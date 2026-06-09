صور لزيارة شي جين بينغ التاريخية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية

رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ.
صورة عامة تظهر ضخامة الاحتفاء الذي استُقبل به الرئيس الصيني في العاصمة بيونغ يانغ.
لقطة تظهر طفلة تعطي باقة من الزهور للرئيس الصيني خلال مراسم استقباله.
خلال مرور موكب الرئيس الصيني في أحد شوارع العاصمة بيونغ يانغ.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يسير إلى جانب الزعيم كيم جونغ أون، وهما يتبادلان أطراف الحديث.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يسير إلى جانب الزعيم كيم جونغ أون، وهما يتبادلان أطراف الحديث.
خلال مصافحة الرئيس الصيني لمستقبليه، حيث يظهر العلم الصيني في خلفية الصورة مع وجود عدد كبير من الأطفال الذين يحملون البالونات الملونة.
خلال مصافحة الرئيس الصيني لمستقبليه، حيث يظهر العلم الصيني في خلفية الصورة مع وجود عدد كبير من الأطفال الذين يحملون البالونات الملونة.
الرئيس الصيني يتحدث خلال حضوره اجتماعا موسعا مع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية.
خلال اجتماع موسع يحضره الرئيسان الصيني والكوري بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.
خلال اجتماع موسع يحضره الرئيسان الصيني والكوري بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.
لقطة جانبية تظهر الرئيسان الصيني والكوري خلال وقوفهما على منصة الشرف خلال مراسم استقبال الرئيس الصيني.
لقطة جانبية تظهر الرئيسان الصيني والكوري خلال وقوفهما على منصة الشرف خلال مراسم استقبال الرئيس الصيني.
زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية خلال الاجتماع الموسع الذي جمعه بالرئيس الصيني في العاصمة بيونغ يانغ.
زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية خلال الاجتماع الموسع الذي جمعه بالرئيس الصيني في العاصمة بيونغ يانغ.
لقطة من الاستقبال المهيب للرئيس الصيني، حيث يظهر عدد كبير من الأطفال يحملون الأعلام الصينية والكورية الديمقراطية الشعبية، والبالونات الملونة خلال مرور الزعيمين.
لقطة من الاستقبال المهيب للرئيس الصيني، حيث يظهر عدد كبير من الأطفال يحملون الأعلام الصينية والكورية الديمقراطية الشعبية، والبالونات الملونة خلال مرور الزعيمين.
لقطة عفوية من لقاء الزعيمين الصيني والكوري الديمقراطي الشعبي.
لقطة تجمع الزعيمين الذين يتبادلان الحديث وخلفهما علمي البلدين.
علم الصين على شاشة خلال عرض في ملعب بيونغ يانغ المغلق، أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ، كوريا الديمقراطية الشعبية.
علم الصين على شاشة خلال عرض في ملعب بيونغ يانغ المغلق، أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ، كوريا الديمقراطية الشعبية.
الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان، والزعيم الكوري كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو، وهم يجلسون معًا لحضور عرض في ملعب بيونغ يانغ المغلق.
الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان، والزعيم الكوري كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو، وهم يجلسون معًا لحضور عرض في ملعب بيونغ يانغ المغلق.