خسائر محتملة بـ112 مليار يورو.. موجات الحر تهدد الاقتصاد الألماني بحلول 2030
سبوتنيك عربي
2026-05-28T19:46+0000
كشفت دراسة صادرة عن شركة "أليانز تريد" العالمية لتأمين الائتمان التجاري، أن موجات الحر الشديد باتت تشكل تهديدا متزايدا للاقتصاد الألماني، مع ما يرافقها من تراجع في الإنتاجية وارتفاع في تكاليف الطاقة.
وبحسب الدراسة، فإن تكرار موجات الحر التي شهدتها السنوات الماضية قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تصل إلى نحو 112.5 مليار يورو بحلول عام 2030.
وقال ميلو بوغارتس، رئيس "أليانز تريد" في ألمانيا والنمسا وسويسرا: إن "الحر الشديد لم يعد مجرد ظاهرة مناخية عابرة، بل تحول إلى صدمة اقتصادية هيكلية"، مشيرا إلى أن "الأثر الأكبر لن يظهر فورا، بل على المدى الطويل نتيجة تراجع الاستثمارات وانخفاض توقعات العائدات، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية والقدرة التنافسية".
وتوضح الدراسة أن الإنتاجية تنخفض بنحو 3% مع كل درجة حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية، في حين ترتفع تكاليف الطاقة بنحو 1.2% لكل درجة إضافية نتيجة زيادة الطلب على التبريد.
كما تشير النتائج إلى انعكاسات سلبية على المالية العامة، حيث يتراجع وضع الموازنة بنحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بسبب تأثيرات الحر
