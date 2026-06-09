صور لزيارة شي جين بينغ التاريخية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
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الحدث من سبوتنيك
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
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صور لزيارة شي جين بينغ التاريخية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية
صور لزيارة شي جين بينغ التاريخية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة التي تم التقاطها عبر عدسات وسائل الإعلام للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الصين, كوريا الشمالية
фото, صور, الصين, كوريا الشمالية

صور لزيارة شي جين بينغ التاريخية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية

09:45 GMT 09.06.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة التي تم التقاطها عبر عدسات وسائل الإعلام للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الديمقراطية الشعبية.
© Photo / KCNA

رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ.

رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ. - سبوتنيك عربي
1/16
© Photo / KCNA

رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ.

© Photo / KCNA

صورة عامة تظهر ضخامة الاحتفاء الذي استُقبل به الرئيس الصيني في العاصمة بيونغ يانغ.

صورة عامة تظهر ضخامة الاحتفاء الذي استُقبل به الرئيس الصيني في العاصمة بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
2/16
© Photo / KCNA

صورة عامة تظهر ضخامة الاحتفاء الذي استُقبل به الرئيس الصيني في العاصمة بيونغ يانغ.

© Photo / KCNA

لقطة تظهر طفلة تعطي باقة من الزهور للرئيس الصيني خلال مراسم استقباله.

لقطة تظهر طفلة تعطي باقة من الزهور للرئيس الصيني خلال مراسم استقباله. - سبوتنيك عربي
3/16
© Photo / KCNA

لقطة تظهر طفلة تعطي باقة من الزهور للرئيس الصيني خلال مراسم استقباله.

© Photo / KCNA

خلال مرور موكب الرئيس الصيني في أحد شوارع العاصمة بيونغ يانغ.

خلال مرور موكب الرئيس الصيني في أحد شوارع العاصمة بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
4/16
© Photo / KCNA

خلال مرور موكب الرئيس الصيني في أحد شوارع العاصمة بيونغ يانغ.

© REUTERS KCNA

الرئيس الصيني شي جين بينغ يسير إلى جانب الزعيم كيم جونغ أون، وهما يتبادلان أطراف الحديث.

الرئيس الصيني شي جين بينغ يسير إلى جانب الزعيم كيم جونغ أون، وهما يتبادلان أطراف الحديث. - سبوتنيك عربي
5/16
© REUTERS KCNA

الرئيس الصيني شي جين بينغ يسير إلى جانب الزعيم كيم جونغ أون، وهما يتبادلان أطراف الحديث.

© Photo / KCNA

خلال مصافحة الرئيس الصيني لمستقبليه، حيث يظهر العلم الصيني في خلفية الصورة مع وجود عدد كبير من الأطفال الذين يحملون البالونات الملونة.

خلال مصافحة الرئيس الصيني لمستقبليه، حيث يظهر العلم الصيني في خلفية الصورة مع وجود عدد كبير من الأطفال الذين يحملون البالونات الملونة. - سبوتنيك عربي
6/16
© Photo / KCNA

خلال مصافحة الرئيس الصيني لمستقبليه، حيث يظهر العلم الصيني في خلفية الصورة مع وجود عدد كبير من الأطفال الذين يحملون البالونات الملونة.

© Photo / KCNA

الرئيس الصيني يتحدث خلال حضوره اجتماعا موسعا مع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية.

الرئيس الصيني يتحدث خلال حضوره اجتماعا موسعا مع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية. - سبوتنيك عربي
7/16
© Photo / KCNA

الرئيس الصيني يتحدث خلال حضوره اجتماعا موسعا مع زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية.

© Photo / KCNA

خلال اجتماع موسع يحضره الرئيسان الصيني والكوري بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.

خلال اجتماع موسع يحضره الرئيسان الصيني والكوري بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين. - سبوتنيك عربي
8/16
© Photo / KCNA

خلال اجتماع موسع يحضره الرئيسان الصيني والكوري بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.

© Photo / KCNA

لقطة جانبية تظهر الرئيسان الصيني والكوري خلال وقوفهما على منصة الشرف خلال مراسم استقبال الرئيس الصيني.

