https://sarabic.ae/20260609/ضابط-استخبارات-أمريكي-سابق-شمال-الأطلسي-الناتو--يمر-بمرحلة-انهيار-قد-تؤدي-إلى-تفككه-1114182800.html
ضابط استخبارات أمريكي سابق: "الناتو " يمر بمرحلة انهيار قد تؤدي إلى تفككه
ضابط استخبارات أمريكي سابق: "الناتو " يمر بمرحلة انهيار قد تؤدي إلى تفككه
سبوتنيك عربي
صرح ضابط الاستخبارات الأميركي السابق، سكوت ريتر، بأن حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمر بمرحلة انهيار قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان دوره وتفككه. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T00:26+0000
2026-06-09T00:26+0000
2026-06-09T00:26+0000
روسيا
الناتو
استخبارات
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وقال ريتر في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "علينا أولاً وقبل كل شيء أن ندرك أن الناتو يمر بمرحلة انهيار. هذا الانهيار سيؤدي إلى فقدان أهميته، وفي نهاية المطاف، إلى تفكك الناتو".وأضاف أن بعض الدول لا ترغب في الاعتراف بإمكانية تراجع دور الحلف أو فقدانه لأهميته، ولذلك تسعى، بحسب رأيه، إلى إبراز أخطار خارجية للحفاظ على وحدة الناتو واستمرار وجوده.وأشار ريتر إلى أن روسيا تُقدَّم في هذا السياق باعتبارها "التهديد" الذي يحاول الحلف الاستناد إليه لتبرير سياساته وتعزيز تماسك أعضائه.واعتبر المسؤول الاستخباراتي الأميركي السابق أن استمرار هذا النهج لن يغيّر من التحديات البنيوية التي يواجهها الحلف، مؤكداً أن مستقبل الناتو سيعتمد على قدرته على التعامل مع الخلافات الداخلية والتحولات الجيوسياسية
https://sarabic.ae/20260608/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-موسكو-ومينسك-مستعدتان-لاستخدام-كافة-الوسائل-للدفاع-عن-نفسيهما-من-الناتو-1114182108.html
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روسيا, الناتو, استخبارات
ضابط استخبارات أمريكي سابق: "الناتو " يمر بمرحلة انهيار قد تؤدي إلى تفككه
صرح ضابط الاستخبارات الأميركي السابق، سكوت ريتر، بأن حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمر بمرحلة انهيار قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان دوره وتفككه.
وقال ريتر في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "علينا أولاً وقبل كل شيء أن ندرك أن الناتو يمر بمرحلة انهيار. هذا الانهيار سيؤدي إلى فقدان أهميته، وفي نهاية المطاف، إلى تفكك الناتو".
وأوضح أن الحلف يواجه تحديات داخلية متزايدة تتعلق بتباين المصالح بين الدول الأعضاء، ما ينعكس على قدرته في الحفاظ على تماسكه ودوره التقليدي في المنظومة الأمنية الغربية.
وأضاف أن بعض الدول لا ترغب في الاعتراف بإمكانية تراجع دور الحلف أو فقدانه لأهميته، ولذلك تسعى، بحسب رأيه، إلى إبراز أخطار خارجية للحفاظ على وحدة الناتو واستمرار وجوده.
وأشار ريتر إلى أن روسيا تُقدَّم في هذا السياق باعتبارها "التهديد" الذي يحاول الحلف الاستناد
إليه لتبرير سياساته وتعزيز تماسك أعضائه.
واعتبر المسؤول الاستخباراتي الأميركي السابق أن استمرار هذا النهج لن يغيّر من التحديات البنيوية التي يواجهها الحلف، مؤكداً أن مستقبل الناتو سيعتمد على قدرته على التعامل مع الخلافات الداخلية والتحولات الجيوسياسية