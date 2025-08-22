https://sarabic.ae/20250822/تتجاوز-44-درجة-10-مدن-عربية-تسجل-ارتفاعا-قياسيا-في-درجات-الحرارة-1104027709.html
تتجاوز 44 درجة.. 10 مدن عربية تسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة
تتجاوز 44 درجة.. 10 مدن عربية تسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة
سبوتنيك عربي
سجلت الكويت، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بـ48.1 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي، بحسب بيانات محطات الرصد الجوي... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T11:56+0000
2025-08-22T11:56+0000
2025-08-22T11:59+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
منوعات
الكويت
الجزائر
السعودية
تونس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/03/1049456697_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7e461b0bd69981707e00338914313f0c.jpg
وجاءت مدينة سافي أباد دزفول في إيران، بالمركز الثاني بـ46.9 درجة مئوية، تلتها مدن أوميدية بـ46.4 درجة، ثم الأحواز بـ46.2 درجة، وعبادان بـ45.9 درجة، في إيران.وفي شمال أفريقيا، سجلت مدينة أدرار الجزائرية 45.7 درجة، بينما شهدت مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية 45.6 درجة مئوية.وتشير هذه الإحصائيات إلى أن المدن العربية، التي سجلت درجات حرارة تجاوزت 44 درجة هي 10 مدن من أصل 15 مدينة أوردها موقع "إلدرادو ويذر"، الذي رصد بيانات 15 مدينة حول العالم.وتعكس هذه الأرقام موجة الحر الشديدة التي تشهدها مناطق واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء من الولايات المتحدة، وسط تحذيرات خبراء الأرصاد من استمرار الظواهر المناخية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ العالمي.وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الأمم المتحدة من تأثيرات سلبية لارتفاع درجات الحرارة على العمال، الذين يعملون في المناطق الحارة، مطالبة بتوفير الحماية لهم.
https://sarabic.ae/20250427/دولة-عربية-تعلن-تسجيلها-أعلى-درجة-حرارة-في-العالم-1099934411.html
https://sarabic.ae/20250529/خبراء-ارتفاع-درجة-حرارة-الأرض-يحمل-مخاطر-كبيرة-على-الحياة-البيئية-والاقتصادات-العالمية--1101096257.html
الكويت
الجزائر
السعودية
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/03/1049456697_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a0c4511e256b34871937ce48c75bac1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, منوعات, الكويت, الجزائر, السعودية, تونس
أخبار العالم الآن, منوعات, الكويت, الجزائر, السعودية, تونس
تتجاوز 44 درجة.. 10 مدن عربية تسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة
11:56 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 22.08.2025)
سجلت الكويت، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بـ48.1 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي، بحسب بيانات محطات الرصد الجوي العالمية.
وجاءت مدينة سافي أباد دزفول في إيران، بالمركز الثاني بـ46.9 درجة مئوية، تلتها مدن أوميدية بـ46.4 درجة، ثم الأحواز بـ46.2 درجة، وعبادان بـ45.9 درجة، في إيران.
وفي شمال أفريقيا، سجلت مدينة أدرار الجزائرية 45.7 درجة، بينما شهدت مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية 45.6 درجة مئوية.
كما سجلت مناطق عدة في السعودية والجزائر وتونس، درجات حرارة قاربت 45 درجة مئوية، من بينها القيصومة (45.2)، ووادي الدواسر (45.0)، والمدينة المنورة (44.8)، إضافة إلى مدن جزائرية مثل حاسي مسعود وإن صالح وتوقرت، وتونسية مثل مدنين وقابس.
وتشير هذه الإحصائيات إلى أن المدن العربية
، التي سجلت درجات حرارة تجاوزت 44 درجة هي 10 مدن من أصل 15 مدينة أوردها موقع
"إلدرادو ويذر"، الذي رصد بيانات 15 مدينة حول العالم.
وتعكس هذه الأرقام موجة الحر الشديدة التي تشهدها مناطق واسعة من الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا وأجزاء من الولايات المتحدة، وسط تحذيرات خبراء الأرصاد من استمرار الظواهر المناخية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ العالمي.
وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الأمم المتحدة من تأثيرات سلبية لارتفاع درجات الحرارة على العمال، الذين يعملون في المناطق الحارة، مطالبة بتوفير الحماية لهم.