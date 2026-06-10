https://sarabic.ae/20260610/القناع-الرقمي-خطر-يهدد-أموالنا-وأحوالنا-والحر-يجعل-الحيوانات-أكثر-عنفا-وغباء-1114197069.html

القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباء

القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباء

سبوتنيك عربي

مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشار التزييف العميق أو "الديب فيك" أصبح المستخدمون معرضون بشكل متنامي لنوع جديد من الاحتيال. 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T08:00+0000

2026-06-10T08:00+0000

2026-06-10T08:00+0000

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القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباء سبوتنيك عربي القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباء

وهذا الاحتيال عبر ما يعرف بالقناع الرقمي أو "digital Mask" وهجمات الحقن أو "Injection Attacks"؛ ودراسة استرالية تكشف أن ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في سلوك أعنف للحيوانات وتراجع القدرات المعرفية.مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشار التزييف العميق أصبح المستخدمون معرضون بشكل متنامي لنوع جديد من الاحتيال عبر ما يعرف بالقناع الرقمي أو "digital Mask" وهجمات الحقن أو "Injection Attacks" و في عالم الأمان الرقمي اليوم، أصبح كشف هجمات الحقن أمرًا بالغ الأهمية، لكنه لا يزال مفهومًا خاطئًا في كثير من الأحيان.وتعتمد بعض الشركات المنشئة لأدوات الذكاء الاصطناعي على كشف الحيوية (Liveness Detection) وكشف الهجمات التقديمية (Presentation Attack Detection) لحماية التحقق البيومتري، إلا أن هذه التقنيات لم تعد كافية، فالهجمات الجديدة لا تعتمد على عرض صورة أو فيديو مزيف أمام الكاميرا، بل تتمثل في حقن وسائط مزيفة إلى النظام مباشرة وبذلك يتمكن المهاجمون من تجاوز الكاميرا تمامًا وإدخال تزييف عميق جاهز في منتصف العملية.وأوضح حجاج أن "المنصات تحاول مواجهة هذا النوع من الهجمات عبر أدوات كشف ووضع علامات مائية (مثل ميتا)، واستخدام تقنية الأمان الحديثة لكلمات المرور (Passkeys) بدلاً من التحقق البيومتري لكن يبقى الوعي والخصوصية أقوى سلاح، مع أهمية تحديث القوانين لمواكبة التكنولوجيا".كشف بحث علمي أجرته جامعة غرب أستراليا أن موجات الحر الشديدة تسبب تغييرات معرفية خطيرة في الحيوانات، مما يجعلها أكثر عدوانية وغير قادرة على إنجاز المهام الأساسية.وتتفق هذه النتائج مع دراسات أخرى أظهرت زيادة في السلوك العدواني لدى الماعز البري (chamois) في جبال الألب، وارتفاع حوادث عض الكلاب في المدن الحارة، بالإضافة إلى صعوبات في التعلم لدى طيور "الزيبرا فينش" والنحل الطنان.وأشار إلى أن "التغيرات الحرارية تؤثر داخليًا على التحكم في حرارة الجسم، فتغير السلوكيات وتزيد من العدوانية؛ كالطيور التي تنقر بعضها أو الكلاب التي تصبح أكثر هجوما وعدوانية".وأوضح الخبير أن "هناك ظاهرة متعلقة بحواث عقر الكلاب في مصر التي ارتفعت من 100-200 ألف سنويًا إلى أكثر من مليون و400 ألف، لكن هذا يرجع جزئيًا إلى زيادة أعداد الكلاب الضالة بشكل كبير فضلًا عن تغير سلوكها بسبب إطعام الناس لها مما يجعلها تهاجم للحصول على الطعام، كما أن هناك ظاهرة قيد الدراسة حول الطفرة في معدل افتراس الكلاب للقطط".

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2026

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

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جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

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