خبراء: مخاوف التوطين تدفع ملف الهجرة إلى صدارة الجدل في ليبيا

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بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
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11 د
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البرنامج المسائي
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183 د
لقاء سبوتنيك
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16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
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29 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
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عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
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مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20260605/خبراء-مخاوف-التوطين-تدفع-ملف-الهجرة-إلى-صدارة-الجدل-في-ليبيا-1114087856.html
خبراء: مخاوف التوطين تدفع ملف الهجرة إلى صدارة الجدل في ليبيا
خبراء: مخاوف التوطين تدفع ملف الهجرة إلى صدارة الجدل في ليبيا
سبوتنيك عربي
تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الجدل حول ملف الهجرة غير النظامية، في ظل استمرار تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T13:07+0000
2026-06-05T13:07+0000
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العالم العربي
الأخبار
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103596/14/1035961462_0:409:3924:2616_1920x0_80_0_0_4262cf442884f52f10ca27ba3b87647c.jpg
وما يرافق ذلك من مخاوف شعبية بشأن احتمالات التوطين وانعكاساته على التركيبة السكانية والأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.كما أثارت حوادث متفرقة نُسبت إلى مهاجرين ضد مواطنين ليبيين، موجة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تجدد الدعوات المطالبة بإغلاق مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، وسط تباين الآراء بشأن دورها وطبيعة عملها داخل ليبيا.وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه ملف الهجرة يمثل أحد أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية على الساحة الليبية، نظرًا لتداخل أبعاده الإنسانية والأمنية والسياسية.تنامي مخيفيرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، أن تنامي المخاوف لدى شريحة واسعة من الليبيين تجاه ملف الهجرة غير النظامية، يعود إلى الأعداد الكبيرة للمهاجرين الموجودين داخل البلاد، والتي باتت، بحسب تقديره، تشكل ضغطًا متزايدًا على التركيبة السكانية والخدمات العامة، في ظل غياب آليات فعالة لتنظيم هذا الملف.وأكد أن ليبيا عُرفت تاريخيًا باعتبارها بلد عبور للمهاجرين غير النظاميين نحو وجهات أخرى، وليست بلد استقرار أو توطين.وأضاف التويجر في حديثه لـ"سبوتنيك" أن السياسات الرامية إلى الحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا أو إبطاء حركتهم نحوها أسهمت في زيادة أعدادهم داخل ليبيا، دون وضع حلول جذرية لمعالجة الظاهرة من جذورها. وأضاف أن أزمة الهجرة غير النظامية تُعد في جوهرها أزمة ذات أبعاد أوروبية، بالنظر إلى ارتباطها بالدول المستهدفة بالهجرة، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن المسؤولية لا ينبغي أن تقع على ليبيا وحدها، داعيًا الأطراف الدولية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي ودول شمال المتوسط، إلى تبني حلول عملية ومستدامة تبدأ من دول المصدر في القارة الأفريقية، عبر دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، أو إيجاد آليات أكثر فاعلية للتعامل مع المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الدول التي يقصدونها.وأضاف أن تحميل ليبيا وحدها أعباء هذا الملف بكل تداعياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أمر غير مقبول بالنسبة لمعظم الليبيين، مؤكدًا أن هذا الموقف يحظى بتوافق واسع رغم حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد.وشدد التويجر على ضرورة تبني حلول جذرية وطويلة الأمد، من خلال إطلاق مشاريع للتنمية المستدامة في دول المصدر، بما يسهم في الحد من دوافع الهجرة. وأكد أن ليبيا يجب أن تبقى دولة عبور، ولا ينبغي التفكير في أي مشاريع أو سياسات من شأنها تحويلها إلى بلد توطين للمهاجرين، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية في بلدان المنشأ بما يتيح للمواطنين البقاء بالقرب من أسرهم ومجتمعاتهم.ودعا إلى التعامل مع ملف الهجرة من منظور إنساني وقانوني في آن واحد، مؤكدًا ضرورة احترام القوانين الليبية والالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.كما شدد على أن المهاجرين يظلون بشرًا يتمتعون بحقوق يجب صونها، داعيًا المنظمات الدولية وجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التي تتعامل مع المهاجرين في عرض البحر، إلى معالجة هذا الملف بقدر عالٍ من الموضوعية والمسؤولية، وبما ينسجم مع القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.