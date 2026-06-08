https://sarabic.ae/20260608/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-موسكو-ومينسك-مستعدتان-لاستخدام-كافة-الوسائل-للدفاع-عن-نفسيهما-من-الناتو-1114182108.html
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو ومينسك مستعدتان لاستخدام كافة الوسائل للدفاع عن نفسيهما من "الناتو"
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو ومينسك مستعدتان لاستخدام كافة الوسائل للدفاع عن نفسيهما من "الناتو"
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن روسيا وبيلاروسيا مستعدتان لاستخدام كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النووية، للدفاع عن أراضي دولة... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T21:47+0000
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وقال غالوزين لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "تجري باستمرار تحسين آليات التعاون بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية، وبين الأجهزة الأمنية الروسية والبيلاروسية. ونحن على أهبة الاستعداد لاستخدام كافة الوسائل، بما ذلك النووية، لضمان أمن دولة الاتحاد".وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، صرح الأسبوع الماضي، أن ورسيا وبيلاروسيا تطوران التعاون العسكري والتقني في مواجهة النشاط العدائي المستمر لحلف "الناتو".وبدوره قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، في الوقت ذاته، أن احتمال تصاعد العداء ضد روسيا وبيلاروسيا إلى صراع عالمي مرتفع للغاية.وأضاف: "بتقييم الوضع الراهن في منطقة أوروبا الشرقية، نلاحظ أن احتمالية نشوب صراع عسكري ضد روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا، وكلاهما عضوان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وإمكانية تحوله لاحقًا من صراع إقليمي إلى صراع عالمي مرتفعة للغاية".
https://sarabic.ae/20260603/بيلاؤوسوف-روسيا-وبيلاروسيا-تطوران-التعاون-العسكري-والتقني-في-مواجهة-النشاط-العدائي-لحلف-الناتو-1114000641.html
https://sarabic.ae/20260606/برلماني-أوروبي-يجب-حرمان-دول-البلطيق-من-حماية-حلف-الناتو-بسبب-استفزازاتها-لروسيا-1114108277.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, الناتو
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو ومينسك مستعدتان لاستخدام كافة الوسائل للدفاع عن نفسيهما من "الناتو"
21:47 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 21:55 GMT 08.06.2026)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن روسيا وبيلاروسيا مستعدتان لاستخدام كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النووية، للدفاع عن أراضي دولة الاتحاد ضد أي تهديدات أو اعتداءات من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وجاء ذلك وسط حشد قوات "الناتو" قرب حدودها.
وقال غالوزين لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "تجري باستمرار تحسين آليات التعاون بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية، وبين الأجهزة الأمنية الروسية والبيلاروسية. ونحن على أهبة الاستعداد لاستخدام كافة الوسائل، بما ذلك النووية، لضمان أمن دولة الاتحاد".
وأشار الدبلوماسي إلى الحشد الاستعراضي والاستفزازي لقوات "الناتو" المسلحة قرب حدود دولة الاتحاد.
وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، صرح الأسبوع الماضي، أن ورسيا وبيلاروسيا تطوران التعاون العسكري والتقني في مواجهة النشاط العدائي المستمر لحلف "الناتو"
.
وقال خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين: "نواصل العمل بنشاط على تطوير التعاون العسكري والتقني العسكري، وهذا أمر بالغ الأهمية في ظلّ استمرار أعمال حلف "الناتو" العدائية بالقرب من حدودنا".
وبدوره قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، في الوقت ذاته، أن احتمال تصاعد العداء ضد روسيا وبيلاروسيا إلى صراع عالمي مرتفع للغاية.
وأضاف: "بتقييم الوضع الراهن في منطقة أوروبا الشرقية، نلاحظ أن احتمالية نشوب صراع عسكري ضد روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا، وكلاهما عضوان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وإمكانية تحوله لاحقًا من صراع إقليمي إلى صراع عالمي
مرتفعة للغاية".