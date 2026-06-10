https://sarabic.ae/20260610/الجيش-الصيني-يحذر-من-خطر-كارثي-للذكاء-الاصطناعي-في-العمليات-العسكرية-1114233972.html

الجيش الصيني يحذر من خطر كارثي للذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية

الجيش الصيني يحذر من خطر كارثي للذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية

سبوتنيك عربي

حذر الجيش الصيني من المخاطر المتزايدة لما يعرف بـ"مجاملة الذكاء الاصطناعي"، وهي ظاهرة تدفع بعض النماذج الذكية إلى تكييف المعلومات والنتائج بما يتوافق مع قناعات... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T14:22+0000

2026-06-10T14:22+0000

2026-06-10T14:22+0000

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هذه السلوكيات تمثل تهديدا متزايدا مع توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القوات المسلحة الصينية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أن تأثيرها في المجال العسكري يمكن أن يقود إلى خسائر كارثية في ميادين القتال.وبحسب التقرير، فإن اعتماد الأنظمة الذكية على آليات التعلم بناء على المعلومات التي تحصل عليها من المستخدمين قد يؤدي إلى تعزيز الأحكام المسبقة وتضييق نطاق المعلومات المتاحة، ما يرفع احتمالات الوقوع في أخطاء تقديرية خلال عمليات القيادة والسيطرة وتقييم المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العسكري.وأوضح التقرير أن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منظومات صنع القرار العسكري قد يزيد من مخاطر التقديرات الخاطئة على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، الأمر الذي قد ينعكس على سير العمليات الميدانية ويؤدي إلى خسائر غير مقصودة.كما حذرت الصحيفة من أن الثقة المفرطة بنماذج الذكاء الاصطناعي قد تقلل من عمليات التدقيق والمراجعة البشرية، ما يضعف القدرة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، ويؤثر تدريجيا في استقلالية القرار العسكري. وتتضمن توصيات الجيش الصيني تطوير منظومة متكاملة للحد من هذه المخاطر، تشمل تحسين الخوارزميات، وتعزيز آليات الرقابة المؤسسية، وتدريب الأفراد على التعامل النقدي مع مخرجات الذكاء الاصطناعي. وشدد التقرير على ضرورة أن تلتزم الأنظمة العسكرية الذكية بعرض الفرضيات الأساسية والأدلة المضادة والسيناريوهات البديلة ومستويات المخاطر عند استخدامها في المهام الحساسة، إلى جانب اعتماد المراجعة البشرية والتحقق المتبادل بين النماذج المختلفة قبل اتخاذ القرارات.وأكدت الصحيفة في ختام تقريرها أن العنصر البشري يجب أن يبقى صاحب القرار النهائي في العمليات العسكرية، مع ضرورة تنمية التفكير النقدي لدى الأفراد العسكريين لتجنب الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.

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