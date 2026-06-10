قبل يوم من انطلاق كأس العالم 2026... غرف فندقية بقيمة مليون دولار

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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
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ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
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29 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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149 د
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
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قبل يوم من انطلاق كأس العالم 2026... غرف فندقية بقيمة مليون دولار
قبل يوم من انطلاق كأس العالم 2026... غرف فندقية بقيمة مليون دولار
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة التي التقطتها عدسات وسائل الإعلام عشية انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, كأس العالم 2026
фото, صور, كأس العالم 2026

قبل يوم من انطلاق كأس العالم 2026... غرف فندقية بقيمة مليون دولار

09:23 GMT 10.06.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة التي التقطتها عدسات وسائل الإعلام عشية انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026.
© REUTERS Quetzalli Nicte-Ha

رجل يسير قرب جدار يحمل صورة سمندل "الأكسولوتل" المهدد بالانقراض، والذي تم استخدامه في الصور العامة قبل كأس العالم لكرة القدم 2026 .

رجل يسير قرب جدار يحمل صورة سمندل &quot;الأكسولوتل&quot; المهدد بالانقراض، والذي تم استخدامه في الصور العامة قبل كأس العالم لكرة القدم 2026 . - سبوتنيك عربي
1/10
© REUTERS Quetzalli Nicte-Ha

رجل يسير قرب جدار يحمل صورة سمندل "الأكسولوتل" المهدد بالانقراض، والذي تم استخدامه في الصور العامة قبل كأس العالم لكرة القدم 2026 .

© AP Photo / Julio Cortez

رجل ينظّف سجادة تُحاكي ملعب كرة قدم باستخدام غسالة الضغط، بينما يقوم عامل الصيانة في مبنى تجاري بوسط مدينة دالاس بتجهيز الزينة استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

رجل ينظّف سجادة تُحاكي ملعب كرة قدم باستخدام غسالة الضغط، بينما يقوم عامل الصيانة في مبنى تجاري بوسط مدينة دالاس بتجهيز الزينة استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Julio Cortez

رجل ينظّف سجادة تُحاكي ملعب كرة قدم باستخدام غسالة الضغط، بينما يقوم عامل الصيانة في مبنى تجاري بوسط مدينة دالاس بتجهيز الزينة استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

© REUTERS Alicia Powell

صورة لجناح فندقي فاخر في نيويورك بقيمة مليون دولار أمريكي، مُقدّم ضمن باقة "كأس العالم 2026 الاستثنائية".

صورة لجناح فندقي فاخر في نيويورك بقيمة مليون دولار أمريكي، مُقدّم ضمن باقة &quot;كأس العالم 2026 الاستثنائية&quot;. - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS Alicia Powell

صورة لجناح فندقي فاخر في نيويورك بقيمة مليون دولار أمريكي، مُقدّم ضمن باقة "كأس العالم 2026 الاستثنائية".

© REUTERS Victor Medina

مجسّمات لرئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينهما كأس العالم لكرة القدم بالقرب من منفذ سان يسيدرو الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة.

مجسّمات لرئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينهما كأس العالم لكرة القدم بالقرب من منفذ سان يسيدرو الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS Victor Medina

مجسّمات لرئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينهما كأس العالم لكرة القدم بالقرب من منفذ سان يسيدرو الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة.

© REUTERS Raquel Cunha

خلال مرور مركبات عبر نفق يحمل صورة سمندل "الأكسولوتل" الذي استُخدم في الصور العامة قبل كأس العالم لكرة القدم 2026 ، في المكسيك.

خلال مرور مركبات عبر نفق يحمل صورة سمندل &quot;الأكسولوتل&quot; الذي استُخدم في الصور العامة قبل كأس العالم لكرة القدم 2026 ، في المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Raquel Cunha

خلال مرور مركبات عبر نفق يحمل صورة سمندل "الأكسولوتل" الذي استُخدم في الصور العامة قبل كأس العالم لكرة القدم 2026 ، في المكسيك.

