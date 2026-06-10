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إعلام: الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما صاروخيا على قاعدة أمريكية في الأردن
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما صاروخيا على قاعدة أمريكية في الأردن
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري شن هجومًا صاروخيًا على قاعدة الأزرق (موفق السلطي) الأميركية في الأردن 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T02:06+0000
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.وقالت الوكالة: "قبل دقائق، استهدف الحرس الثوري قاعدة الأزرق الأميركية في الأردن بهجوم صاروخي".كان مسؤول أميركي، أعلن اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة شنت موجة ثالثة من الضربات على إيران.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أن "الموجة الثالثة من الهجمات جارية الآن".وفي وقت سابق، شنت الولايات المتحدة موجتين متتاليتين من الهجمات على إيران، وذلك ردًا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأميركي.من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم من دون رد، وذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تنفيذ ضربات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردًا على إسقاط مروحية تابعة لها.وأضاف "غادروا منطقتنا إذا كنتم تريدون البقاء في أمان".كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صرح اليوم الأربعاء، في معرض تعليقه على الضربات الأميركية الأخيرة على إيران، بأنه يؤمن بـ"الرد بقوة"، مشيرًا إلى أن واشنطن كان لديها اتفاق جيد مع طهران وأنه سيبقى كذلك.وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الرد مهم جدًا. لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد في هذه اللحظة".وأضاف: "أنا أؤمن بالرد بطريقة قوية. لقد فعلت ذلك دائمًا طوال حياتي. ولدينا اتفاق كان جيدًا جدًا، ومن المرجح أن يظل كذلك".وتابع ترامب: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا جدًا وحازمًا للغاية، وهذا ما تمثله هذه العملية".
https://sarabic.ae/20260609/ترامب-أؤمن-بالرد-بقوة-وهذا-نهجي-ولدينا-اتفاق-جيد-جدًا-مع-إيران-1114218094.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

إعلام: الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما صاروخيا على قاعدة أمريكية في الأردن

02:06 GMT 10.06.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
تابعنا عبر
أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري شن هجومًا صاروخيًا على قاعدة الأزرق (موفق السلطي) الأميركية في الأردن
.وقالت الوكالة: "قبل دقائق، استهدف الحرس الثوري قاعدة الأزرق الأميركية في الأردن بهجوم صاروخي".
كان مسؤول أميركي، أعلن اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة شنت موجة ثالثة من الضربات على إيران.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أن "الموجة الثالثة من الهجمات جارية الآن".
وفي وقت سابق، شنت الولايات المتحدة موجتين متتاليتين من الهجمات على إيران، وذلك ردًا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأميركي.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم من دون رد، وذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تنفيذ ضربات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردًا على إسقاط مروحية تابعة لها.
وأضاف "غادروا منطقتنا إذا كنتم تريدون البقاء في أمان".
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صرح اليوم الأربعاء، في معرض تعليقه على الضربات الأميركية الأخيرة على إيران، بأنه يؤمن بـ"الرد بقوة"، مشيرًا إلى أن واشنطن كان لديها اتفاق جيد مع طهران وأنه سيبقى كذلك.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
ترامب: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدًا مع إيران
أمس, 23:12 GMT
وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الرد مهم جدًا. لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد في هذه اللحظة".
وأضاف: "أنا أؤمن بالرد بطريقة قوية. لقد فعلت ذلك دائمًا طوال حياتي. ولدينا اتفاق كان جيدًا جدًا، ومن المرجح أن يظل كذلك".
وتابع ترامب: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا جدًا وحازمًا للغاية، وهذا ما تمثله هذه العملية".
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