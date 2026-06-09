https://sarabic.ae/20260609/بعد-استهدافه-بهجوم-سيبراني-مصرف-ليبيا-المركزي-لا-مؤشرات-مؤكدة-على-تأثر-حسابات-العملاء-1114204361.html
بعد استهدافه بهجوم سيبراني.. مصرف ليبيا المركزي: لا مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء
بعد استهدافه بهجوم سيبراني.. مصرف ليبيا المركزي: لا مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء
سبوتنيك عربي
أعلن مصرف ليبيا المركزي رصد حادث سيبراني استهدف بعض أنظمته وخدماته التقنية، مؤكداً أنه باشر فور اكتشاف الواقعة بتفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ وخطط استمرارية... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T17:25+0000
2026-06-09T17:25+0000
2026-06-09T17:25+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111051325_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_eade3201648d552a90fb4fdc54866baa.jpg
وأوضح المصرف، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الفرق الفنية المتخصصة تواصل أعمال التحقيق والتحليل الفني بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء والشركات الداعمة، بهدف تحديد طبيعة الحادث ونطاقه وآثاره المحتملة على الأنظمة والخدمات المتأثرة، بالتوازي مع تنفيذ خطط استعادة الأنظمة والخدمات وضمان استمرارية الأعمال والمهام الأساسية للمصرف.وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه لا تزال أعمال التحقق والتقييم الفني مستمرة لتحديد أبعاد الواقعة وتأثيراتها المحتملة، بما في ذلك التأكد من أي تأثير محتمل على البيانات أو المعلومات. وأضاف أنه لم تتوفر حتى الآن أي مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء أو الأرصدة.وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن حماية استقرار النظام المالي وسلامة المعلومات تمثل أولوية قصوى، مؤكداً مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية الأعمال وتعزيز مستويات الحماية والأمن السيبراني، مع التعهد بإطلاع الجهات المعنية والرأي العام على أي مستجدات أو نتائج مؤكدة يتم التوصل إليها رسمياً.
https://sarabic.ae/20260609/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تنفي-شائعات-نقل-مكتب-شؤون-اللاجئين-إلى-مقرها-1114193546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111051325_135:0:946:608_1920x0_80_0_0_7543fb49099ea6e0c331cbbfe753015c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, اقتصاد
أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, اقتصاد
بعد استهدافه بهجوم سيبراني.. مصرف ليبيا المركزي: لا مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء
أعلن مصرف ليبيا المركزي رصد حادث سيبراني استهدف بعض أنظمته وخدماته التقنية، مؤكداً أنه باشر فور اكتشاف الواقعة بتفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ وخطط استمرارية الأعمال وفق المعايير المعتمدة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الحادث وعزل الأنظمة المشتبه بإصابتها والحد من آثاره المحتملة.
وأوضح المصرف، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الفرق الفنية المتخصصة تواصل أعمال التحقيق والتحليل الفني بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء والشركات الداعمة، بهدف تحديد طبيعة الحادث ونطاقه وآثاره المحتملة على الأنظمة والخدمات المتأثرة، بالتوازي مع تنفيذ خطط استعادة الأنظمة والخدمات وضمان استمرارية الأعمال والمهام الأساسية للمصرف.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات المتعلقة بالوقائع التقنية والأمنية المماثلة تتطلب وقتاً كافياً للوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة، لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات المالية والحكومية والشركات الكبرى حول العالم استغرقت فترات متفاوتة لاستكمال عمليات التقييم والتحقيق الفني وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه لا تزال أعمال التحقق والتقييم الفني مستمرة لتحديد أبعاد الواقعة وتأثيراتها المحتملة، بما في ذلك التأكد من أي تأثير محتمل على البيانات أو المعلومات. وأضاف أنه لم تتوفر حتى الآن أي مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء أو الأرصدة.
وبيّن المصرف أن التأثير اقتصر حتى الآن على عدد محدود من الأنظمة، فيما تمكنت الفرق الفنية من استرجاع بعض الخدمات بشكل تدريجي، مع استمرار تقديم خدمات أساسية بصورة اعتيادية، من بينها أنظمة البطاقات المصرفية وخدمة "LYPAY" وغيرها من الخدمات التشغيلية.
وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن حماية استقرار النظام المالي وسلامة المعلومات تمثل أولوية قصوى، مؤكداً مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية الأعمال وتعزيز مستويات الحماية والأمن السيبراني، مع التعهد بإطلاع الجهات المعنية والرأي العام على أي مستجدات أو نتائج مؤكدة يتم التوصل إليها رسمياً.