© AP Photo / Charlie Riedel

عمال يغطون لافتة فريق "كانساس سيتي تشيفز" استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2026، بينما تستمر أعمال تحويل ملعب آروهيد إلى ملعب كانساس سيتي قبل انطلاق بطولة كأس العالم في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

عمال يغطون لافتة فريق &quot;كانساس سيتي تشيفز&quot; استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2026، بينما تستمر أعمال تحويل ملعب آروهيد إلى ملعب كانساس سيتي قبل انطلاق بطولة كأس العالم في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Charlie Riedel

عمال يغطون لافتة فريق "كانساس سيتي تشيفز" استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2026، بينما تستمر أعمال تحويل ملعب آروهيد إلى ملعب كانساس سيتي قبل انطلاق بطولة كأس العالم في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

© REUTERS Michelle Freyria

غوريلا تتفاعل مع مجسمات تُمثل أوروغواي وإسبانيا، خلال فعالية استُخدمت فيها الحيوانات للتنبؤ بنتيجة مباراة كأس العالم 2026 في حديقة حيوان بمدينة غوادالاخارا، المكسيك.

غوريلا تتفاعل مع مجسمات تُمثل أوروغواي وإسبانيا، خلال فعالية استُخدمت فيها الحيوانات للتنبؤ بنتيجة مباراة كأس العالم 2026 في حديقة حيوان بمدينة غوادالاخارا، المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Michelle Freyria

غوريلا تتفاعل مع مجسمات تُمثل أوروغواي وإسبانيا، خلال فعالية استُخدمت فيها الحيوانات للتنبؤ بنتيجة مباراة كأس العالم 2026 في حديقة حيوان بمدينة غوادالاخارا، المكسيك.

© REUTERS David Ryder

لقطة تظهر قيام عمال بإنشاء ملعب عائم ومساحة مخصصة للفعاليات على بارجة، أُطلق عليها اسم "احتفال سياتل لكرة القدم"، والتي ستستضيف حفلات مشاهدة المباريات والفعاليات التي ينظمها ويستضيفها ناديّ "سياتل ساوندرز" و"سياتل رين لكرة القدم.

لقطة تظهر قيام عمال بإنشاء ملعب عائم ومساحة مخصصة للفعاليات على بارجة، أُطلق عليها اسم &quot;احتفال سياتل لكرة القدم&quot;، والتي ستستضيف حفلات مشاهدة المباريات والفعاليات التي ينظمها ويستضيفها ناديّ &quot;سياتل ساوندرز&quot; و&quot;سياتل رين لكرة القدم. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS David Ryder

لقطة تظهر قيام عمال بإنشاء ملعب عائم ومساحة مخصصة للفعاليات على بارجة، أُطلق عليها اسم "احتفال سياتل لكرة القدم"، والتي ستستضيف حفلات مشاهدة المباريات والفعاليات التي ينظمها ويستضيفها ناديّ "سياتل ساوندرز" و"سياتل رين لكرة القدم.

© REUTERS Imagn Images/Denny Medley

صورة للأطعمة المعروضة خلال جولة في ملعب "كانساس سيتي" قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

صورة للأطعمة المعروضة خلال جولة في ملعب &quot;كانساس سيتي&quot; قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Imagn Images/Denny Medley

صورة للأطعمة المعروضة خلال جولة في ملعب "كانساس سيتي" قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

© REUTERS Luis Cortes

أشخاص يرتدون ملابس ملونة ويحملون كرات القدم في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لأكبر موجة مكسيكية في العالم على طول شارع ريفورما، ضمن فعاليات الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2026.

أشخاص يرتدون ملابس ملونة ويحملون كرات القدم في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة &quot;غينيس&quot; لأكبر موجة مكسيكية في العالم على طول شارع ريفورما، ضمن فعاليات الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2026. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS Luis Cortes

أشخاص يرتدون ملابس ملونة ويحملون كرات القدم في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لأكبر موجة مكسيكية في العالم على طول شارع ريفورما، ضمن فعاليات الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2026.

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