كاتب صحفي متخصص في الشؤون الدولية: التصعيد الحالي مضبوط ولا يهدد مسار التفاوض الأمريكي الإيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:29 GMT
26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي... ما أهمية هذا التوجه؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260610/كاتب-صحفي-متخصص-في-الشؤون-الدولية-التصعيد-الحالي-مضبوط-ولا-يهدد-مسار-التفاوض-الأمريكي-الإيراني---1114227722.html
كاتب صحفي متخصص في الشؤون الدولية: التصعيد الحالي مضبوط ولا يهدد مسار التفاوض الأمريكي الإيراني
كاتب صحفي متخصص في الشؤون الدولية: التصعيد الحالي مضبوط ولا يهدد مسار التفاوض الأمريكي الإيراني
سبوتنيك عربي
رأى الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، تامر هلالي، من القاهرة، أن "حادثة سقوط أو إسقاط طائرة "أباتشي" الأمريكية ليست ذات أهمية استراتيجية، وتبقى في إطار... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T11:11+0000
2026-06-10T11:11+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
التفاوض
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8d719816bd01358b31ad0c191825d03f.jpg
وقال هلالي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "التصريحات الإعلامية الأمريكية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لا يمكن التعويل عليها، ولا سيما أن سلسلة الهدنات والاتفاقيات منذ بدء الحرب على إيران بقيت هشة بسبب الفجوات البنيوية بين الأطراف، فضلًا عن الخروقات المتكررة لأي اتفاق من جانب إسرائيل".وأكد هلالي أن "التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل دائم رغم الخلافات الإعلامية الظاهرة، وأن التنسيق مستمر بينهما"، واعتبر أن "خروقات إسرائيل للهدن تأتي في إطار اختبار حدود الردع الإيراني لترسيخ المعادلات في المستقبل".ولفت هلالي إلى "التناقض التام في الاستراتيجية التفاوضية لكل من الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما في ما يتعلق بالإصرار على فصل الملفات أو ربطها"، إلا أنه اعتبر أن "من مصلحة الطرفين عدم العودة إلى حرب شاملة، إذ يراهن كل منهما على الضغوط السياسية والاقتصادية لتحقيق أهدافه، فإيران تراهن على الصمود لتقديم تنازلات أميركية بنيوية، في حين تراهن الولايات المتحدة على الانهيار الاقتصادي التام في إيران كعامل لانهيار النظام الإيراني، وذلك في ظل غياب النوايا الحقيقية لدى الطرفين لتقديم لتنازلات فعلية وأساسية".
https://sarabic.ae/20260610/إعلام-الولايات-المتحدة-تشن-موجة-ثالثة-من-الضربات-على-إيران-1114218474.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_c08585eab02d948164d79cff2c574ff5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, التفاوض, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, التفاوض, تقارير سبوتنيك, حصري

كاتب صحفي متخصص في الشؤون الدولية: التصعيد الحالي مضبوط ولا يهدد مسار التفاوض الأمريكي الإيراني

11:11 GMT 10.06.2026
© Photoمناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري في مضيق هرمز
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© Photo
تابعنا عبر
حصري
رأى الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، تامر هلالي، من القاهرة، أن "حادثة سقوط أو إسقاط طائرة "أباتشي" الأمريكية ليست ذات أهمية استراتيجية، وتبقى في إطار التصعيد المُدار، ولن تؤدي إلى نسف المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيما إذا كان هذا المسار حقيقيًا ويهدف إلى التوافق على ملفات ومبادئ أساسية".
وقال هلالي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "التصريحات الإعلامية الأمريكية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لا يمكن التعويل عليها، ولا سيما أن سلسلة الهدنات والاتفاقيات منذ بدء الحرب على إيران بقيت هشة بسبب الفجوات البنيوية بين الأطراف، فضلًا عن الخروقات المتكررة لأي اتفاق من جانب إسرائيل".
وأشار إلى أن "استراتيجية التصعيد المحسوب مستمرة منذ بدء الهدنة الأخيرة، في ظل غياب أي طفرات في التصعيد العسكري والميداني، باستثناء الطرف الإسرائيلي الذي يريد نسف المسار التفاوضي ومنع التوصل إلى اتفاق، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب".
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
إعلام: الولايات المتحدة تشن موجة ثالثة من الضربات على إيران
01:00 GMT
وأكد هلالي أن "التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل دائم رغم الخلافات الإعلامية الظاهرة، وأن التنسيق مستمر بينهما"، واعتبر أن "خروقات إسرائيل للهدن تأتي في إطار اختبار حدود الردع الإيراني لترسيخ المعادلات في المستقبل".

ورأى الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تكييف خطاب انتصار، لا سيما في ظل عدم تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية المعلنة للحرب، والمتمثلة في إسقاط النظام الإيراني، وتجميد تخصيب اليورانيوم، وحتى فتح مضيق هرمز، وذلك رغم الفجوة العسكرية بين الطرفين وميل ميزان القوى التدميرية لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل".

ولفت هلالي إلى "التناقض التام في الاستراتيجية التفاوضية لكل من الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما في ما يتعلق بالإصرار على فصل الملفات أو ربطها"، إلا أنه اعتبر أن "من مصلحة الطرفين عدم العودة إلى حرب شاملة، إذ يراهن كل منهما على الضغوط السياسية والاقتصادية لتحقيق أهدافه، فإيران تراهن على الصمود لتقديم تنازلات أميركية بنيوية، في حين تراهن الولايات المتحدة على الانهيار الاقتصادي التام في إيران كعامل لانهيار النظام الإيراني، وذلك في ظل غياب النوايا الحقيقية لدى الطرفين لتقديم لتنازلات فعلية وأساسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала