المرتبطة بالهجرة".
وأضاف: "بعض الجهات المحسوبة على مؤسسات الدولة متورطة أو متواطئة في أنشطة الهجرة غير النظامية وعمليات تهريب البشر، كما أنها تغض الطرف عن وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية وهو ما يندرج ضمن السياق ذاته المتمثل في ضعف السيادة الوطنية".
28 سبتمبر 2025, 10:12 GMT
وأشار إلى أن "القضية باتت تشكل خطرا حقيقيا على الدولة الليبية في ظل التغيرات الديموغرافية الواضحة الناتجة عن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية دون وجود إحصاءات دقيقة أو آليات حصر واضحة لهم"، مبينا أن "الكثير منهم يعملون في سوق العمل الليبي خارج أي أطر تنظيمية أو قانونية".
وأكد محفوظ أن "الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا الواقع الذي يدفع المواطن الليبي ثمنه بصورة مباشرة"، مشددا في الوقت ذاته على "أهمية وجود موقف شعبي ورسمي رافض لأي مشاريع قد تؤدي إلى توطين المهاجرين في ظل هشاشة المؤسسات القائمة".
وختم محفوظ حديثه بالقول: "الطروحات المتعلقة بإنشاء مراكز إيواء أو توطين المهاجرين داخل ليبيا ليست جديدة بل يجري تداولها منذ سنوات الأمر الذي يستدعي موقفا وطنيا واضحا ورؤية شاملة للتعامل مع هذا الملف بما يحفظ سيادة الدولة ومصالح المواطنين وفي الوقت ذاته يراعي الجوانب الإنسانية والقانونية بالمهاجرين".
من جهتها، قالت عضو حراك "لا للتوطين"، سالمة الشعاب في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "جاءت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى ليبيا تحت شعار "تقديم المساعدة لطالبي اللجوء" إلا أن دورها تحول مع مرور الوقت إلى تشجيع الاستقرار الدائم للمهاجرين داخل البلاد".
وأوضحت الشعاب أن "المفوضية أسهمت في جذب أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من خلال توفير الدعم المادي والخدمات الصحية والحماية لهم الأمر الذي دفع بعضهم إلى المطالبة بالحصول على خدمات التعليم والصحة داخل ليبيا".
وأشارت إلى أن "أعداد الذين جرى نقلهم أو إعادة توطينهم في دول أخرى لا تزال محدودة للغاية مقارنة بأعداد الموجودين داخل ليبيا"، معتبرة أن ذلك أدى إلى "ترسيخ ما وصفته بسياسة التوطين بحكم الأمر الواقع". وختمت الشعاب بالقول: "استمرار هذه الأوضاع وما يرافقها من تسهيلات للمهاجرين جعل شريحة من الليبيين تشعر بالقلق إزاء التداعيات الديموغرافية والاجتماعية المحتملة، وترى أن هناك خطرا متزايدا يتمثل في تحول الإقامة المؤقتة إلى استقرار دائم مع مرور الوقت".