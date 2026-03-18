ارتفاع درجات الحرارة يكسر جليد نهر "نيفا" في روسيا
سبوتنيك عربي
تشهد مدينة سان بطرسبورغ مع بداية فصل الربيع تحولا تدريجيا في ملامحها، حيث يبدأ الجليد بالذوبان في مياه نهر "نيفا". وقد اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
ارتفاع درجات الحرارة يكسر جليد نهر "نيفا" في روسيا
تشهد مدينة سان بطرسبورغ مع بداية فصل الربيع تحولا تدريجيا في ملامحها، حيث يبدأ الجليد بالذوبان في مياه نهر "نيفا". وقد اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لسحر وجمال النهر بعد ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
مع حلول فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا يتواصل ذوبان الجليد في نهر "نيفا" في سان بطرسبورغ كاشفا عن جمال العمارة التاريخية المحيطة، وعلى رأسها متحف الإرميتاج.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور ذوبان الجليد مع بداية فصل الربيع على ضفاف نهر "نيفا" يترافق مع بروز تفاصيل معمارية مميزة، من بينها الأسوار المزخرفة المصنوعة من الحديد المطاوع، التي تحيط بمحيط كاتدرائية القديس إسحاق.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
مع حلول فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، بدأت مظاهر الحياة تعود إلى ضفاف نهر "نيفا" في مدينة سان بطرسبورغ، حيث يقوم السكان بالتوافد إلى جدران قلعة بطرس وبولس للاستمتاع بأشعة الشمس.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
الغربان تحط على كتل الجليد العائمة على نهر نيفا في سان بطرسبورغ، مع حلول فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا في المدينة.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
مع حلول فصل الربيع، تشهد ضفاف جامعة سان بطرسبورغ، وتحديدا جسر الجامعة، تغيرات ملحوظة مع استمرار ذوبان الجليد في مياه النهر.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور شابتان تقفان على درج حجري يطل على ضفاف نهر "نيفا"، في مشهد يعكس تفاعل السكان مع حلول فصل الربيع في المدينة.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
مع استمرار ذوبان الجليد في مياه نهر "نيفا" المحيط بقلعة بطرس وبولس، يظهر جمال العمارة التاريخية للقلعة، التي تقف شامخة على ضفاف النهر.
