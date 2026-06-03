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بيلاؤوسوف: روسيا وبيلاروسيا تطوران التعاون العسكري والتقني في مواجهة النشاط العدائي لحلف "الناتو"
بيلاؤوسوف: روسيا وبيلاروسيا تطوران التعاون العسكري والتقني في مواجهة النشاط العدائي لحلف "الناتو"
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء أن ورسيا وبيلاروسيا تطوران التعاون العسكري والتقني في مواجهة النشاط العدائي المستمر لحلف "الناتو". 03.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين: "نواصل العمل بنشاط على تطوير التعاون العسكري والتقني العسكري، وهذا أمر بالغ الأهمية في ظلّ استمرار أعمال حلف "الناتو" العدائية بالقرب من حدودنا".وأضاف: "بتقييم الوضع الراهن في منطقة أوروبا الشرقية، نلاحظ أن احتمالية نشوب صراع عسكري ضد روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا، وكلاهما عضوان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وإمكانية تحوله لاحقًا من صراع إقليمي إلى صراع عالمي مرتفعة للغاية".لوكاشينكو: بيلاروسيا تستعد "بكامل قوتها" لأي حرب محتملة
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بيلاؤوسوف: روسيا وبيلاروسيا تطوران التعاون العسكري والتقني في مواجهة النشاط العدائي لحلف "الناتو"
صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء أن ورسيا وبيلاروسيا تطوران التعاون العسكري والتقني في مواجهة النشاط العدائي المستمر لحلف "الناتو".
وقال خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين: "نواصل العمل بنشاط على تطوير التعاون العسكري والتقني العسكري، وهذا أمر بالغ الأهمية في ظلّ استمرار أعمال حلف "الناتو" العدائية بالقرب من حدودنا".
وبدوره قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، أن احتمال تصاعد العداء ضد روسيا وبيلاروسيا إلى صراع عالمي مرتفع للغاية.
وأضاف: "بتقييم الوضع الراهن في منطقة أوروبا الشرقية، نلاحظ أن احتمالية نشوب صراع عسكري ضد روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا، وكلاهما عضوان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وإمكانية تحوله لاحقًا من صراع إقليمي إلى صراع عالمي مرتفعة للغاية".