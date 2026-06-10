قبل يوم من انطلاق كأس العالم 2026... غرف فندقية بقيمة مليون دولار

رجل يسير قرب جدار يحمل صورة سمندل "الأكسولوتل" المهدد بالانقراض، والذي تم استخدامه في الصور العامة قبل كأس العالم لكرة القدم 2026 .
رجل يسير قرب جدار يحمل صورة سمندل "الأكسولوتل" المهدد بالانقراض، والذي تم استخدامه في الصور العامة قبل كأس العالم لكرة القدم 2026 .
رجل ينظّف سجادة تُحاكي ملعب كرة قدم باستخدام غسالة الضغط، بينما يقوم عامل الصيانة في مبنى تجاري بوسط مدينة دالاس بتجهيز الزينة استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم.
رجل ينظّف سجادة تُحاكي ملعب كرة قدم باستخدام غسالة الضغط، بينما يقوم عامل الصيانة في مبنى تجاري بوسط مدينة دالاس بتجهيز الزينة استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم.
صورة لجناح فندقي فاخر في نيويورك بقيمة مليون دولار أمريكي، مُقدّم ضمن باقة "كأس العالم 2026 الاستثنائية".
صورة لجناح فندقي فاخر في نيويورك بقيمة مليون دولار أمريكي، مُقدّم ضمن باقة "كأس العالم 2026 الاستثنائية".
مجسّمات لرئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينهما كأس العالم لكرة القدم بالقرب من منفذ سان يسيدرو الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة.
مجسّمات لرئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينهما كأس العالم لكرة القدم بالقرب من منفذ سان يسيدرو الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة.
خلال مرور مركبات عبر نفق يحمل صورة سمندل "الأكسولوتل" الذي استُخدم في الصور العامة قبل كأس العالم لكرة القدم 2026 ، في المكسيك.
خلال مرور مركبات عبر نفق يحمل صورة سمندل "الأكسولوتل" الذي استُخدم في الصور العامة قبل كأس العالم لكرة القدم 2026 ، في المكسيك.
عمال يغطون لافتة فريق "كانساس سيتي تشيفز" استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2026، بينما تستمر أعمال تحويل ملعب آروهيد إلى ملعب كانساس سيتي قبل انطلاق بطولة كأس العالم في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.
عمال يغطون لافتة فريق "كانساس سيتي تشيفز" استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2026، بينما تستمر أعمال تحويل ملعب آروهيد إلى ملعب كانساس سيتي قبل انطلاق بطولة كأس العالم في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.
غوريلا تتفاعل مع مجسمات تُمثل أوروغواي وإسبانيا، خلال فعالية استُخدمت فيها الحيوانات للتنبؤ بنتيجة مباراة كأس العالم 2026 في حديقة حيوان بمدينة غوادالاخارا، المكسيك.
غوريلا تتفاعل مع مجسمات تُمثل أوروغواي وإسبانيا، خلال فعالية استُخدمت فيها الحيوانات للتنبؤ بنتيجة مباراة كأس العالم 2026 في حديقة حيوان بمدينة غوادالاخارا، المكسيك.
لقطة تظهر قيام عمال بإنشاء ملعب عائم ومساحة مخصصة للفعاليات على بارجة، أُطلق عليها اسم "احتفال سياتل لكرة القدم"، والتي ستستضيف حفلات مشاهدة المباريات والفعاليات التي ينظمها ويستضيفها ناديّ "سياتل ساوندرز" و"سياتل رين لكرة القدم.
لقطة تظهر قيام عمال بإنشاء ملعب عائم ومساحة مخصصة للفعاليات على بارجة، أُطلق عليها اسم "احتفال سياتل لكرة القدم"، والتي ستستضيف حفلات مشاهدة المباريات والفعاليات التي ينظمها ويستضيفها ناديّ "سياتل ساوندرز" و"سياتل رين لكرة القدم.
صورة للأطعمة المعروضة خلال جولة في ملعب "كانساس سيتي" قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026
صورة للأطعمة المعروضة خلال جولة في ملعب "كانساس سيتي" قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026
أشخاص يرتدون ملابس ملونة ويحملون كرات القدم في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لأكبر موجة مكسيكية في العالم على طول شارع ريفورما، ضمن فعاليات الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2026.
أشخاص يرتدون ملابس ملونة ويحملون كرات القدم في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لأكبر موجة مكسيكية في العالم على طول شارع ريفورما، ضمن فعاليات الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2026.