لقطة جانبية تظهر الرئيسان الصيني والكوري خلال وقوفهما على منصة الشرف خلال مراسم استقبال الرئيس الصيني. - سبوتنيك عربي
9/16
© Photo / KCNA

لقطة جانبية تظهر الرئيسان الصيني والكوري خلال وقوفهما على منصة الشرف خلال مراسم استقبال الرئيس الصيني.

© Photo / KCNA

زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية خلال الاجتماع الموسع الذي جمعه بالرئيس الصيني في العاصمة بيونغ يانغ.

زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية خلال الاجتماع الموسع الذي جمعه بالرئيس الصيني في العاصمة بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
10/16
© Photo / KCNA

زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية خلال الاجتماع الموسع الذي جمعه بالرئيس الصيني في العاصمة بيونغ يانغ.

© Photo / KCNA

لقطة من الاستقبال المهيب للرئيس الصيني، حيث يظهر عدد كبير من الأطفال يحملون الأعلام الصينية والكورية الديمقراطية الشعبية، والبالونات الملونة خلال مرور الزعيمين.

لقطة من الاستقبال المهيب للرئيس الصيني، حيث يظهر عدد كبير من الأطفال يحملون الأعلام الصينية والكورية الديمقراطية الشعبية، والبالونات الملونة خلال مرور الزعيمين. - سبوتنيك عربي
11/16
© Photo / KCNA

لقطة من الاستقبال المهيب للرئيس الصيني، حيث يظهر عدد كبير من الأطفال يحملون الأعلام الصينية والكورية الديمقراطية الشعبية، والبالونات الملونة خلال مرور الزعيمين.

© Photo / KCNA

لقطة عفوية من لقاء الزعيمين الصيني والكوري الديمقراطي الشعبي.

لقطة عفوية من لقاء الزعيمين الصيني والكوري الديمقراطي الشعبي. - سبوتنيك عربي
12/16
© Photo / KCNA

لقطة عفوية من لقاء الزعيمين الصيني والكوري الديمقراطي الشعبي.

© Photo / KCNA

لقطة تجمع الزعيمين الذين يتبادلان الحديث وخلفهما علمي البلدين.

لقطة تجمع الزعيمين الذين يتبادلان الحديث وخلفهما علمي البلدين. - سبوتنيك عربي
13/16
© Photo / KCNA

لقطة تجمع الزعيمين الذين يتبادلان الحديث وخلفهما علمي البلدين.

© REUTERS KCNA

علم الصين على شاشة خلال عرض في ملعب بيونغ يانغ المغلق، أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ، كوريا الديمقراطية الشعبية.

علم الصين على شاشة خلال عرض في ملعب بيونغ يانغ المغلق، أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ، كوريا الديمقراطية الشعبية. - سبوتنيك عربي
14/16
© REUTERS KCNA

علم الصين على شاشة خلال عرض في ملعب بيونغ يانغ المغلق، أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ، كوريا الديمقراطية الشعبية.

© REUTERS KCNA

الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان، والزعيم الكوري كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو، وهم يجلسون معًا لحضور عرض في ملعب بيونغ يانغ المغلق.

 الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان، والزعيم الكوري كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو، وهم يجلسون معًا لحضور عرض في ملعب بيونغ يانغ المغلق. - سبوتنيك عربي
15/16
© REUTERS KCNA

الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان، والزعيم الكوري كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو، وهم يجلسون معًا لحضور عرض في ملعب بيونغ يانغ المغلق.

© REUTERS KCNA

لقطة عامة تظهر علم الصين على شاشة خلال عرض مهيب في ملعب بيونغ يانغ المغلق، احتفاء بزيارة الرئيس الصيني.

لقطة عامة تظهر علم الصين على شاشة خلال عرض مهيب في ملعب بيونغ يانغ المغلق، احتفاء بزيارة الرئيس الصيني. - سبوتنيك عربي
16/16
© REUTERS KCNA

لقطة عامة تظهر علم الصين على شاشة خلال عرض مهيب في ملعب بيونغ يانغ المغلق، احتفاء بزيارة الرئيس الصيني.

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