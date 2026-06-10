قبل يوم من انطلاق كأس العالم 2026... غرف فندقية بقيمة مليون دولار

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رجل ينظّف سجادة تُحاكي ملعب كرة قدم باستخدام غسالة الضغط، بينما يقوم عامل الصيانة في مبنى تجاري بوسط مدينة دالاس بتجهيز الزينة استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم.