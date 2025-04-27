https://sarabic.ae/20250427/دولة-عربية-تعلن-تسجيلها-أعلى-درجة-حرارة-في-العالم-1099934411.html

دولة عربية تعلن تسجيلها أعلى درجة حرارة في العالم

دولة عربية تعلن تسجيلها أعلى درجة حرارة في العالم

سبوتنيك عربي

أعلنت دولة عربية عن تسجيلها أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، في يوم الجمعة الموافق 25 نيسان/ أبريل الجاري. 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T10:48+0000

2025-04-27T10:48+0000

2025-04-27T10:48+0000

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وقالت الكويت إن محطة مطربة في البلاد، سجلت أعلى درجة حرارة في العالم بواقع 49 درجة مئوية.على إثر هذا، دعت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم الجمعة، إلى التزامها بترشيد الكهرباء عبر تقليص الوقت ما بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات في المساجد إلى مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وذلك "بسبب ما تمر به البلاد حاليا من زيادة الأحمال الكهربائية في مختلف المناطق"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".فيما اقترح خبير الأرصاد الجوية في الكويت، فهد العتيبي، "حلا أقرب وأسرع" على حد تعبيره لخفض درجات الحرارة في بلاده، وهو تعزيز الغطاء النباتي، نظرا لطبيعتها الصحراوية.وبيّن في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أمس السبت، أن "الغبار الذي يؤثر في الكويت مصدره الأساسي شمال وجنوب غرب البلاد، مما يجعل التشجير الداخلي ضرورة ملحة".وتابع مشيرا إلى أن "تشجير المناطق الداخلية، خصوصا دخل المناطق السكنية وبين الأرصفة، يسهم في خفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 3 إلى 8 درجات مئوية، فضلا عن تقليله لمعدلات البخار".ولفت فهد العتيبي بالإشارة إلى تجربة الصين الناجحة في تحويل إحدى مدنها بالكامل إلى غطاء نباتي، معتبرا أن الكويت قادرة على تطبيق نموذج مشابه بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مما يحقق تأثيرا بيئيا واقتصاديا ملموسا.

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