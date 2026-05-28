الأمم المتحدة تحذر: واحدة من هذه السنوات القادمة ستكون الأكثر حرا على الإطلاق
الأمم المتحدة تحذر: واحدة من هذه السنوات القادمة ستكون الأكثر حرا على الإطلاق
توقعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، استمرار تسجيل درجات حرارة عالمية عند مستويات قياسية أو قريبة منها خلال الفترة بين 2026 و2030، مع ترجيحات بنسبة 75% بأن يتجاوز متوسط الحرارة خلال هذه السنوات الخمس حاجز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ووفقا لتقرير توقعات المناخ العالمية من سنة إلى عشر سنوات، الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، فإن هناك احتمالا بنسبة 86% أن تسجل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى درجة حرارة سنوية على الإطلاق، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في عام 2024.
وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أشارت في مارس/آذار الماضي، إلى أن الفترة من 2015 إلى 2025، تُعد الأكثر حرارة في التاريخ المسجل، مؤكدة في تقريرها الجديد استمرار هذا المنحى التصاعدي في درجات الحرارة العالمية.
وقال ليون هيرمانسون، المعد الرئيسي للتقرير الذي يستند إلى توقعات صادرة عن 13 معهدا متخصصا، إن ظاهرة "إل نينيو" مرشحة للظهور مجددا في أواخر عام 2026، ما يعزز احتمالات تسجيل عام 2027 رقما قياسيا جديدا كأكثر الأعوام حرارة
.
وأوضح التقرير أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة في وسط المحيط الهادئ الاستوائي يشير إلى اتجاه نحو ظروف مناخية مشابهة لظاهرة “إل نينيو”، خصوصاً خلال عامي 2027 و2028.
وتتمثل ظاهرة "إل نينيو"
في ارتفاع حرارة المياه بوسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتحدث عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وقد تستمر لفترة تتراوح بين تسعة و12 شهرا.