نقطة مفصليةمن جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، محمد الترهوني، إن ليبيا تقف اليوم أمام نقطة مفصلية في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي تؤدي دورا كبيرا في تأمين الشريط الحدودي والحد من تدفقات المهاجرين عبر المنافذ والمسارات غير القانونية.وأضاف الترهوني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن الهجرة غير الشرعية تحولت خلال السنوات الماضية إلى مصدر تمويل واسترزاق لبعض الجماعات المسلحة والمتطرفة في غرب البلاد، لافتًا إلى أن بعض المدن لا تزال تُستخدم كنقاط رئيسية لنشاط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وهو ما يوفر موارد مالية لهذه المجموعات ويعزز من استمرار أنشطتها.وأوضح أن عصابات التهريب تمكنت من إنشاء مسارات وشبكات لنقل المهاجرين عبر الأراضي الليبية وصولًا إلى الساحل الغربي، مبينًا أن ليبيا كانت تُعد في السابق مجرد محطة عبور للمهاجرين نحو أوروبا، إلا أن الحديث اليوم، بحسب وصفه، لم يعد يقتصر على العبور فقط، بل بات يتناول مخاوف من تحول بعض التجمعات إلى حالة استقرار وإقامة دائمة داخل البلاد.وأشار الترهوني إلى وجود ما وصفها بأطراف خارجية تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لهذه المجموعات داخل ليبيا، معتبرًا أن ذلك يثير مخاوف واسعة لدى قطاعات من الليبيين.وأضاف أن الشارع الليبي عبّر خلال الفترة الأخيرة عن رفضه لهذه التوجهات، من خلال دعوات وحملات في عدد من المدن للمطالبة بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية وإخراج الأفراد الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية أو دون وثائق رسمية.وأكد أن المواطنين أصبحوا أكثر إدراكًا للمخاطر التي قد تترتب على استمرار هذه الظاهرة، سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، معتبرا أن التحركات الشعبية الأخيرة تعكس رفضا واسعا لأي مشاريع أو مبادرات يُنظر إليها على أنها قد تؤدي إلى توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية.
https://sarabic.ae/20260502/الهجرة-غير-الشرعية-في-ليبيا-تعقيدات-أمنية-وتحديات-الاستقرار-المؤقت-1113064645.html
https://sarabic.ae/20260604/بعثة-الأمم-المتحدة-تنفي-مزاعم-توطين-المهاجرين-في-ليبيا-وتحذر-من-حملات-التضليل-وخطاب-الكراهية-1114067814.html
https://sarabic.ae/20251231/الهجرة-غير-النظامية-في-ليبيا-بين-الضغوط-الدولية-والواقع-المحلي-المعقد-صور-1108772550.html
https://sarabic.ae/20241221/ليبيا-تستضيف-مؤتمر-قادة-الاستخبارات-لدول-الجوار-تعاون-إقليمي-لمكافحة-الإرهاب-والهجرة-غير-الشرعية-1096042972.html
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ماهر الشاعري
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حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم

خبراء: مخاوف التوطين تدفع ملف الهجرة إلى صدارة الجدل في ليبيا

13:07 GMT 05.06.2026
© AP Photo / Matthias Schrader / EUROPE MIGRANT RESCUEعملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا
عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Matthias Schrader / EUROPE MIGRANT RESCUE
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- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الجدل حول ملف الهجرة غير النظامية، في ظل استمرار تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وما يرافق ذلك من مخاوف شعبية بشأن احتمالات التوطين وانعكاساته على التركيبة السكانية والأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.
الهجرة غير النظامية في ليبيا بين الضغوط الدولية والواقع المحلي المعقد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
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2 مايو, 14:22 GMT
كما أثارت حوادث متفرقة نُسبت إلى مهاجرين ضد مواطنين ليبيين، موجة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تجدد الدعوات المطالبة بإغلاق مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، وسط تباين الآراء بشأن دورها وطبيعة عملها داخل ليبيا.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه ملف الهجرة يمثل أحد أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية على الساحة الليبية، نظرًا لتداخل أبعاده الإنسانية والأمنية والسياسية.
تنامي مخيف
يرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، أن تنامي المخاوف لدى شريحة واسعة من الليبيين تجاه ملف الهجرة غير النظامية، يعود إلى الأعداد الكبيرة للمهاجرين الموجودين داخل البلاد، والتي باتت، بحسب تقديره، تشكل ضغطًا متزايدًا على التركيبة السكانية والخدمات العامة، في ظل غياب آليات فعالة لتنظيم هذا الملف.
وأكد أن ليبيا عُرفت تاريخيًا باعتبارها بلد عبور للمهاجرين غير النظاميين نحو وجهات أخرى، وليست بلد استقرار أو توطين.
وأضاف التويجر في حديثه لـ"سبوتنيك" أن السياسات الرامية إلى الحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا أو إبطاء حركتهم نحوها أسهمت في زيادة أعدادهم داخل ليبيا، دون وضع حلول جذرية لمعالجة الظاهرة من جذورها. وأضاف أن أزمة الهجرة غير النظامية تُعد في جوهرها أزمة ذات أبعاد أوروبية، بالنظر إلى ارتباطها بالدول المستهدفة بالهجرة، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي.
مهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
بعثة الأمم المتحدة تنفي مزاعم توطين المهاجرين في ليبيا وتحذر من حملات التضليل وخطاب الكراهية
أمس, 21:10 GMT
وأشار إلى أن المسؤولية لا ينبغي أن تقع على ليبيا وحدها، داعيًا الأطراف الدولية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي ودول شمال المتوسط، إلى تبني حلول عملية ومستدامة تبدأ من دول المصدر في القارة الأفريقية، عبر دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، أو إيجاد آليات أكثر فاعلية للتعامل مع المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الدول التي يقصدونها.
وأضاف أن تحميل ليبيا وحدها أعباء هذا الملف بكل تداعياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أمر غير مقبول بالنسبة لمعظم الليبيين، مؤكدًا أن هذا الموقف يحظى بتوافق واسع رغم حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد.
وشدد التويجر على ضرورة تبني حلول جذرية وطويلة الأمد، من خلال إطلاق مشاريع للتنمية المستدامة في دول المصدر، بما يسهم في الحد من دوافع الهجرة. وأكد أن ليبيا يجب أن تبقى دولة عبور، ولا ينبغي التفكير في أي مشاريع أو سياسات من شأنها تحويلها إلى بلد توطين للمهاجرين، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية في بلدان المنشأ بما يتيح للمواطنين البقاء بالقرب من أسرهم ومجتمعاتهم.
ودعا إلى التعامل مع ملف الهجرة من منظور إنساني وقانوني في آن واحد، مؤكدًا ضرورة احترام القوانين الليبية والالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما شدد على أن المهاجرين يظلون بشرًا يتمتعون بحقوق يجب صونها، داعيًا المنظمات الدولية وجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التي تتعامل مع المهاجرين في عرض البحر، إلى معالجة هذا الملف بقدر عالٍ من الموضوعية والمسؤولية، وبما ينسجم مع القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الهجرة غير النظامية في ليبيا بين الضغوط الدولية والواقع المحلي المعقد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
الهجرة غير النظامية في ليبيا.. بين الضغوط الدولية والواقع المحلي المعقد.. صور
31 ديسمبر 2025, 15:12 GMT
نقطة مفصلية
من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، محمد الترهوني، إن ليبيا تقف اليوم أمام نقطة مفصلية في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي تؤدي دورا كبيرا في تأمين الشريط الحدودي والحد من تدفقات المهاجرين عبر المنافذ والمسارات غير القانونية.
وأضاف الترهوني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن الهجرة غير الشرعية تحولت خلال السنوات الماضية إلى مصدر تمويل واسترزاق لبعض الجماعات المسلحة والمتطرفة في غرب البلاد، لافتًا إلى أن بعض المدن لا تزال تُستخدم كنقاط رئيسية لنشاط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وهو ما يوفر موارد مالية لهذه المجموعات ويعزز من استمرار أنشطتها.
وأوضح أن عصابات التهريب تمكنت من إنشاء مسارات وشبكات لنقل المهاجرين عبر الأراضي الليبية وصولًا إلى الساحل الغربي، مبينًا أن ليبيا كانت تُعد في السابق مجرد محطة عبور للمهاجرين نحو أوروبا، إلا أن الحديث اليوم، بحسب وصفه، لم يعد يقتصر على العبور فقط، بل بات يتناول مخاوف من تحول بعض التجمعات إلى حالة استقرار وإقامة دائمة داخل البلاد.
وأشار الترهوني إلى وجود ما وصفها بأطراف خارجية تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لهذه المجموعات داخل ليبيا، معتبرًا أن ذلك يثير مخاوف واسعة لدى قطاعات من الليبيين.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
ليبيا تستضيف مؤتمر قادة الاستخبارات لدول الجوار: تعاون إقليمي لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
21 ديسمبر 2024, 15:50 GMT
وأضاف أن الشارع الليبي عبّر خلال الفترة الأخيرة عن رفضه لهذه التوجهات، من خلال دعوات وحملات في عدد من المدن للمطالبة بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية وإخراج الأفراد الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية أو دون وثائق رسمية.
وأكد أن المواطنين أصبحوا أكثر إدراكًا للمخاطر التي قد تترتب على استمرار هذه الظاهرة، سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، معتبرا أن التحركات الشعبية الأخيرة تعكس رفضا واسعا لأي مشاريع أو مبادرات يُنظر إليها على أنها قد تؤدي إلى توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية.
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