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بين بيروت والقاهرة
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بعد استهدافه بهجوم سيبراني.. مصرف ليبيا المركزي: لا مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء
بعد استهدافه بهجوم سيبراني.. مصرف ليبيا المركزي: لا مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء
سبوتنيك عربي
أعلن مصرف ليبيا المركزي رصد حادث سيبراني استهدف بعض أنظمته وخدماته التقنية، مؤكداً أنه باشر فور اكتشاف الواقعة بتفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ وخطط استمرارية... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T17:25+0000
2026-06-09T17:25+0000
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وأوضح المصرف، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الفرق الفنية المتخصصة تواصل أعمال التحقيق والتحليل الفني بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء والشركات الداعمة، بهدف تحديد طبيعة الحادث ونطاقه وآثاره المحتملة على الأنظمة والخدمات المتأثرة، بالتوازي مع تنفيذ خطط استعادة الأنظمة والخدمات وضمان استمرارية الأعمال والمهام الأساسية للمصرف.وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه لا تزال أعمال التحقق والتقييم الفني مستمرة لتحديد أبعاد الواقعة وتأثيراتها المحتملة، بما في ذلك التأكد من أي تأثير محتمل على البيانات أو المعلومات. وأضاف أنه لم تتوفر حتى الآن أي مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء أو الأرصدة.وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن حماية استقرار النظام المالي وسلامة المعلومات تمثل أولوية قصوى، مؤكداً مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية الأعمال وتعزيز مستويات الحماية والأمن السيبراني، مع التعهد بإطلاع الجهات المعنية والرأي العام على أي مستجدات أو نتائج مؤكدة يتم التوصل إليها رسمياً.
https://sarabic.ae/20260609/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تنفي-شائعات-نقل-مكتب-شؤون-اللاجئين-إلى-مقرها-1114193546.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, اقتصاد
أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, اقتصاد

بعد استهدافه بهجوم سيبراني.. مصرف ليبيا المركزي: لا مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء

17:25 GMT 09.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعلن مصرف ليبيا المركزي رصد حادث سيبراني استهدف بعض أنظمته وخدماته التقنية، مؤكداً أنه باشر فور اكتشاف الواقعة بتفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ وخطط استمرارية الأعمال وفق المعايير المعتمدة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الحادث وعزل الأنظمة المشتبه بإصابتها والحد من آثاره المحتملة.
وأوضح المصرف، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الفرق الفنية المتخصصة تواصل أعمال التحقيق والتحليل الفني بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء والشركات الداعمة، بهدف تحديد طبيعة الحادث ونطاقه وآثاره المحتملة على الأنظمة والخدمات المتأثرة، بالتوازي مع تنفيذ خطط استعادة الأنظمة والخدمات وضمان استمرارية الأعمال والمهام الأساسية للمصرف.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات المتعلقة بالوقائع التقنية والأمنية المماثلة تتطلب وقتاً كافياً للوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة، لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات المالية والحكومية والشركات الكبرى حول العالم استغرقت فترات متفاوتة لاستكمال عمليات التقييم والتحقيق الفني وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة.
مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
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وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه لا تزال أعمال التحقق والتقييم الفني مستمرة لتحديد أبعاد الواقعة وتأثيراتها المحتملة، بما في ذلك التأكد من أي تأثير محتمل على البيانات أو المعلومات. وأضاف أنه لم تتوفر حتى الآن أي مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء أو الأرصدة.

وبيّن المصرف أن التأثير اقتصر حتى الآن على عدد محدود من الأنظمة، فيما تمكنت الفرق الفنية من استرجاع بعض الخدمات بشكل تدريجي، مع استمرار تقديم خدمات أساسية بصورة اعتيادية، من بينها أنظمة البطاقات المصرفية وخدمة "LYPAY" وغيرها من الخدمات التشغيلية.

وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن حماية استقرار النظام المالي وسلامة المعلومات تمثل أولوية قصوى، مؤكداً مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية الأعمال وتعزيز مستويات الحماية والأمن السيبراني، مع التعهد بإطلاع الجهات المعنية والرأي العام على أي مستجدات أو نتائج مؤكدة يتم التوصل إليها رسمياً.
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