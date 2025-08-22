تتجاوز 44 درجة.. 10 مدن عربية تسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250822/تتجاوز-44-درجة-10-مدن-عربية-تسجل-ارتفاعا-قياسيا-في-درجات-الحرارة-1104027709.html
تتجاوز 44 درجة.. 10 مدن عربية تسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة
تتجاوز 44 درجة.. 10 مدن عربية تسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة
سبوتنيك عربي
سجلت الكويت، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بـ48.1 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي، بحسب بيانات محطات الرصد الجوي... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T11:56+0000
2025-08-22T11:59+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
منوعات
الكويت
الجزائر
السعودية
تونس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/03/1049456697_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7e461b0bd69981707e00338914313f0c.jpg
وجاءت مدينة سافي أباد دزفول في إيران، بالمركز الثاني بـ46.9 درجة مئوية، تلتها مدن أوميدية بـ46.4 درجة، ثم الأحواز بـ46.2 درجة، وعبادان بـ45.9 درجة، في إيران.وفي شمال أفريقيا، سجلت مدينة أدرار الجزائرية 45.7 درجة، بينما شهدت مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية 45.6 درجة مئوية.وتشير هذه الإحصائيات إلى أن المدن العربية، التي سجلت درجات حرارة تجاوزت 44 درجة هي 10 مدن من أصل 15 مدينة أوردها موقع "إلدرادو ويذر"، الذي رصد بيانات 15 مدينة حول العالم.وتعكس هذه الأرقام موجة الحر الشديدة التي تشهدها مناطق واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء من الولايات المتحدة، وسط تحذيرات خبراء الأرصاد من استمرار الظواهر المناخية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ العالمي.وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الأمم المتحدة من تأثيرات سلبية لارتفاع درجات الحرارة على العمال، الذين يعملون في المناطق الحارة، مطالبة بتوفير الحماية لهم.
https://sarabic.ae/20250427/دولة-عربية-تعلن-تسجيلها-أعلى-درجة-حرارة-في-العالم-1099934411.html
https://sarabic.ae/20250529/خبراء-ارتفاع-درجة-حرارة-الأرض-يحمل-مخاطر-كبيرة-على-الحياة-البيئية-والاقتصادات-العالمية--1101096257.html
الكويت
الجزائر
السعودية
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/03/1049456697_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a0c4511e256b34871937ce48c75bac1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, منوعات, الكويت, الجزائر, السعودية, تونس
أخبار العالم الآن, منوعات, الكويت, الجزائر, السعودية, تونس

تتجاوز 44 درجة.. 10 مدن عربية تسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة

11:56 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 22.08.2025)
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
سجلت الكويت، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بـ48.1 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي، بحسب بيانات محطات الرصد الجوي العالمية.
وجاءت مدينة سافي أباد دزفول في إيران، بالمركز الثاني بـ46.9 درجة مئوية، تلتها مدن أوميدية بـ46.4 درجة، ثم الأحواز بـ46.2 درجة، وعبادان بـ45.9 درجة، في إيران.
ميزان حرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
دولة عربية تعلن تسجيلها أعلى درجة حرارة في العالم
27 أبريل, 10:48 GMT
وفي شمال أفريقيا، سجلت مدينة أدرار الجزائرية 45.7 درجة، بينما شهدت مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية 45.6 درجة مئوية.

كما سجلت مناطق عدة في السعودية والجزائر وتونس، درجات حرارة قاربت 45 درجة مئوية، من بينها القيصومة (45.2)، ووادي الدواسر (45.0)، والمدينة المنورة (44.8)، إضافة إلى مدن جزائرية مثل حاسي مسعود وإن صالح وتوقرت، وتونسية مثل مدنين وقابس.

وتشير هذه الإحصائيات إلى أن المدن العربية، التي سجلت درجات حرارة تجاوزت 44 درجة هي 10 مدن من أصل 15 مدينة أوردها موقع "إلدرادو ويذر"، الذي رصد بيانات 15 مدينة حول العالم.
شباب يبردون انفسهم في شلال حيث وصلت درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية (96.8 فهرنهايت) في إسلام أباد ، باكستان ، 14 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
مجتمع
خبراء: ارتفاع درجة حرارة الأرض يحمل مخاطر كبيرة على الحياة البيئية والاقتصادات العالمية
29 مايو, 12:08 GMT
وتعكس هذه الأرقام موجة الحر الشديدة التي تشهدها مناطق واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء من الولايات المتحدة، وسط تحذيرات خبراء الأرصاد من استمرار الظواهر المناخية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ العالمي.
وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الأمم المتحدة من تأثيرات سلبية لارتفاع درجات الحرارة على العمال، الذين يعملون في المناطق الحارة، مطالبة بتوفير الحماية لهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала