https://sarabic.ae/20260521/لوكاشينكو-بيلاروسيا-تستعد-بكامل-قوتها-لأي-حرب-محتملة-1113620026.html
لوكاشينكو: بيلاروسيا تستعد "بكامل قوتها" لأي حرب محتملة
لوكاشينكو: بيلاروسيا تستعد "بكامل قوتها" لأي حرب محتملة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للصحفيين، اليوم الخميس، بعد إجراء تدريب نووي مشترك مع روسيا، بأن بلاده سترد على أي عدوان عليها بجميع أنواع الأسلحة... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T14:42+0000
2026-05-21T14:42+0000
2026-05-21T14:42+0000
ألكسندر لوكاشينكو
روسيا
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106931457_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_8ab6ffeeba2ebed8e06b0ced2ca55ab3.jpg
ونقلت وكالة "بيلتا" عن الرئيس البيلاروسي قوله: "لا نتمنى أن يحدث شيء لا قدّر الله. لقد رأيتم التدريب النووي. لن يفكر أحد في أي شيء هنا. فور وقوع هجوم علينا، فور حدوث عدوان، سيحصل المعتدي على الرد بجميع أنواع الأسلحة. وإلا، فلماذا نحتفظ به عندنا؟ هذا مؤكد. وهذا مهم جدا بالنسبة لنا".وتجري القوات المسلحة الروسية من 19 إلى 21 مايو/أيار مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة خطر العدوان.ويشارك في المناورات أكثر من 64 ألف فرد، وأكثر من 7800 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ، وأكثر من 140 طائرة، و73 سفينة، و13 غواصة، من بينها ثماني غواصات استراتيجية، كما يجري التدريب المشترك على استخدام الأسلحة النووية المنتشرة على الأراضي البيلاروسية.بوتين: الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحادلوكاشينكو مهنئا بوتين: ذكرى النصر هي أساس التحالف مع روسيا
https://sarabic.ae/20260521/الدفاع-الروسية-تعلن-إنجاز-جميع-مهام-المرحلة-الثانية-من-مناورات-القوات-النووية-بنجاح-1113618464.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106931457_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_71be6c89f77f9974830b2577186f5224.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ألكسندر لوكاشينكو, روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو, روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو: بيلاروسيا تستعد "بكامل قوتها" لأي حرب محتملة
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للصحفيين، اليوم الخميس، بعد إجراء تدريب نووي مشترك مع روسيا، بأن بلاده سترد على أي عدوان عليها بجميع أنواع الأسلحة فورا.
ونقلت وكالة "بيلتا" عن الرئيس البيلاروسي قوله: "لا نتمنى أن يحدث شيء لا قدّر الله. لقد رأيتم التدريب النووي. لن يفكر أحد في أي شيء هنا. فور وقوع هجوم علينا، فور حدوث عدوان، سيحصل المعتدي على الرد بجميع أنواع الأسلحة. وإلا، فلماذا نحتفظ به عندنا؟ هذا مؤكد. وهذا مهم جدا بالنسبة لنا".
وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لا تقتربوا نحونا - ونحن بالتأكيد لا ننوي المساس بكم".
وتجري القوات المسلحة الروسية من 19 إلى 21 مايو/أيار مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية
في مواجهة خطر العدوان.
وقد خُطط لهذه المناورات التركيز على الإعداد المشترك واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروسيا وبدأ التدريب على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية والدعم النووي للوحدات العسكرية في الجمهورية في 18 مايو/أيار.
ويشارك في المناورات
أكثر من 64 ألف فرد، وأكثر من 7800 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ، وأكثر من 140 طائرة، و73 سفينة، و13 غواصة، من بينها ثماني غواصات استراتيجية، كما يجري التدريب المشترك على استخدام الأسلحة النووية المنتشرة على الأراضي البيلاروسية.