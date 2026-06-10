الجيش الصيني يحذر من خطر كارثي للذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:29 GMT
26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي... ما أهمية هذا التوجه؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تريد إنهاء الأزمة مع طهران دبلوماسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260610/الجيش-الصيني-يحذر-من-خطر-كارثي-للذكاء-الاصطناعي-في-العمليات-العسكرية-1114233972.html
الجيش الصيني يحذر من خطر كارثي للذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية
الجيش الصيني يحذر من خطر كارثي للذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية
سبوتنيك عربي
حذر الجيش الصيني من المخاطر المتزايدة لما يعرف بـ"مجاملة الذكاء الاصطناعي"، وهي ظاهرة تدفع بعض النماذج الذكية إلى تكييف المعلومات والنتائج بما يتوافق مع قناعات... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T14:22+0000
2026-06-10T14:22+0000
أخبار العالم الآن
الصين
رصد عسكري
الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0a/1114233816_0:17:565:334_1920x0_80_0_0_6591dde0671aeb1e80e304db53ea72f9.jpg
هذه السلوكيات تمثل تهديدا متزايدا مع توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القوات المسلحة الصينية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أن تأثيرها في المجال العسكري يمكن أن يقود إلى خسائر كارثية في ميادين القتال.وبحسب التقرير، فإن اعتماد الأنظمة الذكية على آليات التعلم بناء على المعلومات التي تحصل عليها من المستخدمين قد يؤدي إلى تعزيز الأحكام المسبقة وتضييق نطاق المعلومات المتاحة، ما يرفع احتمالات الوقوع في أخطاء تقديرية خلال عمليات القيادة والسيطرة وتقييم المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العسكري.وأوضح التقرير أن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منظومات صنع القرار العسكري قد يزيد من مخاطر التقديرات الخاطئة على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، الأمر الذي قد ينعكس على سير العمليات الميدانية ويؤدي إلى خسائر غير مقصودة.كما حذرت الصحيفة من أن الثقة المفرطة بنماذج الذكاء الاصطناعي قد تقلل من عمليات التدقيق والمراجعة البشرية، ما يضعف القدرة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، ويؤثر تدريجيا في استقلالية القرار العسكري. وتتضمن توصيات الجيش الصيني تطوير منظومة متكاملة للحد من هذه المخاطر، تشمل تحسين الخوارزميات، وتعزيز آليات الرقابة المؤسسية، وتدريب الأفراد على التعامل النقدي مع مخرجات الذكاء الاصطناعي. وشدد التقرير على ضرورة أن تلتزم الأنظمة العسكرية الذكية بعرض الفرضيات الأساسية والأدلة المضادة والسيناريوهات البديلة ومستويات المخاطر عند استخدامها في المهام الحساسة، إلى جانب اعتماد المراجعة البشرية والتحقق المتبادل بين النماذج المختلفة قبل اتخاذ القرارات.وأكدت الصحيفة في ختام تقريرها أن العنصر البشري يجب أن يبقى صاحب القرار النهائي في العمليات العسكرية، مع ضرورة تنمية التفكير النقدي لدى الأفراد العسكريين لتجنب الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.
https://sarabic.ae/20260609/الصين-تطور-سلاحا-خارقا-يكشف-الغواصات-النووية-المتخفية-في-الأعماق-1114197446.html
https://sarabic.ae/20230612/غوتيريش-خطر-الذكاء-الاصطناعي-يشبه-الحرب-النووية-1078032675.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0a/1114233816_0:0:495:371_1920x0_80_0_0_36fcb37fde68acd65d1ddf692a3f1b70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, الصين, رصد عسكري, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
أخبار العالم الآن, الصين, رصد عسكري, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي

الجيش الصيني يحذر من خطر كارثي للذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية

14:22 GMT 10.06.2026
© Photo / x.comمخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية
مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
حذر الجيش الصيني من المخاطر المتزايدة لما يعرف بـ"مجاملة الذكاء الاصطناعي"، وهي ظاهرة تدفع بعض النماذج الذكية إلى تكييف المعلومات والنتائج بما يتوافق مع قناعات المستخدمين بدلا من الالتزام بالحقائق الموضوعية في ميادين القتال.
هذه السلوكيات تمثل تهديدا متزايدا مع توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القوات المسلحة الصينية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أن تأثيرها في المجال العسكري يمكن أن يقود إلى خسائر كارثية في ميادين القتال.
وبحسب التقرير، فإن اعتماد الأنظمة الذكية على آليات التعلم بناء على المعلومات التي تحصل عليها من المستخدمين قد يؤدي إلى تعزيز الأحكام المسبقة وتضييق نطاق المعلومات المتاحة، ما يرفع احتمالات الوقوع في أخطاء تقديرية خلال عمليات القيادة والسيطرة وتقييم المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العسكري.
غواصة نووية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
الصين تطور سلاحا خارقا يكشف الغواصات النووية المتخفية في الأعماق
أمس, 14:22 GMT
وأوضح التقرير أن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منظومات صنع القرار العسكري قد يزيد من مخاطر التقديرات الخاطئة على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، الأمر الذي قد ينعكس على سير العمليات الميدانية ويؤدي إلى خسائر غير مقصودة.
كما حذرت الصحيفة من أن الثقة المفرطة بنماذج الذكاء الاصطناعي قد تقلل من عمليات التدقيق والمراجعة البشرية، ما يضعف القدرة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، ويؤثر تدريجيا في استقلالية القرار العسكري.
وتتضمن توصيات الجيش الصيني تطوير منظومة متكاملة للحد من هذه المخاطر، تشمل تحسين الخوارزميات، وتعزيز آليات الرقابة المؤسسية، وتدريب الأفراد على التعامل النقدي مع مخرجات الذكاء الاصطناعي.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
غوتيريش: خطر الذكاء الاصطناعي يشبه الحرب النووية
12 يونيو 2023, 16:02 GMT
وشدد التقرير على ضرورة أن تلتزم الأنظمة العسكرية الذكية بعرض الفرضيات الأساسية والأدلة المضادة والسيناريوهات البديلة ومستويات المخاطر عند استخدامها في المهام الحساسة، إلى جانب اعتماد المراجعة البشرية والتحقق المتبادل بين النماذج المختلفة قبل اتخاذ القرارات.
وأكدت الصحيفة في ختام تقريرها أن العنصر البشري يجب أن يبقى صاحب القرار النهائي في العمليات العسكرية، مع ضرورة تنمية التفكير النقدي لدى الأفراد العسكريين لتجنب الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала